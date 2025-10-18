Ìë¤ÎÅ¹¤Î¥È¥¤¥ì¤Ç¤ÏÄÁ»ö·ï¤¬Â¿È¯¡£Èâ¤ò³«¤±¤ë¤È¿·¿Í¥¹¥Ê¥Ã¥¯¾î¤¬¡Ä¡½¡½¶ÄÅ·¥Ë¥å¡¼¥¹ÆÃÊó
Âç»ö·ï¤Ð¤«¤ê¤¬¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¿È¶á¤Ê¾®¤µ¤Ê»ö·ï¤ÎÊý¤¬¿ÍÀ¸¤òº¸±¦¤¹¤ë¤³¤È¤â¡£ÃíÌÜ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ò¼è¤ê¾å¤²ÂçÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¶ÄÅ·¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÆÃÊÌ¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ª¡Ê½é¸ø³«2022Ç¯5·î14Æü¡¡µ»ö¤Ï¼èºà»þ¤Î¾õ¶·¡Ë¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö
¢¡Ìë¤ÎÅ¹¤Î¥È¥¤¥ì¤Çµ¯¤¤¿ÄÁ»ö·ï
¡¡¿ÀÆàÀî¸©¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ê¤É¤Ç¥È¥¤¥ì¸ø¶¦²½¤ÎÆ°¤¤¬¤¢¤ë¡£¤À¤¬¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤ÏÁÝ½ü¤ÎÉéÃ´Áý¤äµÒ¤Î¥Þ¥Ê¡¼ÌäÂê¤«¤é·üÇ°¤ÎÀ¼¤â¸«¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ë¸Â¤é¤º¡¢µÒ¤Î¥È¥¤¥ìÍøÍÑ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤Ç¤ÏÉáÃÊ¡¢¼ò¤Ë¿ì¤Ã¤¿µÒ¤Ë¥È¥¤¥ì¤òÂß¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¥¥ã¥Ð¥¯¥é¤ä¥Û¥¹¥È¥¯¥é¥Ö¤Ê¤É¡¢Ìë¤ÎÅ¹¤Ç¤Ï¤É¤¦¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡Ìë¤ÎÅ¹¤Î¥È¥¤¥ì»ö¾ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾¯¤·ÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¡¢¥¥ã¥Ð¥¯¥é¤Ç¤Ï¹õÉþ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤¬ÁÝ½ü¤äÈ÷ÉÊ¤ÎÇã¤¤½Ð¤·¤ò¹Ô¤¦¡£°ìÊý¡¢¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¥Þ¥Þ¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ÁÝ½ü¤ò¤¹¤ë¡£¥Û¥¹¥È¥¯¥é¥Ö¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¿·¿Í¥Û¥¹¥È¤Î»Å»ö¤Ï¥È¥¤¥ìÁÝ½ü¤«¤é»Ï¤á¤ë¤Î¤¬¤·¤¤¿¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¥¥ã¥Ð¥¯¥é¤Ç¤ÏÃË½÷ÊÌ¤ÇÊÌ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤ä¾®È¢¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ç¤Ï¥È¥¤¥ì¤Ï1¤Ä¤·¤«¤Ê¤¯¡¢ÃË½÷¶¦ÍÑ¤Î¤³¤È¤â¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤ä¶ÄÅ·»ö·ï¤¬µ¯¤³¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤--¡£
¢¡1¤Ä¤·¤«¤Ê¤¤¥È¥¤¥ì¤ËµÒ¤¬äÆ¾ë
¡¡ÅÔÆâ¤Î¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ë¥Ê¥ª¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦26ºÐ¡Ë¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£
¡Ö1¤Ä¤·¤«¥È¥¤¥ì¤¬¤Ê¤¤¤È¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤ËÀêÎÎ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Èº¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Á°¤Ë¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬°û¤ß¤¹¤®¤Æ¤ªÊ¢¤ò²õ¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ä¹¤¤»þ´Ö¥È¥¤¥ì¤Ë¤³¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤è¤¦¤ä¤¯½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤ÇÃæ¤ËÆþ¤ë¤È¤â¤Î¤¹¤´¤¤°½¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡¡¾Ã½¥¹¥×¥ì¡¼¤ò»µ¤¤¤Æ¤âÁ´Á³¤È¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¥É¥¢¤ò³«¤±¤Æ´¹µ¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¹¤ë¤ÈÅ¹ÆâÃæ¤Ë½¤¤¤¬½¼Ëþ¤·¤Æ¡¢Â¾¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤â¡Ø¤Ê¤ó¤«¥¯¥µ¤¯¤Ê¤¤¡©¡Ù¤È¥¶¥ï¤Ä¤»Ï¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¡Ø¤¢¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¡Ä¡Ä¡Ù¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ø¤´¤á¤ó¡¢»ä¤¬¤µ¤Ã¤Æþ¤Ã¤¿¤«¤é¤«¤â¡Á¡Ê¾Ð¡Ë¡Ù¤È¤´¤Þ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÊÌ¤ÎÆü¤Ë¤Ï¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¢¡Èâ¤ò³«¤±¤ë¤È¾×·â¤Î¸÷·Ê¤¬
¡ÖÂÎ¸³ÆþÅ¹¤ÇÆ¯¤¤ËÍè¤¿»Ò¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÉáÃÊ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤ª¼ò¤ò°û¤Þ¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤È¥²¡¼¥à¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Éé¤±¤¿¤Û¤¦¤¬°û¤à¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£
¡¡¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡Ø¼å¤¤¤ß¤¿¤¤¤À¤«¤é¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê°û¤Þ¤»¤Ê¤¤¤Ç¤Í¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¤½¤Î»Ò¤Ï¡ØÁ´Á³¡¢Âç¾æÉ×¤Ç¤¹¡ª ¤Þ¤À¤Þ¤À¥¤¥±¤Þ¤¹¡ª¡Ù¤È¾ÆÃñ¤Î¥í¥Ã¥¯¤ò¤¬¤Ö°û¤ß¡Ä¡Ä¡£¤·¤Ð¤é¤¯¤¹¤ë¤È¡¢¥È¥¤¥ì¤Ë¶î¤±¹þ¤ó¤Ç½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Â¾¤Ë¤â¥È¥¤¥ì¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢²¿ÅÙ¤â¥Î¥Ã¥¯¤·¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯¥É¥¢¤ò³«¤±¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤ÏÅÇßÃÊª¤Þ¤ß¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÄÙ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿·¿Í¤Î»Ñ¤¬¡Ä¡Ä¡£¥È¥¤¥ì¤ÏµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤È¤Æ¤â»È¤¨¤ë¾õÂÖ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£½µËö¤ÇË»¤·¤¯¡¢½÷¤Î»Ò¤¬Á´Á³Â¤ê¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÁÝ½ü¤ò¤¹¤ëÍ¾Íµ¤â¤Ê¤¯¤Ã¤Æ¡£¥È¥¤¥ì¤Ï±Ä¶È¸å¤ËÁÝ½ü¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¡¢¿ì¤¤ÄÙ¤ì¤¿¿·¿Í¤Î»Ò¤Ï¥¥Ã¥Á¥ó¤Ç¿²¤«¤»¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë¤ÏÊ¿¼Õ¤ê¤·¤Æ¡¢¥È¥¤¥ì¤ÏÎÙ¤Î¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤Ç¼Ú¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÎÙ¤Î¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤Î¥Þ¥Þ¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¥È¥¤¥ì¤¬1¤Ä¤·¤«¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤Ï¡Ö³ä¤È¤¢¤ë¡×¤È¥Ê¥ª¤µ¤ó¤Ï¸ì¤ë¡£
¢¡¿·¿Í¥Û¥¹¥È¤Î¥È¥¤¥ì½¤¹Ô
¡¡¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤¬ÃË½÷µÕ¤È¤Ê¤ë¤È¤Þ¤¿¾õ¶·¤âÊÑ¤ï¤ë¡£Á°¿¦¤Ï¥Û¥¹¥È¥¯¥é¥Ö¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¥ê¥å¥¦¥ä¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦28ºÐ¡Ë¤Ï¡¢¿·¿Í¥Û¥¹¥È¤Îº¢¤ËÂÎ¸³¤·¤¿¥È¥¤¥ì¤Ç¤Î¶ì¤¤»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥È¥¤¥ìÁÝ½ü¤Ï¿·¿Í¤Î»Å»ö¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ãæ¤Ç¤âÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÏÈ÷ÉÊ¤ÎÇã¤¤Êª¤Ç¤·¤¿¤Í¡£ÌÊËÀ¡¢¥ª¡¼¥é¥ë¥±¥¢¥°¥Ã¥º¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢½÷ÀµÒ¤¬»È¤¦À¸ÍýÍÑ¥Ê¥×¥¥ó¤âÇã¤¤¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡ÀèÇÚ¥Û¥¹¥È¤Ë¡Ø¥Ê¥×¥¥ó¤âÇã¤Ã¤ÆÍè¤¤¤è¡Ù¤È¤À¤±¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¤É¤ì¤òÇã¤¨¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤ºÅ¬Åö¤ËÇã¤Ã¤¿¤é¡Ø¤ªÁ°¡¢¤³¤ì±©¤Ä¤¤¸¤ã¤Í¡¼¤¸¤ã¤ó¡ª¡Ù¤È¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥É¥ä¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¢¡Ìë¤ÎÅ¹¤Î¥È¥¤¥ì¤Çµ¯¤¤¿ÄÁ»ö·ï
¡¡¿ÀÆàÀî¸©¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ê¤É¤Ç¥È¥¤¥ì¸ø¶¦²½¤ÎÆ°¤¤¬¤¢¤ë¡£¤À¤¬¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤ÏÁÝ½ü¤ÎÉéÃ´Áý¤äµÒ¤Î¥Þ¥Ê¡¼ÌäÂê¤«¤é·üÇ°¤ÎÀ¼¤â¸«¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ë¸Â¤é¤º¡¢µÒ¤Î¥È¥¤¥ìÍøÍÑ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤Ç¤ÏÉáÃÊ¡¢¼ò¤Ë¿ì¤Ã¤¿µÒ¤Ë¥È¥¤¥ì¤òÂß¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¥¥ã¥Ð¥¯¥é¤ä¥Û¥¹¥È¥¯¥é¥Ö¤Ê¤É¡¢Ìë¤ÎÅ¹¤Ç¤Ï¤É¤¦¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¥¥ã¥Ð¥¯¥é¤Ç¤ÏÃË½÷ÊÌ¤ÇÊÌ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤ä¾®È¢¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ç¤Ï¥È¥¤¥ì¤Ï1¤Ä¤·¤«¤Ê¤¯¡¢ÃË½÷¶¦ÍÑ¤Î¤³¤È¤â¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤ä¶ÄÅ·»ö·ï¤¬µ¯¤³¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤--¡£
¢¡1¤Ä¤·¤«¤Ê¤¤¥È¥¤¥ì¤ËµÒ¤¬äÆ¾ë
¡¡ÅÔÆâ¤Î¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ë¥Ê¥ª¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦26ºÐ¡Ë¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£
¡Ö1¤Ä¤·¤«¥È¥¤¥ì¤¬¤Ê¤¤¤È¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤ËÀêÎÎ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Èº¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Á°¤Ë¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬°û¤ß¤¹¤®¤Æ¤ªÊ¢¤ò²õ¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ä¹¤¤»þ´Ö¥È¥¤¥ì¤Ë¤³¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤è¤¦¤ä¤¯½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤ÇÃæ¤ËÆþ¤ë¤È¤â¤Î¤¹¤´¤¤°½¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡¡¾Ã½¥¹¥×¥ì¡¼¤ò»µ¤¤¤Æ¤âÁ´Á³¤È¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¥É¥¢¤ò³«¤±¤Æ´¹µ¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¹¤ë¤ÈÅ¹ÆâÃæ¤Ë½¤¤¤¬½¼Ëþ¤·¤Æ¡¢Â¾¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤â¡Ø¤Ê¤ó¤«¥¯¥µ¤¯¤Ê¤¤¡©¡Ù¤È¥¶¥ï¤Ä¤»Ï¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¡Ø¤¢¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¡Ä¡Ä¡Ù¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ø¤´¤á¤ó¡¢»ä¤¬¤µ¤Ã¤Æþ¤Ã¤¿¤«¤é¤«¤â¡Á¡Ê¾Ð¡Ë¡Ù¤È¤´¤Þ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÊÌ¤ÎÆü¤Ë¤Ï¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¢¡Èâ¤ò³«¤±¤ë¤È¾×·â¤Î¸÷·Ê¤¬
¡ÖÂÎ¸³ÆþÅ¹¤ÇÆ¯¤¤ËÍè¤¿»Ò¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÉáÃÊ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤ª¼ò¤ò°û¤Þ¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤È¥²¡¼¥à¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Éé¤±¤¿¤Û¤¦¤¬°û¤à¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£
¡¡¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡Ø¼å¤¤¤ß¤¿¤¤¤À¤«¤é¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê°û¤Þ¤»¤Ê¤¤¤Ç¤Í¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¤½¤Î»Ò¤Ï¡ØÁ´Á³¡¢Âç¾æÉ×¤Ç¤¹¡ª ¤Þ¤À¤Þ¤À¥¤¥±¤Þ¤¹¡ª¡Ù¤È¾ÆÃñ¤Î¥í¥Ã¥¯¤ò¤¬¤Ö°û¤ß¡Ä¡Ä¡£¤·¤Ð¤é¤¯¤¹¤ë¤È¡¢¥È¥¤¥ì¤Ë¶î¤±¹þ¤ó¤Ç½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Â¾¤Ë¤â¥È¥¤¥ì¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢²¿ÅÙ¤â¥Î¥Ã¥¯¤·¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯¥É¥¢¤ò³«¤±¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤ÏÅÇßÃÊª¤Þ¤ß¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÄÙ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿·¿Í¤Î»Ñ¤¬¡Ä¡Ä¡£¥È¥¤¥ì¤ÏµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤È¤Æ¤â»È¤¨¤ë¾õÂÖ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£½µËö¤ÇË»¤·¤¯¡¢½÷¤Î»Ò¤¬Á´Á³Â¤ê¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÁÝ½ü¤ò¤¹¤ëÍ¾Íµ¤â¤Ê¤¯¤Ã¤Æ¡£¥È¥¤¥ì¤Ï±Ä¶È¸å¤ËÁÝ½ü¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¡¢¿ì¤¤ÄÙ¤ì¤¿¿·¿Í¤Î»Ò¤Ï¥¥Ã¥Á¥ó¤Ç¿²¤«¤»¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë¤ÏÊ¿¼Õ¤ê¤·¤Æ¡¢¥È¥¤¥ì¤ÏÎÙ¤Î¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤Ç¼Ú¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÎÙ¤Î¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤Î¥Þ¥Þ¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¥È¥¤¥ì¤¬1¤Ä¤·¤«¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤Ï¡Ö³ä¤È¤¢¤ë¡×¤È¥Ê¥ª¤µ¤ó¤Ï¸ì¤ë¡£
¢¡¿·¿Í¥Û¥¹¥È¤Î¥È¥¤¥ì½¤¹Ô
¡¡¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤¬ÃË½÷µÕ¤È¤Ê¤ë¤È¤Þ¤¿¾õ¶·¤âÊÑ¤ï¤ë¡£Á°¿¦¤Ï¥Û¥¹¥È¥¯¥é¥Ö¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¥ê¥å¥¦¥ä¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦28ºÐ¡Ë¤Ï¡¢¿·¿Í¥Û¥¹¥È¤Îº¢¤ËÂÎ¸³¤·¤¿¥È¥¤¥ì¤Ç¤Î¶ì¤¤»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥È¥¤¥ìÁÝ½ü¤Ï¿·¿Í¤Î»Å»ö¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ãæ¤Ç¤âÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÏÈ÷ÉÊ¤ÎÇã¤¤Êª¤Ç¤·¤¿¤Í¡£ÌÊËÀ¡¢¥ª¡¼¥é¥ë¥±¥¢¥°¥Ã¥º¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢½÷ÀµÒ¤¬»È¤¦À¸ÍýÍÑ¥Ê¥×¥¥ó¤âÇã¤¤¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡ÀèÇÚ¥Û¥¹¥È¤Ë¡Ø¥Ê¥×¥¥ó¤âÇã¤Ã¤ÆÍè¤¤¤è¡Ù¤È¤À¤±¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¤É¤ì¤òÇã¤¨¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤ºÅ¬Åö¤ËÇã¤Ã¤¿¤é¡Ø¤ªÁ°¡¢¤³¤ì±©¤Ä¤¤¸¤ã¤Í¡¼¤¸¤ã¤ó¡ª¡Ù¤È¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥É¥ä¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×