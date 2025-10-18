¡ÖÃÏµå¾å¤ÇºÇ¹â¤ÎÁª¼ê¡×¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤âÂçÃ«æÆÊ¿¤Ë»¿¼¡¢¶Ã¤¬¤¯¤Î¾ì³°ÃÆ¢ª3È¯ÌÜ¤Ï¡ÖÍè¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè4Àï¡ÊÆüËÜ»þ´Ö18Æü¡Ë¤Ç¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤ò5ÂÐ1¤Ç²¼¤·¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡Ú°ìÍ÷¡ÛÂçÃ«æÆÊ¿¤¬°Û¼¡¸µ¤Î³èÌö¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬2Ç¯Ï¢Â³WS¤Ø¡¡MLB¥×¥ì¡¼¥ª¥ÕÆüÄø¡õ·ë²Ì
ÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê31¡Ë¤¬6²ó0/3¡Ê100µå¡Ë¤òÅê¤²¡¢2°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡¢10K¤Î²÷Åê¤ÇPO2¾¡ÌÜ¡£°µ´¬¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÏÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢1²ó¡¢4²ó¡¢7²ó¤Ë¾×·â¤ÎÆÃÂçÃÆ¤ò3È¯Êü¤Ã¤¿¡£
»Ø´ø´±¤ÎD.¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¡Ê53¡Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎÂçÃ«¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤ª¤½¤é¤¯»Ë¾åºÇ¹â¤Î¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Î»î¹ç¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Èà¤¬ÃÏµå¾å¤ÇºÇ¹â¤ÎÁª¼ê¤È¸À¤ï¤ì¤ëÍýÍ³¤¬¤è¤¯Ê¬¤«¤ë¡£ËÜÅö¤ËÆÃÊÌ¤ÊÌë¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÎ¹¤Î°ìÉô¤Ë¤Ê¤ì¤Æ¹¬¤»¤À¡×¤È¡È°Û¼¡¸µ¡É¤Î³èÌö¤Ë»Ø´ø´±¤âµ²±¤Ë»Ä¤ë»î¹ç¤È¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¥Á¡¼¥à¤ÏÄ¾¶á10»î¹ç¤Ç9¾¡1ÇÔ¡£º£¤ÎÀª¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öº£¡¢´°Á´¤Ë¥¾¡¼¥ó¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£¤¿¤À¡¢ÂÇ·âÌÌ¤Ç¤Ï¤Þ¤À¿¤Ó¤·¤í¤¬¤¢¤ë¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²áµî¤Ë²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤Ïµ¤¤Ë¤»¤º¡¢º£¤ÎÌîµå¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ï¤Þ¤À¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤Ä¤Ä¤â¡¢WS¤ò¸«¿ø¤¨¤Æµ¤»ý¤Á¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤¿¡£
ÂçÃ«¤ÏPO¤Ç¤âÊÑ¤ï¤é¤ºÃíÌÜ¤µ¤ìÂ³¤±¤ëÃæ¡¢Ä¾¶á8»î¹ç¤Ç33ÂÇ¿ô4°ÂÂÇ¡¢14»°¿¶¤ÈÉÔÄ´¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¡ÖÈà¤Û¤É¤Î´üÂÔ¤òÇØÉé¤¦Áª¼ê¤Î¾ì¹ç¡¢¤¿¤¤¤Æ¤¤¤Ï¤½¤ì¤¬Ã£À®ÉÔ²ÄÇ½¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£º£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤ËÆ°¤¸¤º¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¤ä¼«¿®¤òÊÝ¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£¤¤¤º¤ìÈà¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤¬º£Ìë¡¢¤·¤«¤â¡ÊÆóÅáÎ®¡ËÀèÈ¯¤ÎÆü¤ËÍè¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡×¤È¶Ã¤¤È¤È¤â¤Ë»¿¼¤òÂ£¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤Î3È¯¤Ï136m¡¢143m¡¢130m¤È¤¤¤º¤ì¤â¡ÈÆÃÂçÃÆ¡É¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¡Öº£Ìë¤Ï¡¢µ÷Î¥¤Ë¤Ï¤µ¤¹¤¬¤Ë¶Ã¤«¤µ¤ì¤¿¡£¤Ç¤â¡¢Í½ÁÛ³°¤Î¤³¤È¤ò¤ä¤ë¤Î¤¬æÆÊ¿¤Ê¤Î¤Ç¡¢µÕ¤Ë²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤â¶Ã¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤â¤¤¤ë¡£¹¬±¿¤Ë¤â¤½¤¦¤¤¤¦½Ö´Ö¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¶á¤¯¤Ç¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ö°ìÈÖ¶Ã¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢²°º¬¤ËÆÏ¤¯¤«±Û¤¨¤ë¤«¤Î2ËÜÌÜ¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¡Ê4²ó¡Ë¤À¤Í¡£¤³¤ó¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡¢Ã¯¤â¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤Ç¤â¤Þ¤À¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡£ËÜÅö¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤¿¡×¤È¿ô¡¹¤Î¥·¡¼¥ó¤ò¤ß¤Æ¤¤¿»Ø´ø´±¤â¾×·â¤Î°ìÈ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
3ËÜÌÜ¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ï¡ÈÍ½´¶¡É¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¡©¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¡£ÀµÄ¾¡¢¶Ã¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¢¤ë°ÕÌ£¤ÇÍè¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¡È¥¾¡¼¥ó¡É¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÂçÃ«¤Î3È¯ÌÜ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¢¨¼Ì¿¿¡§»î¹ç¸å¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Ë´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤òÆÏ¤±¤¿¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ