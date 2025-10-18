3本塁打＆10奪三振の「伝説的な夜」　大谷翔平に味方選手も啞然呆然「時々彼が実在するのか確かめなければならない」

ナ・リーグ優勝決定シリーズのMVPを獲得した大谷翔平(C)Getty Images

ドジャースの大谷翔平が現地時間10月17日、本拠地でブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。初回先頭打者弾から、4回の第3打席、7回の第4打席でも豪快な本塁打を放った。

【動画】大谷のアーチショーに頭を抱えるフリーマン、ロハスらをチェック

投げても7回途中無失点10奪三振の力投。5-1の快勝に導き、ドジャースは2年連続のナ・リーグ優勝で、ワールドシリーズ進出を決めた。

4回の2発目は、スタジアムの屋根を越えていく469フィート（約143メートル）の驚愕弾。フレディ・フリーマン、ミゲル・ロハス、ブルペン陣が頭を抱えてしまう場面が、中継では映し出された。

米国放送局『CNN』は「大谷翔平の伝説的な夜がロサンゼルス・ドジャースを再びワールドシリーズへ導く」というタイトルの記事を掲載。大谷を「異次元のスター」と称し、この試合の活躍ぶりを投打に渡り報じた。

『MLB公式』のサラ・ラングス記者によれば、3本塁打を放ち、1三振以上奪った史上初の選手。さらには、全米スポーツ専門テレビ局『TNT Sports』は「1900年以降、レギュラーシーズンとポストシーズンを通じて、先発投手として初回先頭打者ホームランを放った初の選手」「1900年以降、ポストシーズンにおいて、先発投手として複数本塁打を放った初の選手」と歴史を紐解き、初の快挙を伝えた。