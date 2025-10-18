¿ÉË·¼£Ïº»á¡¢µÈÂ¼ÉÜÃÎ»ö¤Î¡È¸½¾õ¡É¤Ë»ä¸«¡ÖËüÇî¤ÎÀ®¸ù¤Ç¡Ä¼«¿È¤Îí¯¾õÂÖ¤ò¤É¤³¤«¤Ç¼«³Ð¤·¤Ê¤¤¤È¡×
¡¡¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡¦¿ÉË·¼£Ïº»á¡Ê69¡Ë¤¬18Æü¤Ë¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢ÂçºåÉÜ¤ÎµÈÂ¼ÍÎÊ¸ÃÎ»ö¡Ê50¡Ë¤ËÂÐ¤¹¤ë»ä¸«¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡µÈÂ¼»á¤Ï17Æü¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¥µ¥ó!¥·¥ã¥¤¥ó¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°8¡¦14¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£¤½¤³¤Ç¡¢¼«Ì±ÅÞ¤È¤ÎÏ¢Î©¤Î²ÄÇ½À¤òÊ¹¤«¤ì¡Ö50¡ó¡×¤ÈÄó¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¿©ÎÁÉÊ¤Î¾ÃÈñÀÇ¤Ã¤Æ¡¢º£8¡ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£ËÍ¤Ï¤³¤ì¤ÏÁ´Éô¥¼¥í¤Ë¤¹¤Ù¤¤À¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤È»ä¸«¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¿ÉË·»á¤Ï¡ÖµÈÂ¼¤µ¤ó¥¤¥±¥¤¥±¡£ËüÇî¤ÎÀ®¸ù¤Ç¿´¿È¶¦¤Ë¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿´¶¤¸¡£¼«¿È¤Îí¯¾õÂÖ¤ò¤É¤³¤«¤Ç¼«³Ð¤·¤Ê¤¤¤ÈÂ¤òµÅ¡Ê¤¹¤¯¡Ë¤ï¤ì¤ë¡£ËüÇî¤¬À¯Áè¤Î¶ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿È¿Æ°¤È¸À¤¨¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£