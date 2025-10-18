CBC

¼Ì¿¿³ÈÂç

18Æü¤Î¸áÁ°¡¢»°½Å¸©ÄÅ»Ô¤Î½»Âð¤Ç²Ð»ö¤¬¤¢¤ê1¿Í¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÌÚÂ¤Ê¿²°·ú¤Æ½»Âð¤¬Á´¾Æ¤·1¿Í»àË´¡¡¤³¤Î²È¤Ë£±¿Í¤ÇÊë¤é¤¹84ºÐÃËÀ­¤«¡¡»°½Å¡¦ÄÅ»Ô

²Ð»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÄÅ»Ô²Ï·ÝÄ®¤Î½»Âð¤Ç¡¢·Ù»¡¤ä¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢18Æü¸áÁ°10»þ²á¤®¡¢ÎÙ¤Î²È¤Î½»¿Í¤«¤é¡ÖÂç¤­¤Ê²»¤¬¤·¤Æ±ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤È¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

²Ð¤ÏÌó°ì»þ´ÖÈ¾¤Ç¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î²Ð»ö¤ÇÌÚÂ¤Ê¿²°·ú¤Æ¤Î½»Âð°ìÅï¤¬Á´¾Æ¤·¡¢¾Æ¤±À×¤«¤é¡¢À­ÊÌ¤ÎÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤1¿Í¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¸½ºß¡¢¤³¤Î²È¤Ë1¿Í¤Ç½»¤à84ºÐ¤ÎÃËÀ­¤ÈÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤Ï°äÂÎ¤¬ÃËÀ­ËÜ¿Í¤È¤ß¤Æ¡¢¿È¸µ¤Î³ÎÇ§¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë²Ð»ö¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£