ÅÏÊÕæÆÂÀ¡õ¸þ°æ¹¯Æó¤¬¾®´é¡õ¼êÂ¤¬Ä¹¤¹¤®¤ë¤ÈÏÃÂê¡ªµðÂçÀã¤À¤ë¤ÞÁ°¤Ç¤Î¥À¥ó¥¹¤Ë¡Ö²¿Æ¬¿È!?¡×¡Ö¹ü³Ê¤Þ¤ÇÈþ¤·¤¤¡×¡ÖºÇ¸å¤¯¤Ã¤Ä¤¯¤Î¤«¤ï¤¤¤¤¡×
¢£¥½¥¦¥ë¤Ç¤ÎÌÜ¹õÏ¡¡¦¿¼ß·Ã¤ºÈ¡¦¥é¥¦ー¥ë¡Ö¥«¥ê¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×¥À¥ó¥¹¤â¸ø³«Ãæ
¡ÚÆ°²è¡Û¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡ªÅÏÊÕæÆÂÀ¡õ¸þ°æ¹¯Æó¡Ö¥«¥ê¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×¡¿ÌÜ¹õÏ¡¡¦¿¼ß·Ã¤ºÈ¡¦¥é¥¦ー¥ë¡Ö¥«¥ê¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×①～②
Snow Man¸ø¼°TikTok¤Ë¤Æ¡¢ÅÏÊÕæÆÂÀ¤È¸þ°æ¹¯Æó¤¬¡Ö¥«¥ê¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×¤òÍÙ¤ëÆ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¤Õ¤¿¤ê¤ÏÂæËÌ¤Ç³«ºÅÃæ¤Î¡ØSnow Man 1st POP-UP¡Ù¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëµðÂçÀã¤À¤ë¤Þ¤ÎÁ°¤Ç¥À¥ó¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÅÏÊÕ¤ÏÃã¿§¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡¢¸þ°æ¤Ï¥ï¥¤¥·¥ã¥Ä¡õ¥Í¥¯¥¿¥¤¤Ë¡¢¤¹¤é¤ê¤È¤·¤¿¥Ü¥È¥à¥¹¤ò¤¢¤ï¤»¤¿»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡£À²Å·¤Î²¼¡¢µðÂçÀã¤À¤ë¤Þ¤ÎÁ°¤Ç¡Ö¥«¥ê¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×¤òÍÙ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¾®´é¤È¼êÂ¤ÎÄ¹¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥µ¥Ó½ªÈ×¤Î¥¥á¥Ýー¥º¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¸þ°æ¤¬¥Ýー¥º¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÅÏÊÕ¤Ë´ó¤Ã¤Æ¹Ô¤¡¢ÇØÃæ¹ç¤ï¤»¤Ç¶Ê¤ò½ª¤¨¤ë¤È¡¢¸þ°æ¤¬¥«¥á¥é¤Ë¶áÉÕ¤¾Ð´é¤ò¸þ¤±¡¢Æ°²è¤Ï½ªÎ»¤¹¤ë¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö²¿Æ¬¿È¡ª¡©¡×¡Ö¹ü³Ê¤Þ¤ÇÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¡×¡ÖºÇ¸å¤¯¤Ã¤Ä¤¯¤Î¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¥½¥¦¥ë¤Ç¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤Ç¤ÏÌÜ¹õÏ¡¡¦¿¼ß·Ã¤ºÈ¡¦¥é¥¦ー¥ë¤¬Àã¤À¤ë¤Þ¤ÎÁ°¤Ç¡Ö¥«¥ê¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£