½Þ¿¦·Ù»¡´±¤äÌ±´Ö¿Í¤òÄÉÅé¡¡ÀÐÇË¼óÁê¡Ö¿¼¿Ó¤Ê¤ë·É°Õ¡×
¡¡½Þ¿¦¤·¤¿·Ù»¡´±¤ä¿ÍÌ¿µß½õ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ì±´Ö¿Í¤òÄÉÅé¤¹¤ë°ÖÎîº×¤¬18Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Ç¤¢¤ê¡¢°äÂ²¤äÀÐÇËÌÐ¼óÁê¡¢ÆïË§¿·Ù»¡Ä£Ä¹´±¤éÌó100¿Í¤¬»²Îó¤·¤¿¡£¿·¤¿¤Ë5¿Í¤¬º×¤é¤ì¡¢°ÖÎîÂÐ¾Ý¤Ï6286¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÀÐÇË»á¤Ï¡Ö¿¦Ì³¤ËÂÐ¤¹¤ë¶¯¤¤¸Ø¤ê¤È»ÈÌ¿´¶¡¢Â¾¼Ô¤Ø¤Î»×¤¤¤ä¤ê¤È¸¥¿È¤Ë¿¼¿Ó¤Ê¤ë·É°Õ¤È´¶¼Õ¤ÎÇ°¤ò¤µ¤µ¤²¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡·Ù»¡´±¤Î½Þ¿¦¼Ô¤Ï¡¢2021Ç¯¤Ë²áÏ«¤Î¤¿¤áË´¤¯¤Ê¤ê¡¢ºòÇ¯¡¢¸øÌ³°÷¤ÎÏ«ºÒ¤ËÅö¤¿¤ë¡Ö¸øÌ³ºÒ³²¡×¤ÈÇ§Äê¤µ¤ì¤¿·Ù»ëÄ£½äººÉôÄ¹¤ÎÀÄ»³Íý¤µ¤ó¡áÅö»þ¡Ê32¡Ë¡á¤È¡¢º£Ç¯2·î¡¢Ï©ÌÌÅà·ë¤ËÈ¼¤¦¸òÄÌµ¬À©¤ÎºÝ¡¢»ö¸Î¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ»àË´¤·¤¿»³¸ý¸©·Ù·ÙÉôÊä¤Î»³¸ýÄ¾¿Í¤µ¤ó¡áÆ±¡Ê29¡Ë¡á¤Î2¿Í¡£