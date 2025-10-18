¥«¥¸¥µ¥Ã¥¯Ä¹½÷¡¢¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¼¥Ã¥Ä¡Ù¥Ò¥í¥¤¥ó¤é6¿Í¡¢¡Ö¥ß¥¹¥»¥Ö¥ó¥Æ¥£¡¼¥ó2025¡×¤Ë·èÄê
¡¡¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØRakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER¡Ù¤¬18Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâ¤Ç¡Ö¥ß¥¹¥»¥Ö¥ó¥Æ¥£¡¼¥ó2025¡×¹ç³Ê¼Ô¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡Û¥¥å¡¼¥È¤¹¤®¡ªÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤Ë·èÄê¤·¤¿³á¸¶³ð½í
¡¡¡Ö¥ß¥¹¥»¥Ö¥ó¥Æ¥£¡¼¥ó¡×¤Ï¡¢ËÌÀî·Ê»Ò¡¢¹À¥¤¹¤º¡¢Ãæ¾ò¤¢¤ä¤ß¡¢È¬ÌÚè½²Ä»Ò¡¢ºùÅÄ¤Ò¤è¤ê¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¡¢ÃøÌ¾¤Ê¥â¥Ç¥ë¡¦ÇÐÍ¥¡¦²Î¼ê¤Ê¤É¤òÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡£º£Ç¯¤Ï±þÊçÁí¿ô2783¿Í¤ÎÃæ¤«¤é¡¢½ñÎàÁª¹Í¡Ê1¼¡¿³ºº¡Ë¡¢ÌÌÀÜ¡Ê2¼¡¿³ºº¡Ë¤È¥«¥á¥é¥Æ¥¹¥È¡Ê3¼¡¿³ºº¡Ë¤òÄÌ²á¤·¤¿¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È10¿Í¤òÁª½Ð¤·¤¿¡£
¡¡YouTuber¡¦¥«¥¸¥µ¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë³á¸¶ÍºÂÀ¡Ê¥¥ó¥°¥³¥ó¥°¡Ë¤ÎÄ¹½÷¡¦³á¸¶³ð½í¡Ê16¡Ë¡¢¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¼¥Ã¥Ä¡Ù ¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¤Í¤àÌò¤òÌ³¤á¤ëËÙ¸ý¿¿ÈÁ¡Ê17¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢²¬ËÜË¾Íè¡Ê14¡Ë¡¢ÀîÀ¥¿é»Ò¡Ê13¡Ë¡¢º´¡¹ÌÚËþ²»¡Ê15¡Ë¡¢¸¶ÅÄ²ÖÇ¸¡Ê15¡Ë¤é6¿Í¤¬¡Ö¥ß¥¹¥»¥Ö¥ó¥Æ¥£¡¼¥ó2025¡×¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡¥×¥ì¥¼¥ó¥¿¡¼¤ÏÆü¸þºä46¤Î¾®ºäºÚ½ï¤¬Ì³¤á¤¿¡£
¡¡¡ÖSeventeen¡ßSPINNS¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¡×¤Ç¤Ï2026Ç¯Á°´ü¤ÎÄ«¥É¥é¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¾åºä¼ùÎ¤¤Î¤Û¤«¡¢ÃæÅçÎÜºÚ¡¢¾¾ËÜÎïÀ¤¤éÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¿Ø¤¬¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
