ÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¤Î¹ñÆâ¥á¥¸¥ã¡¼¡¦ÆüËÜ¥ª¡¼¥×¥ó¥´¥ë¥ÕÁª¼ê¸¢3ÆüÌÜ¡£¤³¤ÎÆü¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ã¤¿¤Î¤ÏÀ¶¿åÂçÀ®¡Ê26¡¢¥í¥Ô¥¢¡Ë¡£8¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¢1¥Ü¥®¡¼¤Î¥È¡¼¥¿¥ë¡Ö63¡×¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¥Ð¡¼¥Ç¥£¥é¥Ã¥·¥å¤ò¸«¤»¡¢¥¹¥³¥¢¤ò7¤Ä¾å¤²¤Æ8¥¢¥ó¥À¡¼¤È¤·¡¢Ã±ÆÈ¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
1¥¢¥ó¥À¡¼¤Î5°Ì¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿À¶¿å¤ÏÁ°È¾¡¢5¤Ä¤Î¥Ð¡¼¥Ç¥£¤òÃ¥¤¤¡¢·Þ¤¨¤¿9ÈÖ¥Ñ¡¼4¤ÎÂè2ÂÇ¡£¥Ô¥ó¤½¤Ð¤Ë¤Ä¤±¤ë¥Ê¥¤¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¡¢¤³¤ÎÆü6¤ÄÌÜ¤Î¥Ð¡¼¥Ç¥£¤òÃ¥¤¤Ã±ÆÈ¥È¥Ã¥×¤Ç¸åÈ¾¤ØÆþ¤Ã¤¿¡£13ÈÖ¤Î¥í¥ó¥°¥Û¡¼¥ë¤Ç¥Ð¡¼¥Ç¥£¤òÃ¥¤¦¤È¡¢15ÈÖ¥Ñ¡¼4¤Ç¤â²¼¤ê¤Î¥é¥¤¥ó¤òÆÉ¤ßÀÚ¤ê¥Ð¡¼¥Ç¥£¡£À¶¿å¤Ï¤³¤ÎÆüÁ´Éô¤Ç8¤Ä¤Î¥Ð¡¼¥Ç¥£¤òÃ¥¤¤¡¢8¥¢¥ó¥À¡¼¤ÎÃ±ÆÈ¥È¥Ã¥×¤Ç19Æü¤ÎºÇ½ªÆü¤ËÎ×¤à¡£
Âç²ñÏ¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹º£Ê¿¼þ¸ã¡Ê33¡¢¥í¥Ô¥¢¡Ë¤Ï¡¢¸åÈ¾12ÈÖ¤«¤é3Ï¢Â³¥Ð¡¼¥Ç¥£¤òÃ¥¤¦¤Ê¤É¡¢5¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¢2¥Ü¥®¡¼¤Î¡Ö67¡×¤Ç²ó¤ê¡¢3°Ì¥¿¥¤¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£ÀÐÀîÎË¡Ê34¡¢CASIO¡Ë¤Ï¡¢2¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¢2¥Ü¥®¡¼¤Ç¥¹¥³¥¢¤ò¿¤Ð¤»¤º¡¢¥¤¡¼¥Ö¥ó¥Ñ¡¼¤Î¡»°Ì¥¿¥¤¤Ë¤Ä¤±¤¿¡£
º£Âç²ñ¤ÎÍ¥¾¡¼Ô¤Ë¤Ï¾Þ¶â4200Ëü±ß¤È¡¢ÍèÇ¯¤Î¡Ö¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¡×¤È¡ÖÁ´±Ñ¥ª¡¼¥×¥ó¡×¤Î½Ð¾ì¸¢¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¡Ú3ÆüÌÜ ·ë²Ì¡Û
1°Ì¡¡À¶¿åÂçÀ®¡¡⁻8
2°Ì¡¡¶â»Ò¶îÂç¡¡⁻4
3°Ì¡¡º£Ê¿¼þ¸ã¡¡⁻2
¡¡¡¡ ·ËÀîÍ¿Í
¡¡¡¡ ¥¥à ¥½¥ó¥Ò¥ç¥ó
¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö
11°Ì¡¡ÀÐÀîÎË¡ÊÂ¾2¿Í¡Ë¡¡0