¥¤¥¿¥ê¥¢&¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤ÈÀï¤¦¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¢»³ËÜÍ®·î¤ÎÉÔ»²²Ã¤Ë¤è¤êÌâÌÚ·ë²Ö¤ò¾·½¸
¡¡ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ(JFA)¤Ï18Æü¡¢º£·î¤Î¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤ËÎ×¤àÆüËÜ½÷»ÒÂåÉ½(¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó)¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Æü¥Æ¥ì¡¦Åìµþ¥Ù¥ì¡¼¥¶¤ÎFW»³ËÜÍ®·î¤¬¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉ¤Î¤¿¤áÉÔ»²²Ã¤È¤Ê¤ê¡¢Âå¤ï¤Ã¤Æ¥¨¥Ð¡¼¥È¥ó¥¦¥£¥á¥ó¤ÎFWÌâÌÚ·ë²Ö¤ò¾·½¸¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï24Æü¤Ë¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥³¥â¤Ç¥¤¥¿¥ê¥¢½÷»ÒÂåÉ½¤ÈÂÐ·è¡£28Æü¤Ë¤Ï¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î¥é¡¦¥ê¥Í¥¢¤Ç¥Î¥ë¥¦¥§¡¼½÷»ÒÂåÉ½¤ÈÀï¤¦¡£
¡¡¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï24Æü¤Ë¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥³¥â¤Ç¥¤¥¿¥ê¥¢½÷»ÒÂåÉ½¤ÈÂÐ·è¡£28Æü¤Ë¤Ï¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î¥é¡¦¥ê¥Í¥¢¤Ç¥Î¥ë¥¦¥§¡¼½÷»ÒÂåÉ½¤ÈÀï¤¦¡£