¡Ú¶¥±Ë¡Û¸½ÌòÉüµ¢¤Î¸Å²ì½ßÌé¤¬¥É¡¼¥Ô¥ó¥°ÍÆÇ§Âç²ñ¤Ë¡Ö¸À¤¤¤è¤¦¤Î¤Ê¤¤Ê°¤ê¡×¼«¿È¤Ï18Ç¯¤ËÍÛÀÈ¿±þ¤Ç½èÊ¬
¡¡¡þ¶¥±ËÆüËÜÃ»¿åÏ©Áª¼ê¸¢Âè1Æü¡Ê2025Ç¯10·î18Æü¡¡Åìµþ¥¢¥¯¥¢¥Æ¥£¥¯¥¹¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë
¡¡ÃË»Ò50¥á¡¼¥È¥ëÇØ±Ë¤®¤Ï¡¢8·î¤Ë¼«¿È¤ÎSNS¤Ç¸½ÌòÉüµ¢¤òÀë¸À¤·¤¿Ä¹¿åÏ©ÆüËÜµÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¤Î¸Å²ì½ßÌé¡Ê38¡á¥¹¥¦¥£¥ó¡Ë¤¬½Ð¾ì¡£·è¾¡¤Ï23ÉÃ99¤Ç5°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¶ÛÄ¥¤·¤¿¡£38ºÐ¤ò²á¤®¤Æ¡¢¡ÊÍ½Áª¤È·è¾¡¤Î¡Ë1Æü2ËÜ¡¢Á´¹ñÂç²ñ¤Ç±Ë¤°¤Î¤Ï¤·¤ó¤É¤¤¤È»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤À¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë³Ú¤·¤µ¤¬¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡09Ç¯À¤³¦Áª¼ê¸¢100¥á¡¼¥È¥ëÇØ±Ë¤®¶â¥á¥À¥ë¡¢16Ç¯¥ê¥ª¥Ç¥¸¥ã¥Í¥¤¥í¸ÞÎØÂåÉ½¤Ê¤É¤Î¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä¸Å²ì¤Ï¡¢ºò²Æ¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØÂåÉ½Æþ¤ê¤òÆ¨¤·¤¿24Ç¯3·î¤ÎÁª¹Í²ñ¤òºÇ¸å¤Ë°ìÅÙ¤Ï¸½Ìò¤ò°úÂà¡£¤½¤ì¤Ç¤âº£Ç¯4·î¤Ë28Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤ÇºÇ¤âÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë50¥á¡¼¥È¥ëÇØ±Ë¤®¤Î¼Â»Ü¤¬·è¤Þ¤ê¡¢Éüµ¢¤ò·èÃÇ¡£¤¹¤°¤µ¤ÞËÜ³ÊÅª¤ÊÎý½¬¤òºÆ³«¤·¡¢8·î¤ÎÅìµþÅÔ¼Ò²ñ¿Í¥Á¡¼¥àÂÐ¹³¿å±Ë¶¥µ»Âç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢Á´¹ñ¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Ïº£Âç²ñ¤¬Éüµ¢¸å½é¥ì¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡3Ç¯¸å¤Î¥í¥¹¸ÞÎØ¤Ï41ºÐ¤Ç·Þ¤¨¤ë¸Å²ì¡£·è¾¡¤ÇÎÙ¤Î¥ì¡¼¥ó¤Ç±Ë¤¤¤ÀÊ¿ÅÄÅýÌé¡Êºä½Ð°ËÆ£SS¡Ë¤Ï16ºÐ¤È2¼þ¤ê¶á¤¤¸åÇÚ¤È¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ë¤Ï¡Ö¸åÇÚ¤¿¤Á¤Î¤¤¤¤»É·ã¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤·¡¢ËÍ¼«¿È¤â¼ã¤¤ÎÏ¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾Ð´é¡£3Âç²ñ¤Ö¤ê¤Î½Ð¾ì¤òÌÜ»Ø¤¹¸ÞÎØ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡Ö¸ÞÎØ¤ËÇØ±Ë¤®¤ÎÁª¼ê¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¡¢ºÙ¤¤Æ»¶Ú¤À¤¬¸«¤¨¤¿¤Î¤¬°ìÈÖ¤Î¡ÊÉüµ¢¤Î¡ËÍ×°ø¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡18Ç¯¤Ë¤Ï¥É¡¼¥Ô¥ó¥°°ãÈ¿¤Ë¤è¤ê2Ç¯´Ö¤Î»ñ³ÊÄä»ß½èÊ¬¤âÌ£¤ï¤¦¤Ê¤É¡¢äþÍ¾¡Ê¤¦¤è¡Ë¶ÊÀÞ¤¢¤ë¶¥±Ë¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¿38ºÐ¡£¤½¤ì¤À¤±¤ËÍèÇ¯5·î¤ËÊÆ¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Î¥É¡¼¥Ô¥ó¥°ÍÆÇ§Âç²ñ¡Ö¥¨¥ó¥Ï¥ó¥¹¥È¡¦¥²¡¼¥à¥º¡×¤Ë¤ÏÍÆÇ§¤Ç¤¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¡ÖËÍ¤Ï°Õ¿ÞÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢°ìÅÙ¥É¡¼¥Ô¥ó¥°¤Ë°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤ÎÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤â¡¢½Ð¾ì¤òÉ½ÌÀ¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤ÎÀ¨¤¯¡¢¸À¤¤¤è¤¦¤Î¤Ê¤¤ÅÜ¤ê¤È¤¤¤¦¤«¡¢Ê°¤ê¤ò´¶¤¸¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢À¤³¦µÏ¿¤ò¤¤¤¯¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÁÀ¤Ã¤Æ¡¢À¤³¦¤ÎÉñÂæ¤ÇÀï¤¤¡¢¥¿¥¤¥à¤Î¸þ¾å¤¬¤Ç¤¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¼«Ê¬¤ÎÉüµ¢¤¬¡Ë¤½¤¦¤¤¤¦¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ë¤â¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¸ìµ¤¤ò¶¯¤á¤¿¡£