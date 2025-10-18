²ÆÈÁ¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤òËÜÌ¾¸Æ¤Ó¤Ç¹ðÇò¡Ö¾£Ìî¤µ¤ó¤¬µÓËÜ¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð¤ë¤È¤ª¼Çµï¤¬¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤Ã¤¿µ¤»ý¤Á¤Ë¡×
½÷Í¥¤Î²ÆÈÁ¡Ê34¡Ë¤¬¡¢17ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¡ÖA¡Ýstudio¡Ü¡×¡Ê¶âÍË¸á¸å11»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Ð¥«¥ê¥º¥à¡Ê49¡Ë¤¬µÓËÜ¤òÃ´Åö¤¹¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤¿¡£
²ÆÈÁ¤Ï¡Ö¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤½÷Í¥¤¿¤Á¡×¤Ê¤É¡¢¥Ð¥«¥ê¥º¥à¤¬µÓËÜ¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¥É¥é¥Þ¡¢±Ç²è¤ËÂ¿¿ô½Ð±é¡£¡Ö¾£Ìî¤µ¤ó¤¬µÓËÜ¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤¬¤¹¤´¤¯¤ª¼Çµï¤¬¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤Ã¤¿µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¥Ð¥«¥ê¥º¥à¤òËÜÌ¾¤ÎÌ¾»ú¤Ç¸Æ¤Ó¤Ê¤¬¤é¸À¤Ã¤¿¡£
¡ÖµÓËÜ¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤¹¤´¤¤¼«Á³¤Ê²ñÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ä¤ë¤À¤±¤Ç¡Ø¤¢¤ì¡¢¤Ê¤ó¤«¤³¤ó¤Ê¼«Á³¤Ê¤ª¼Çµï¤Ç¤¤ë¤ó¤À¡¢»ä¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤¯¤é¤¤¡£¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¡«¤´Ë«Èþ»Å»ö¡«¤Ã¤Æ¸À¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¥Ð¥«¥ê¥º¥à¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿MC¤ÎKis¡ÝMy¡ÝFt2Æ£¥±Ã«ÂÀÊå¡Ê38¡Ë¤«¤é¡Ö¤â¤Î¤¹¤´¤¯´ª¤¬ÎÉ¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥Ð¥«¥ê¥º¥à¤ÎË«¤á¸ÀÍÕ¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤¤¤ä¡Á¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤ÈÌÜ¤ò´Ý¤¯¤·¤Æ´î¤ó¤À¡£