モデルのベラ・ハディッド（29）が、慢性ライム病との闘病を経て、ヴィクトリアズ・シークレット・ファッションショーに華やかに復帰した。2024年の6年ぶりの再始動に続き、15日に開催された今回のショーは、より官能的でグラマラスなスタイルへの回帰を印象づけた。



【写真】真っ赤な衣装でさっそうとランウェイに登場

アマゾン・プライム・ビデオで配信されたこのステージで、ベラはまずブロンドヘアを披露し、深紅のブラとＴバック、赤いケープをまとって登場。その後は、白とシルバーのスパンコールとタッセルがついた衣装で再びランウェイに現れ、観客を魅了した。



精神的な不調についてもこれまで率直に語ってきたベラ、今回の復帰についてはまだ直接的なコメントはしていないが、SNSにはショーの写真や動画を多数投稿している。



姉で同じくモデルのジジ・ハディッド（30）も同ショーに登場。透け感のあるピンクのローブに、ピンクのトップとハイウエストのレース下着を合わせたスタイルでランウェイを歩いた。



さらに、アドリアナ・リマ、アレッサンドラ・アンブロジオ、ステラ・マックスウェル、ベハティ・プリンスルーら往年のＶＳエンジェルであるモデルたちも復帰し、豪華な顔ぶれが揃った一夜となった。



（BANG Media International／よろず～ニュース）