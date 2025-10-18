¡ÖÃÓ»³¥ä¥¯¥ë¥È¡×¤¬Êä¶¯¤¹¤Ù¤¥É¥é¥Õ¥È¤ÎÃíÌÜÁª¼ê¤Ï¡¡¡È¶¥¹çÉ¬»ê¡É¤Î¥¢¥Þµå³¦No.1¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¡¢2°Ì¤Ë¤ÏÂ¨ÀïÎÏ¤Î¡Ö¹ëÏÓ¡×»ØÌ¾¤â
¡¡¡ÖÃÓ»³¥ä¥¯¥ë¥È¡×¤ÎºÇ½é¤Î¥É¥é¥Õ¥È1°Ì»ØÌ¾Áª¼ê¤ÏÃ¯¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡£10·î23Æü¤Ë¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¤ÎÃÓ»³Î´´²¿·´ÆÆÄ¤¬Êä¶¯¤¹¤Ù¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ëµó¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡Ö¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤Æ¤ëÂÇ¼Ô¡×¤À¡£
¡Ú²èÁü¡¦Âç³ØÌî¼êÊÔ¡Û²¡¤µ¤¨¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡Ö2025¥É¥é¥Õ¥È¤ÎÌÜ¶Ì¡×¤¿¤Á¤ò¸·Áª¡ª¡¡ÃíÌÜÁª¼ê¤Î¼Ì¿¿¡õÀ£É¾¤ò°ìµó¾Ò²ð
¡¡½¢Ç¤²ñ¸«¤Ç¡¢ÍýÁÛ¤Ï¡ÖÂÇ¤Á¾¡¤Ä¥Á¡¼¥à¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿»Ø´ø´±¤¬µá¤á¤ëÄ¹ÂÇ¤¬ÁÀ¤¨¤ëÁª¼ê¤È¤·¤Æ¡¢¸½¾õ¤Ç¤Ï¥Õ¥¡¡¼¥à¤ÎËÜÎÝÂÇ²¦¤Ë¤âµ±¤¤¤¿ß·°æÎ÷¡¢Íèµ¨2Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¥â¥¤¥»¥¨¥Õ¡¦¥Ë¥¡¼¥¿¤ÎÂæÆ¬¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¤â¾å°Ì¤Ç¡ÖÂçË¤¸õÊä¡×¤ò»ØÌ¾¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£
¡¡Ãæ¤Ç¤â¡¢1°Ì»ØÌ¾¸õÊä¤È¤·¤Æµó¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¥¢¥Þµå³¦No.1¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¤Î¸Æ¤ÓÀ¼¹â¤¤Î©ÀÐÀµ¹¡ÊÁÏ²ÁÂç¡Ë¤À¡£º£¥ª¥Õ¤Ë¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤Î¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ëÂ¼¾å½¡Î´¤Î¡Ö»°ÎÝ¡×¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÇ¤¤»¤é¤ì¤ë±¦¤ÎÂçË¤¤ò¡¢¶¥¹ç³Ð¸ç¤Ç»ØÌ¾¤¹¤ë¤«ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
¡¡»°ÎÝ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÆóÎÝ¤â¼é¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÎ©ÀÐ¤À¤±¤Ë¡¢Å¾´¹´ü¤ò·Þ¤¨¤ë¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¦¤Ã¤Æ¤Ä¤±¤ÎÁª¼ê¤À¡£ÃÓ»³¿·´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤ÏÇò»æ¡×¤ÈÌÀ¸À¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿·¤¿¤Ê¥Á¡¼¥à¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ï³ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÍèÇ¯34ºÐ¤ò·Þ¤¨¤ëÆóÎÝ¼ê¤Î»³ÅÄÅ¯¿Í¤ò¶¼¤«¤¹Â¸ºß¤Ë¤â¤Ê¤êÆÀ¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎÅÀ¤Ç¤Ï¡¢Æ±¤¸¤¯Ä¹ÂÇ¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¾¾²¼Êâ³ð¡ÊË¡À¯Âç¡Ë¤â±¦ÂÇ¤Á¤ÎÆâÌî¼ê¤Ç¡¢»°ÎÝ¤ÈÆóÎÝ¤ò¼é¤ì¤ë¡£ÆüÊÆÂç³ØÌîµåMVP¤Ë¤âµ±¤¤¤¿¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¤ËÂÐ¤·¡¢Ã±ÆÈ»ØÌ¾¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¯¤ëµåÃÄ¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ê°ïºà¤À¡£
¡¡Â¾¤ÎÆâÌî¼ê¤Ç¤Ï¡¢¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×Âç³ØÂåÉ½¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¡¢¹³Ñ¤ËÄ¹ÂÇ¤òÂÇ¤ÁÊ¬¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÃ«Ã¼¾¸à¡ÊÆüËÜÂç¡Ë¤ä¡¢º¸ÂÇ¤Á¤Î¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¤Ç¾®ÅÄ¹¯°ìÏº ¡ÊÀÄ³ØÂç¡Ë¤é¤â¤ª¤ê¡¢¼Ò²ñ¿Í¤Ç¤Ï¹â¶¶Î´·Ä¡ÊJRÅìÆüËÜ¡Ë¤âËÜÎÝÂÇ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ÷¤¨¤¿Áª¼ê¤À¡£
¡¡1°Ì¤ËÄ¹ÂÇ¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ëÆâÌî¼ê¤ò»ØÌ¾¤Ç¤¤¿¾ì¹ç¡¢2°Ì¤Ç¤ÏÂ¨ÀïÎÏÅê¼ê¤òÁÀ¤¤¤¿¤¤¡£¥ä¥¯¥ë¥È¤Ï¡Ö13ÈÖÌÜ¡×¤Ë»ØÌ¾¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢ÀèÈ¯¸õÊä¤È¤·¤Æ¤â¤·»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢ºÇÂ®156¥¥í±¦ÏÓ¤ÎÆ£¸¶ÁïÂç¡Ê²Ö±àÂç¡Ë¡¢ºÇÂ®152¥¥í±¦ÏÓ¤ÎóîÆ£ÂÁÄ¾¡Ê°¡Âç¡Ë¤ËÃíÌÜ¤À¡£
¡¡Â¾¤Ë¤â¡¢Èó¸ø¼°¤Ê¤¬¤éºÇÂ®164¥¥í¤ò·×Â¬¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦±¦ÏÓ¤ÎËÙ±Û·¼ÂÀ¡ÊÅìËÌÊ¡»ãÂç¡Ë¡¢¥ê¥ê¡¼¥Õ¤«¤éÀèÈ¯¤Ç¤âÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¿º¸ÏÓ¤Î´ä¾ëñ¥¶õ¡ÊÃæÂç¡Ë¡¢¼Ò²ñ¿Í±¦ÏÓ¤ÎÉÚ»ÎÈ»ÅÍ¡ÊÆüËÜÄÌ±¿¡Ë¤é»°¿¶¤òÃ¥¤¨¤ë¹ëÏÓ¤Ï¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Î¾¯¤Ê¤¤¥Á¡¼¥à¤Ë¤ÏÌ¥ÎÏÅª¤À¡£
¡¡ÃÓ»³¿·´ÆÆÄ¤ÏÍèµ¨¡¢ÀèÈ¯¤ÎÃì¤È¸Æ¤Ù¤ëÅê¼ê¤òÂÔ¤ÁË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¡Ö±üÀî¡Ê¶³¿¡Ë¡¢¹â¶¶Ô÷Æó¡£¤³¤Î2ËÜ¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¡¢24ºÐ¤Î±üÀî¡¢28ºÐ¤Î¹â¶¶¤ÎÊ³µ¯¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¡£Èà¤é¤ËÂ³¤¯¡ÖÌ¤Íè¤ÎÃì¡×¤ò»ØÌ¾¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¹â¹»À¸Ìî¼ê¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£¹ë²÷¤Ê¥¹¥¤¥ó¥°¤¬Ì¥ÎÏ¤ÎÂç·¿»°ÎÝ¼ê¤Ç±¦ÂÇ¤Á¤ÎÝ¯°æ¥æ¥¦¥ä¡Ê¾»Ê¿¡Ë¤Ï¡¢¹â¹»ÄÌ»»49ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¿¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¤À¡£Â¾¤Ë¤â¶¯ÂÇ¤ÎÍ··â¼ê¤Ç¤¢¤ëº£²¬ÂóÌ´¡Ê¿ÀÂ¼³Ø±à¡Ë¡¢¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤¬¹â¤¯Æâ³°Ìî¤ò¼é¤ì¤ëÂç·¿ÆâÌî¼ê¡¦¿·°æÍ£ÅÍ¡ÊÈ¬²¦»Ò¡Ë¤Ï½ÓÂ¤â»ý¤ÁÌ£¤À¡£¡¡¡¡¡¡
¡¡90Ç¯Âå¤Î¥ä¥¯¥ë¥È²«¶â´ü¤ò»Ù¤¨¤¿ÃÓ»³¿·´ÆÆÄ¤¬¡¢¼«¿È¤ÈÆ±¤¸¥Á¡¼¥à¤Î¼ç¼´¤Ë¤Ê¤ì¤ëÂç·¿ÆâÌî¼ê¤òÊä¶¯¤·¡¢¥¨¡¼¥¹¸õÊä¤ò»ØÌ¾¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÌ¤Íè¤òÌÀ¤ë¤¯¾È¤é¤»¤ë¤Ï¤º¤À¡£
[Ê¸:ÊÌÉÜÊÙ]