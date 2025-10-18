¡áLOVE²»Åèè½º»¡¢¡ÈÈà½÷´¶¡É°î¤ì¤ëÅß¥³¡¼¥Ç¤Ç¡Ö¥¬¥ë¥¢¥ï¡×½é¥é¥ó¥¦¥§¥¤ ¥¦¥¤¥ó¥¯¤Ë¥¥å¥ó¡Ú¥¬¥ë¥¢¥ï2025AW¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/18¡Û»Ø¸¶è½Çµ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡áLOVE¤Î²»Åèè½º»¤¬18Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡õ²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»Ø¸¶¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¥¢¥¤¥É¥ë¡¢ÈþµÓºÝÎ©¤Ä¥ß¥Ë¥¹¥«»Ñ
¶ß¸µ¤ÈÂµ¤Ë¥Õ¥¡¡¼¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿¥Ô¥ó¥¯¤Î¥³¡¼¥È¤ËÇò¤Î¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¡¢¥í¥ó¥°¥Ö¡¼¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿Åß¤Î¥¬¡¼¥ê¡¼¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿²»Åè¡£²»Åè¤é¤·¤¤¡ÈÈà½÷´¶¡É°î¤ì¤ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ç¡¢¤Û¤Ã¤½¤ê¤È¤·¤¿Èþ¤·¤¤µÓ¤òÈäÏª¡£´ÑµÒ¤Ë¾Ð´é¤Ç¼ê¤ò¿¶¤ê¤Ê¤¬¤é¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤·¡¢¥é¥ó¥¦¥§¥¤¥È¥Ã¥×¤Ç¤Ï¥¦¥¤¥ó¥¯¡£¡Ö¥¬¥ë¥¢¥ï¡×½é¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤òÆ²¡¹¤È¾þ¤Ã¤¿¡£
º£²ó¤Î¡ÖGirlsAward¡×¤Ï¡ÈÃå¤»ÂØ¤¨¥²¡¼¥à¡É¤Î¤è¤¦¤Ë¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤òÁª¤Ó¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î¡ÖDress Up My Style ¡ÝPlay the Game of You¡Ý¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡£Ìó300¿Í¤Î¥â¥Ç¥ë¤äÇÐÍ¥¡¦½÷Í¥¤¬ºÇ¿·¤Î½©Åß¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¤·¡¢ÇµÌÚºä46¡¢XG¡¢ME:I¡¢CUTIE STREET¤é¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤âÂ·¤¦¡£MC¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤ÏÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤Î»³Î¤Î¼ÂÀ¤È¿¹¹áÀ¡¡£¥É¥é¥Þ¡Ö·¯¤¬¥È¥¯¥Ù¥Ä¡×¡¢±Ç²è¡ÖÎø¤Ë»ê¤ëÉÂ¡×¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¢¡¡Ö¥¬¥ë¥¢¥ï2025 A/W¡×¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖDress Up My Style -Play the game of You-¡×
