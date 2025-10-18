¡Ö¥ß¥¹¥»¥Ö¥ó¥Æ¥£¡¼¥ó2025¡×6¿Í·èÄê ¥«¥¸¥µ¥Ã¥¯Ä¹½÷¡¦³á¸¶³ð½í¤é¿·ÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤Ë¡Ú¥¬¥ë¥¢¥ï2025AW¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/18¡Û¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡ÖSeventeen¡×¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ö¥ß¥¹¥»¥Ö¥ó¥Æ¥£¡¼¥ó2025¡×¤ÎºÇ½ª·ë²Ì¤¬·èÄê¡£18Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡õ²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER¡×¤Ë¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥ß¥¹¥»¥Ö¥ó¥Æ¥£¡¼¥ó2025¡×6¿Í¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë°ìÍ÷
º£Ç¯¤Ï±þÊçÁí¿ô2,783¿Í¤ÎÃæ¤«¤é¡¢½ñÎàÁª¹Í¡Ê1¼¡¿³ºº¡Ë¡¢ÌÌÀÜ¡Ê2¼¡¿³ºº¡Ë¤È¥«¥á¥é¥Æ¥¹¥È¡Ê3¼¡¿³ºº¡Ë¤òÄÌ²á¤·¤¿¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È10¿Í¤òÁª½Ð¤·¡¢¥ß¥¹¥»¥Ö¥ó¥Æ¥£¡¼¥ó¤È¤·¤Æ²¬ËÜË¾Íè¡¢³á¸¶³ð½í¡¢ÀîÀ¥¿é»Ò¡¢º´¡¹ÌÚËþ²»¡¢¸¶ÅÄ²ÖÇ¸¡¢ËÙ¸ý¿¿ÈÁ¤Î6¿Í¤¬·èÄê¡£¡ÖSeventeen¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¡×¤Ë¤Ï¡¢¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ⽇¸þºä46¤Î⼩ºäºÚ½ï¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥²¥ë¤Ô¤è¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¤Û¤«¡¢¾åºä¼ù⾥¡¢ÃæÅçÎÜºÚ¡¢¾¾ËÜÎïÀ¤¤Ê¤É¹ë²Ú¥â¥Ç¥ë¿Ø¤¬¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤òÊâ¤¤¤¿¡£
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
2011Ç¯10·î13ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¿Ãæ³Ø2Ç¯À¸¡¿¼ñÌ£¡§±Ç²è´Õ¾Þ¡¿ÆÃµ»¡§¤±¤ó¶Ì¤ÈÊÑ´é¡£
NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¡×¡Ê2020¡Ë¡¢¡ÖÉñ¤¤¤¢¤¬¤ì¡ª¡×¡Ê2022¡Ë¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÅÚ¥É¥é9¡ÖÊü²Ý¸å¥«¥ë¥Æ¡×¡Ê2024¡Ë¤Ê¤É½Ð±é¡£
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
2009Ç¯7·î31ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¿¹â¹»1Ç¯À¸¡¿¼ñÌ£¡§Ì¡²è¤òÆÉ¤à¤³¤È¡¿ÆÃµ»¡§¥À¥ó¥¹
YouTuber¡¦¥«¥¸¥µ¥Ã¥¯¡Ê¥¥ó¥°¥³¥ó¥°¡¦³á¸¶ÍºÂÀ¡Ë¤ÎÄ¹½÷¡£¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¥¹¥«¥¤¥¥ã¥Ã¥¹¥ë¡×¡¢¡ÖÌ±²¦R¡×¡Ê¤È¤â¤Ë2024¡Ë¤Ê¤É½Ð±é¡£
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
2012Ç¯3·î27ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¿Ãæ³Ø2Ç¯À¸¡¿¼ñÌ£¡§¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¤µ¤ó¤ËÆ´¤ì¤Æ¡¢¾®5¤Î¤È¤¤Ë»Ï¤á¤¿¥®¥¿¡¼¡¿ÆÃµ»¡§³¨¤òÉÁ¤¯¤³¤È¡£
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
2010Ç¯5·î14ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¿Ãæ³Ø3Ç¯À¸¡¿¼ñÌ£¡§½Î¤Îµ¢¤ê¤Ë¥¢¥¤¥¹¤ò¿©¤Ù¤ë¤³¤È¡¿ÆÃµ»¡§¥¢¥µ¥é¥È¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î³Ú´ï
Èþ¾¯½÷È¯·¡¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡ÖÈþ¾¯½÷¿Þ´ÕAWARD 2023¡×¥°¥é¥ó¥×¥ê¡£
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
2010Ç¯4·î4ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¿Ãæ³Ø3Ç¯À¸¡¿¼ñÌ£¡§¿©¤Ù¤ë¤³¤È¡¢²Î¤¦¤³¤È¡¢Ã»µ÷Î¥Áö¡£ÆÃµ»¡§Âç¹¥¤¤Ê¥È¥Þ¥È¤ÎÂç¿©¤¤¤È¡¢¡ÖSeventeen¡×¥â¥Ç¥ë¤Î¿ÈÄ¹¡¦ÆÃµ»¡¦¿ä¤·¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÁ´°÷Ê¬¸À¤¨¤ë¤³¤È¡£
¥¹¥¿¡¼¥À¥¹¥È¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¡ÖÂè3²ó¥¹¥¿¡¼¡ù¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¥°¥é¥ó¥×¥ê¡£
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
2008Ç¯10·î10ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¿¹â¹»2Ç¯À¸¡¿ÆÃµ»¡§¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤ÎÀ¼¤Þ¤Í¡¢¤±¤ó¶Ì¡¢¥ê¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°¡£
ABEMA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¡Ö¥¥ß¤È¥ª¥ª¥«¥ß¤¯¤ó¤Ë¤ÏñÙ¤µ¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ê2024¡Ë¡¢Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¡Ê2025¡Ë¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¼¥Ã¥Ä¡×¡ÊÊüÁ÷Ãæ¡Ë½Ð±é¡£
º£²ó¤Î¡ÖGirlsAward¡×¤Ï¡ÈÃå¤»ÂØ¤¨¥²¡¼¥à¡É¤Î¤è¤¦¤Ë¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤òÁª¤Ó¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î¡ÖDress Up My Style ¡ÝPlay the Game of You¡Ý¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡£Ìó300¿Í¤Î¥â¥Ç¥ë¤äÇÐÍ¥¡¦½÷Í¥¤¬ºÇ¿·¤Î½©Åß¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¤·¡¢ÇµÌÚºä46¡¢XG¡¢ME:I¡¢CUTIE STREET¤é¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤âÂ·¤¦¡£MC¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤ÏÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤Î»³Î¤Î¼ÂÀ¤È¿¹¹áÀ¡¡£¥É¥é¥Þ¡Ö·¯¤¬¥È¥¯¥Ù¥Ä¡×¡¢±Ç²è¡ÖÎø¤Ë»ê¤ëÉÂ¡×¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
