¶äºÂNo.1¥Û¥¹¥Æ¥¹¤¬¸«¤¿¡ÖÂç¶â¤ò»È¤Ã¤Æ¤â·ù¤ï¤ì¤ë¤ª¶â»ý¤Á¡×¤È¡Ö¹¬¤»¤Ê¤ª¶â»ý¤Á¡×¤Î·èÄêÅª¤Ê°ã¤¤
¡½¡Î·ÐºÑ¥ì¥Ý¡¼¥¿¡¼¡ß¶äºÂNo.1¥Û¥¹¥Æ¥¹¡¦»³ºê¤ß¤Û¡Ï¡½
¤ª¶â¤¬¤¢¤ì¤Ð¤¢¤ë¤Û¤É¡¢¿Í¤Ï¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Î¤«¡©
¡ÖÇ¯¼ý8Ëü¥É¥ë(Ìó800Ëü±ß)¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¡¢¹¬Ê¡ÅÙ¤ÏÆ¬ÂÇ¤Á¤Ë¤Ê¤ë¡×¡£
¹ÔÆ°·ÐºÑ³Ø¤ÎÁÏ»Ï¼Ô¡¢¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥«¡¼¥Í¥Þ¥ó»á¤Ë¤è¤ëÍÌ¾¤Ê¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢Ç¯¼ý800Ëü±ß¤Þ¤Ç¤ÏÇ¯¼ý¤¬¾å¤¬¤ë¤Û¤É¹¬¤»¤âÈæÎã¤·¤ÆÁý¤¹¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ë¤È»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢¤È¡£
¤±¤ì¤ÉºÇ¶á¡¢¤³¤Î¡È¾ï¼±¡É¤ÏÊ¤¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤´Â¸¤¸¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ºÇ¿·¤Î¸¦µæ¤Ç¤Ï¡Ö800Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤Æ¤â¡¢Ç¯¼ý¤¬¾å¤¬¤ì¤Ð¹¬Ê¡ÅÙ¤âÁý¤¨¤Ä¤Å¤±¤ë¡×¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¤ª¶â¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ëÊý¤¬¹¬¤»¤Ê¤Î¤«¡Ä¡£¤Ê¤ó¤À¤«µ¤¤¬±ó¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¤Ç¤â¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡Ö¤ª¶â¡á¹¬¤»¡×¤È¤Ï¸À¤¤¤¬¤¿¤¤¼Â¾ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»ä¤ÏÌë¤Î¶äºÂ¤È¡¢·ÐºÑ¥ì¥Ý¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¼èºà¸½¾ì¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¡ÈÄ¶ÉÙÍµÁØ¡Ê¶âÍ»»ñ»º5²¯±ß°Ê¾å¡Ë¡É¤Î¼ÒÄ¹¤äÅê»ñ²È¤ÎÊý¡¹¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢³§¤¬°ìÍÍ¤Ë¹¬¤»¤½¤¦¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¤¤Ä¤âÉÔËþ¤Ð¤«¤ê¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¤Ê¤«¤Ë¤Ï¿ÍË¾¤ò¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡Âç¶â¤ò»È¤Ã¤Æ¤â¡¢¥Û¥¹¥Æ¥¹¤Ëµ÷Î¥¤òÃÖ¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ªµÒÍÍ
Ìë¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤â¡¢¤ª¶â¤Î¤¢¤ëÃËÀ¤Û¤É¥â¥Æ¤ë¡Ä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÁ´¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤ªÅ¹¤ÇÂç¤¤Ê¤ª¶â¤ò»È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤ªµÒÍÍ¤ÏÂçÀÚ¤Ë¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¤½¤¦¤·¤¿¤ªµÒÍÍ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢°û¤ßÊý¤¬¹Ó¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢°·¤¤¤Ëµ¤¤ò¸¯¤¦Êý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ê¡¢¤ªµÒÍÍ¤¬¤ªµ¢¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ï¡¢Î¢¤Ç¡Öº£Æü¤â¾è¤êÀÚ¤Ã¤¿¤Í¡×¡Ö¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¡×¤È¥Û¥¹¥Æ¥¹Æ±»Î¤¬¤Í¤®¤é¤¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
Âç¶â¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢Î¢¤Ç¤Ïµ÷Î¥¤òÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¾¯¤·¼ä¤·¤¤ÏÃ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¢¡¹ÔÆ°·ÐºÑ³ØÅª¡Ö¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤ª¶â¤Î»È¤¤Êý¡×3Áª
¤Ç¤Ï¡¢¿Í¤Ë¹¥¤«¤ì¤Æ¹¬¤»¤Ê¤ª¶â»ý¤Á¤È¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¤ª¶â»ý¤Á¤Î°ã¤¤¤Ï²¿¤«¡©
¹ÔÆ°·ÐºÑ³Ø¤ÇÄó¾§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤ª¶â¤Î»È¤¤Êý¡×3¤Ä¤ò¡¢»ä¤¬¸«¤Æ¤¤¿Ä¶ÉÙÍµÁØ¤ÎÊý¡¹¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤âÅº¤¨¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¥â¥Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯·Ð¸³¤òÇã¤¦
¥Ö¥é¥ó¥ÉÉÊ¤ä¹âµé»þ·×¤òÇã¤Ã¤¿´î¤Ó¤Ï¡¢¤½¤Î½Ö´Ö¤ÏÂç¤¤¯¤Æ¤â¡¢¤ä¤¬¤ÆÇö¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¡£
¹âµé¼Ö¤òÇã¤Ã¤Æ¤â¡¢¤â¤Ã¤È¤¤¤¤¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ò¸«¤¿¤é¡¢Éé¤±¤¿¤è¤¦¤Êµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Ç¤â¡¢ÈóÆü¾ï¤ÎÎ¹¹Ô¤ä¿·¤·¤¤Ä©Àï¤ò¤·¤¿»×¤¤½Ð¤Ï¡¢¤à¤·¤íÇ¯·î¤¬·Ð¤Ä¤Û¤É¡¢¿¶¤êÊÖ¤ë¤³¤È¤Ç¤½¤Î²ÁÃÍ¤òÂç¤¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
»ä¤ÎÃÎ¤ëÃøÌ¾¤ÊÅê»ñ²È¤ÎÊý¤Ï¡¢Çã¤¤Êª¤Ë¤Ï¶½Ì£¤¬¤Ê¤¯¡¢À¤³¦Ãæ¤ÎÈë¶¤ò¤á¤°¤ëÎ¹¤ËÀË¤·¤ß¤Ê¤¯¤ª¶â¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½÷À¤«¤é¤ß¤Æ¤â¡¢¼«Ëý¤Ë¤âÊ¹¤³¤¨¤«¤Í¤Ê¤¤ºÇ¶áÇã¤Ã¤¿¥Ö¥é¥ó¥ÉÉÊ¤ÎÏÃ¤ò¤µ¤ì¤ë¤è¤ê¤â¡¢ºÇ¶á¤·¤¿Î¹¤Î¤ª¤ß¤ä¤²ÏÃ¤ò¿´¤«¤é³Ú¤·¤½¤¦¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÃËÀ¤ÎÊý¤¬ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡£
¾å¾ì´ë¶È¤Î¼ÒÄ¹¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥Þ¥¾¥ó¤Î±üÃÏ¤Ç¥È¥é¥¤¥¢¥¹¥í¥ó¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¤Ê¼ñÌ£¤Ë¤ª¶â¤ò¤«¤±¤ëÊý¤âÌÜÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
¤â¤Ã¤È¸À¤¦¤È¡¢·Ð¸³¤ò¼«Ê¬¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡Ö¼þ¤ê¤Î¿Í¤Ë¤â¤µ¤»¤Æ¤¢¤²¤ë¡×¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¿Í¤Ë¤Ï¡¢¤º¤Ã¤ÈÄ¹¤¯¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤¿¤Á¤È»×¤¤½ÐÏÃ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤È¤¤¤¦¹¬¤»¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿Í¤Ë´î¤Ð¤ì¤ë¹ÔÆ°¤Î²ÁÃÍ
¢»þ´Ö¤òÇã¤¦
ÄÌ¶Ð»þ´Ö¤òÃ»¤¯¤¹¤ë¡¢²È»ö¤ò³°Ãí¤¹¤ë¡½¡£
¤ª¶â¤Ç¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤ò¼é¤ë¤È¡¢¿´¤äÂÎÎÏ¤ËÍ¾Íµ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
À®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ë¼ÒÄ¹¤¬±¿Å¾¼êÉÕ¤¤Î¼Ö¤ä¥¿¥¯¥·¡¼¤ò»È¤¦¤Î¤Ï¡¢ìÔÂô¤Î¤¿¤á¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£°ÜÆ°»þ´Ö¤â»Å»ö¤Ë½¼¤Æ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢¸úÎ¨¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¹âµé»þ·×¤ò¤Ò¤ÈÄÌ¤êÇã¤¤½¸¤á¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤ªµÒÍÍ¤¬¡¢·ë¶ÉËèÆü¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥¢¥Ã¥×¥ë¥¦¥©¥Ã¥Á¤À¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤âµ¡Ç½À¤òÍ¥Àè¤·¡¢»þ´Ö¸úÎ¨¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
»ä¤â±ýÉü2»þ´Ö¤ÎÄÌ¶Ð¤ò¤ä¤á¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¶á¤¯¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢Éâ¤¤¤¿»þ´Ö¤Ç¥¸¥à¤ËÄÌ¤¨¤¿¤ê¤È¡¢Æü¡¹¤Î½¼¼ÂÅÙ¤¬¤°¤Ã¤È¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
