¡Ö¤Ê¤¼º£¡¢ÊÆ¤ÎÃÍÃÊ¤Ï¾å¤¬¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¸µÇÀ¿å¾Ê»öÌ³¼¡´±¤¬¸ì¤ë¸ºÈ¿À¯ºö¤ÎÎò»Ë¤È¸í»»
¡Ö¤Ê¤¼º£¡¢ÊÆ¤ÎÃÍÃÊ¤Ï¾å¤¬¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¡£¤³¤ÎÌä¤¤¤ÎÅú¤¨¤Ï¡¢°Û¾ïµ¤¾Ý¤Ë¤è¤ë¸º¼ý¡¢À¸»º¥³¥¹¥È¤Î¾å¾º¡¢¤µ¤é¤ËÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤ÈJA¤¬¿åÅÄÌÌÀÑ¤ò¸º¤é¤½¤¦¤È¤¹¤ë¡Ö¼Â¼ÁÅª¤Ê¸ºÈ¿À¯ºö¡×¤¬Ê£¹çÅª¤ËºîÍÑ¤·¤¿¤â¤Î¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Àï¸åÆüËÜ¤Î¿©ÎÁÀ¯ºö¤Ë¿¼¤¯º¬¤¶¤·¤Æ¤¤¤ë1942Ç¯À©Äê¤Î¿©ÎÈ´ÉÍýË¡¤«¤é¡¢1970Ç¯Âå¤Î¸ºÈ¿À¯ºöÆ³Æþ¡¢¤½¤·¤Æ1995Ç¯¤Î¿©´ÉË¡ÇÑ»ß¤Þ¤Ç¡½¡½¡£
¡ÖÅö»þ¤ÎÇÀÎÓ¾Ê¤Ï¡¢¸ºÈ¿À¯ºö¤¬Â³¤¯¤È¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢¸µÇÀÎÓ¿å»º»öÌ³¼¡´±¤ÎËö¾¾¹¹Ô»á¤Ï»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡¡¸½ºß¤ÎÊÆ²Á¹âÆ¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹ÊÆÉÔÂ¤ÎÍ×°ø¤È¤â¤¤¤¨¤ëÀ¯ÉÜ¤ÎÊÆÀ¯ºö¤ÎÎò»Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡ØÆüËÜ¤Î¿©ÎÁ°ÂÁ´ÊÝ¾ã ¡½¡½¿©ÎÁ°ÂÊÝÀ¯ºö¤ÎÃæ¿´¤Ë¤¤¤¿¸µ»öÌ³¼¡´±¤¬ÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¡Ù¡Ê°éË²¼Ò´©¡Ë¤è¤ê°ìÉôÈ´¿è¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹
¢¡Àï¸å¤Î¿©ÎÈ´ÉÍýË¡¤È¸ºÈ¿À¯ºö¡¢ÊÆÍ¾¤êÂÐºö¤Ë¶ìÎ¸¤¹¤ëÀ¯ÉÜ
¡¡¿©ÎÈ´ÉÍýË¡¤Ï¡¢1942Ç¯¤ËÀ©Äê¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢Àï»þ²¼¤Ç¤Î¿©ÎÁ¶¡µë¤È²Á³Ê¤Î°ÂÄê¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£Ë³¤·¤¤¿©ÎÁ¤ò¤¹¤Ù¤Æ¤Î¹ñÌ±¤Ë¤Ç¤¤ë¤À¤±Ê¿Åù¤ËÊ¬ÇÛ¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÊÆ¤ÎÀ¸»º¤«¤éÎ®ÄÌ¡¢¾ÃÈñ¤Þ¤Ç¤ò¹ñ¤¬´ÉÍý¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢À¸»º¤µ¤ì¤¿ÊÆ¤ÎÁ´ÎÌ¤òÀ¯ÉÜ¤¬Çã¤¤¾å¤²¤ë»ÅÁÈ¤ß¤È¤·¤¿¡£
¡¡ÇÀ²È¤¬À¸»º¤·¤¿ÊÆ¤ÏÀ¯ÉÜ¤¬Çã¤¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Çã¤¤¾å¤²¤¿ÊÆ¤¬Í¾¤ì¤Ð¡¢À¯ÉÜ¤¬ºâÀ¯ÉéÃ´¤ò¤·¤ÆÊÝ´É¤·¡¢ºâÀ¯ÉéÃ´¤ò¤·¤Æ½èÊ¬¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢Ë¡Î§¤¬ÇÑ»ß¤µ¤ì¤ë1995Ç¯11·î1Æü¤Þ¤Ç·Á¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¬¤é¤âÂ³¤¤¤¿¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¸ºÈ¿À¯ºö¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿Åö»þ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÍðË½¤Ë¿©ÎÈ´ÉÍýÀ©ÅÙ¤òÇÑ»ß¤·¤¿¤È¤·¤¿¤é¡¢ÊÆ¤Î²Á³Ê¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤óË½Íî¤·¡¢¾®µ¬ÌÏ¤ÊÇÀ²È¤Ë¤ÏÂçÂÇ·â¤È¤Ê¤ê¡¢ÇÀÂ¼¤Ï¶Ë¤á¤Æ¸·¤·¤¤¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡Ê¤½¤Î¸å¤âÍð¹â²¼¤·¤¿²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡Ë¡£
¡¡¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÌäÂê¤òµ¯¤³¤µ¤º¤Ë¡¢¼ÂÂÖ¤ò²þ³×¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤È¤¤¤¦¸¡Æ¤¤¬Â³¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¸ºÈ¿À¯ºö¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¿©ÎÈ´ÉÍýÀ©ÅÙ¤Î²¼¤Ç¡¢À¯ÉÜ¤ÎÊÝ´É¡¦½èÊ¬¤ÎºâÀ¯ÉéÃ´¤ò·Ú¤¯¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÌÌ¤â¤¢¤ê¡¢Ã¯¤â¿©¤Ù¤Ê¤¤¡ÊÇã¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡ËÊÆ¤ÎÀ¸»º¤òÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¢¡¸ºÈ¿À¯ºö¤Ï°ì»þÅª¤Ê¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¤¬¡ÄÀ¯ÉÜ¤Î¸í»»¤ÈÇÀ²È¤Î»×ÏÇ
¡¡¤Ê¤ª¡¢Åö»þ¤ÎÇÀÎÓ¾Ê¤Ï¡¢¸ºÈ¿À¯ºö¤¬Â³¤¯¤È¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Åö»þÁý¤¨¤Ä¤Å¤±¤Æ¤¤¤ë¿Í¸ý¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤¤¤±¤ÐÁ´ÂÎ¤È¤·¤ÆÊÆ¤Î¾ÃÈñÎÌ¤ÏÁý¤¨¡¢¸ºÈ¿À¯ºö¤òÂ³¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡¢¤ÈÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤¤¤Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ºÇ½é¤«¤é¸ºÈ¿À¯ºö¤Ê¤É¤»¤º¤ËÊÆ¤Ï¼«Í³²½¤·¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤âÊ¹¤«¤ì¤ë¡£
¡¡¼«Í³²½¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¼ûÍ×¤È¶¡µë¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ç¡¢ÇÀ²È¤âÇä¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ïºî¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¼«Á³¤ËÀ¸»º¤ÏÍÞ¤¨¤é¤ì¤¿¤Ï¤º¤À¡¢¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¹ñÌ±¤Î¼ç¿©¤¿¤ëÊÆ¤ÎÀ¸»º¤È²Á³Ê¤Ï°ÂÄê¤µ¤»¤ë¤Ù¤¤À¤·¡¢°ÂÄê¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤ÏÀ¯ÉÜ¤¬´ÉÍý¤¹¤ë¤Ù¤¤À¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤«¤é¡¢¿©ÎÈ´ÉÍýË¡¤ò°Ý»ý¤·¤Ä¤Ä¸ºÈ¿À¯ºö¤ò¤È¤ë¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¿©ÎÈ´ÉÍýË¡¤Î²¼¤Ç¤ÏÀ¯ÉÜ¤ÏÀ¸»º¤µ¤ì¤¿ÊÆ¤òÇã¤¤¼è¤ëµÁÌ³¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡ÇÀ²È¤Ë¤·¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢À¸»º¤·¤¿ÊÆ¤ÏÉ¬¤ºÇã¤¤¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢·ÐºÑÅª¤Ê°ÂÄê¤Ë¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£¤À¤«¤éÇÀ²È¤Ï¡¢Åö»þÀ¯ÉÜ¤¬·è¤á¤Æ¤¤¤¿ÊÆ²Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤½¤Î°ú¤¾å¤²¤òÍ×µá¤·¡¢¸ºÈ¿À¯ºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÈ¿ÂÐ¤·¤Æ¼«Í³¤ËÊÆ¤òºî¤é¤»¤í¤È¼çÄ¥¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡ÊÆ¤¬Í¾¤ë¥ê¥¹¥¯¤ÏÀ¯ÉÜ¤¬Éé¤¦»ÅÁÈ¤ß¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤À¤È¤â¸À¤¨¤ë¡£
¢¡¿©ÎÈ´ÉÍýË¡ÇÑ»ß¤Ç°ìÊÑ¤·¤¿ÇÀ²È¤ÎËÜ²»
¡¡¤½¤ì¤¬1995Ç¯11·î¤Ë¿©ÎÈ´ÉÍýË¡¤¬ÇÑ»ß¤È¤Ê¤Ã¤ÆÀ¯ÉÜ¤ÎÇã¤¤¼è¤êµÁÌ³¤¬½ªÎ»¤¹¤ë¤È¡¢ÇÀ²È¤â¸ºÈ¿¤Ë»¿À®¤¹¤ëÆ°¤¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²Á³Ê¤â»Ô¾ì¤Ç·è¤á¤é¤ì¤ë¡£¸ºÈ¿¤»¤º¤ËÊÆ¤òÀ¸»º¤·¤Ä¤Å¤±¤ÆÀ¸»ºÎÌ¤¬Áý¤¨¤ì¤Ð¡¢ÊÆ¤Î¾ÃÈñ¤Ï¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢²Á³Ê¤Ï²¼Íî¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤òËÉ¤°¤Ë¤ÏÀ¸»ºÎÌ¤ò¸º¤é¤·¤Æ¼ûµë¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¤È¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤À¡£
