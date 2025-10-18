µð¿Í¡¦¼ãÎÓ³Ú¿Í¡Ö¤¢¤ì¡¢¤Ê¤ó¤Ê¤ó¤¹¤«¤Í¤§¡©¡×¤ÈÁÇËÑ¤Êµ¿Ìä
¡¡µð¿Í¤Î¼ãÎÓ³Ú¿Í³°Ìî¼ê¡Ê27¡Ë¤¬18Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥·¥å¡¼¥¤¥Á¡×¡ÊÅÚÍËÁ°5¡¦55¡¢ÆüÍËÁ°7¡¦30¡Ë¤Î¿Íµ¤¥³¡¼¥Ê¡¼¡Ö¥¢¥¹¥ê¡¼¥ÈÇ®¥±¥Ä¾ðÊó¡×¤ËVTR½Ð±é¡£ÃÏ¸µ¤ÎÌ¾»º¤ò³Ú¤·¤½¤¦¤ËÀëÅÁ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖÍñÎÁÍý¡×¡£
¡¡¹¥¤¤ÊÍñÎÁÍý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿¼ãÎÓ¤Ï¡Ö¾Æ¤¤½¤Ð¤Î¾å¤Ë¤Î¤Ã¤«¤Ã¤Æ¤ëÌÜ¶Ì¾Æ¤¤Ã¤Æ¥á¥Ã¥Á¥ã¤ª¤¤¤·¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¤¢¤ì¡¢¤Ê¤ó¤Ê¤ó¤¹¤«¤Í¤§¡©¡×¤È¾Ð´é¤Ç¼ÁÌäÊÖ¤·¡£¡Ö²«¿È¤¬ÉÕ¤¤¤¿¤ä¤¤½¤Ð¤â¤ª¤¤¤·¤¤¤·¡£¥ä¥Ð¤¤¤Ã¤¹¡×¤ÈÌÜ¿¬¤ò²¼¤²¤¿¡£
¡¡½Ð¿È¤ÏËÌ³¤Æ»¡¦ÇòÏ·Ä®¡£¡ÖËÍ¤ÎÃÏ¸µ¤ÏÍñ¤ª¤¤¤·¤¤¤ó¤Ç¡£¥Þ¥¶¡¼¥º¤Ã¤Æ¤È¤³¤í¤ÎÍñ¤¬ÍÌ¾¤Ç¡¢Ìµ¿ÍÈÎÇäµ¡¤Ç¤âÇä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¡ÖÇòÏ·¤¿¤Þ¤´¤ÎÎ¤¡¡¥Þ¥¶¡¼¥º¡×¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡´Ä¶¤ä»ôÎÁ¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢»º¤ßÎ©¤Æ¤ò¤½¤ÎÆü¤Î¤¦¤Á¤Ë½Ð²Ù¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¿·Á¯¤µ¤È°ÂÁ´À¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Íñ¡£
¡¡¼ãÎÓ¤Ï¡Ö¤½¤³¤ÎÍñ¤ÇTKG¡ÊÍñ¤«¤±¤´ÈÓ¡Ë¡£ºÇ¹â¤Ë¤¦¤Þ¤¤¤Ã¤¹¡£¡ÊÂ¾¤ÎÍñ¤È¤Ï¡Ë°ã¤¦¤Ã¤¹¤Í¡£¤´ÈÓ¤Èº®¤¼¤Æ¤âÍñ¤ÎÌ£¤¬¤Á¤ã¤ó¤È¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡£²«¿È¤ÎÌ£¤¬Ç»¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤Èº£¤Ë¤â¤è¤À¤ì¤¬½Ð¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤Ç¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£