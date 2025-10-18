¾×·â3È¯¡õ10K¸å¤Ë¡Ä¥Ù¥Ã¥Ä¤È¸ªÁÈ¤ó¤ÀÂçÃ«æÆÊ¿¡ÖºÇ¹â¤¹¤®¤ë¡Ä¡×¡¡¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥Õ¥¡¥¤¥È¤Ç´¶·ã¤Î½Ö´Ö
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï17Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö18Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤È¤Î¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè4Àï¤ò5-1¤ÇÀ©¤·¡¢4Ï¢¾¡¤Ç¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï¡Ö1ÈÖ¡¦DH·óÅê¼ê¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇ¤Ã¤Æ¤Ï3ËÜÎÝÂÇ¡¢Åê¤²¤Æ¤Ï6²ó0/3¤ò2°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ10Ã¥»°¿¶¤È°Û¼¡¸µ¤ÎÂç³èÌö¤Ç¥·¥ê¡¼¥ºMVP¤Ë¡£º£µ¨4ÅÙÌÜ¤Î¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥Õ¥¡¥¤¥È¤Ç´¿´î¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿¡£
¡¡½é²ó¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤ÇÀèÆ¬¤òÊâ¤«¤»¤¿ÂçÃ«¡£3¼ÔÏ¢Â³»°¿¶¤òÃ¥¤¦¤È¡¢Ä¾¸å¤ÎÂÇÀÊ¤ÇÀèÆ¬ÂÇ¼ÔËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£4²ó¤Ë¤ÏÈôµ÷Î¥469¥Õ¥£¡¼¥È¡ÊÌó142.9¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤ÎÄ¶ÆÃÂçÃÆ¤ò±¦Íã¥¹¥¿¥ó¥É¤ËÃ¡¤¹þ¤ß¡¢7²ó¤ÎÂè4ÂÇÀÊ¤ÏMVP¥³¡¼¥ë¤ÎÃæ¡¢º¸Ãæ´Ö¤Ø±¿¤Ó1»î¹ç3È¯¤È¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï¡¢Åê¤²¤Æ¤â6²ó0/3¤ò2°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ10Ã¥»°¿¶¡£ÅêÂÇ¤Ç°Û¼¡¸µ¤Î³èÌö¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢´¿´î¤Î¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥Õ¥¡¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢¥´¡¼¥°¥ë¤ò¤«¤±¤¿¤Þ¤Þ¥Ù¥Ã¥Ä¤È2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ËÇ¼¤Þ¤ë¥·¡¼¥ó¤â¡£MLB¸ø¼°X¤¬Åê¹Æ¤¹¤ë¤ÈÆüËÜ¿Í¥Õ¥¡¥ó¤«¤é´¿´î¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î¥³¥ó¥ÓºÇ¶¯¡ª¡×
¡ÖÂçÃ«æÆÊ¿¤È¥Ù¥Ã¥Ä¡¢ºÇ¹â¤Î¥³¥ó¥Ó¤Ç¤¹¤Í¡ª¡¡¥Á¡¼¥à¤Îå«¤¬ËÜÅö¤Ë¶¯¤¯¤Æ´¶Æ°¤·¤Þ¤¹¡×
¡ÖºÇ¹â¤¹¤®¤ë¡Ä¤³¤Î2¿ÍÊÂ¤Ö¤ÈÇ÷ÎÏ¤¢¤ë¡×
¡Ö¤¤¤¤¾Ð´é¤Ç¤¹¤Í¡Á¡×
¡¡ÂÇ·âÉÔ¿¶¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÂçÃ«¤¬Âè4Àï¤Ç´°Á´Éü³è¡£¥Ù¥Ã¥Ä¤È¤ÎºÇ¶¯1¡¢2ÈÖ¤¬¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÏ¢ÇÆ¤ØÆ³¤¯¡£
