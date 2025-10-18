¥É¥¸¥ã¡¼¥¹É×¿Í²ñ¤â¤ª¤½¤í¤¤¤ÎÀÄ¥¹¥¿¥¸¥ã¥ó±©¿¥¤Ã¤ÆWS¿Ê½Ð¤ò½ËÊ¡¡ª¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¾Ð´é¤Î½¸¹ç¼Ì¿¿
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹É×¿Í²ñ¤¬17Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö18Æü¡Ë¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¥Á¡¼¥à¤ò½ËÊ¡¤·¤¿¡£
¡¡É×¿Í²ñ¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ï¡Ö¤µ¤¡¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Î»þ¤¬Íè¤¿¡ª¡×¤Èµ¤·¡¢¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤È¤Î¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¡ÊNLCS¡ËÂè4Àï¤Ë¾¡Íø¸å¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç½¸¹ç¼Ì¿¿¤ò»£¤ëÉ×¿Í¤é¤Î»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡É×¿Í¤é¤Ï³ÆÁª¼ê¤ÎÇØÈÖ¹æÆþ¤ê¤Î¤ª¤½¤í¤¤¤ÎÀÄ¤Î¥¹¥¿¥¸¥ã¥ó¤ò±©¿¥¤ê¡¢¥«¥á¥é¤Ë¾Ð¤ß¤ò¸þ¤±¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏNLCS¤ò4¾¡0ÇÔ¤ÇÀ©¤·¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤¬·èÄê¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£