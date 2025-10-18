µÆÀîÎç¡¢Â´¶È¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò¤¹¤Ù¤ÆÃÇ¼ÎÎ¥¡ª¤ä¤êÊý¤¬ÆÈÆÃ¤¹¤®¤Æ¶¦±é¿Ø¤¬¿Ì¤«¤ó¡Ö¤½¤³¤¬°ìÈÖÉÝ¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç½÷Í¥¤ÎµÆÀîÎç¡Ê47¡Ë¤¬18ÆüÊüÁ÷¤Î¥«¥ó¥Æ¥ì¡Ö¤ª¤«¤Ù¤í¡×¤Ë½Ð±é¡£ÆÈÆÃ²á¤®¤ë²áµî¤Î¡ÈÃÇ¼ÎÎ¥¡É¤òÌÀ¤«¤·¡¢¶¦±é¿Ø¤ò¿Ì¤«¤ó¤µ¤»¤¿¡£
¡¡Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬ÂçÀÚ¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤ª¤¯Â´¶È¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò¼Î¤Æ¤¿¤³¤È¤ò¼«Çò¡£´Ö°ã¤Ã¤Æ¼Î¤Æ¤¿¤Î¤«¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤¤¤ä¡Ä¸Î°Õ¤Ë¡£¾ì½ê¼è¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£ÃÇ¼ÎÎ¥¤¬¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÇÎ®¹Ô¤Ã¤¿»þ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤³¤ì¡ÊÂ´¶È¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ë¤ÏÂç¤¤¤¤Ê¤¢¡Ä¤È»×¤Ã¤Æ¡£ÍÄÃÕ±à¡¢¾®³Ø¹»¡¢Ãæ³Ø¡¢¹â¹»¡¢Âç³Ø¤ÈÁ´Éô¡×¤ÈÅú¤¨¡¢¶Ã¤«¤»¤¿¡£
¡¡¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¡¦²¬Â¼Î´»Ë¤«¤é¡Ö²áµî¤ò¿¶¤êÊÖ¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î¤È¤³¤í¤À¤±ÀÚ¤ê¼è¤Ã¤Æ¡Ä¥¢¥ë¥Ð¥à¤ËÆþ¤ì¤Æ¡£Â¾¤Î»×¤¤½Ð¤ÏÆ¬¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤±¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¥¬¥ó¸«¤·¤Æ¡¢¡ÊÆ¬¤Ë¡ËÆþ¤ì¤Æ¡¢¼Î¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾®À¼¤Ç¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¼«Ê¬¤Î¤È¤³¤À¤±¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤È¿Ì¤¨¤ë²¬Â¼¤Ë¡¢NON STYLE¡¦ÀÐÅÄÌÀ¤â¡Ö¤½¤³¤¬°ìÈÖÉÝ¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È»ØÅ¦¤·¡¢µÆÀî¤ÏÂç¾Ð¤¤¤À¤Ã¤¿¡£