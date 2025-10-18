¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Î18ºÐ¿ÀÆ¸¥ä¥Þ¥ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¥µ¥¤¥ó¤ò¤·¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡Ä¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤Ï
À¤³¦Åª¶¯¹ë¤Î¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½¥é¥ß¥ó¡¦¥ä¥Þ¥ë¡£
18ºÐ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ï¡¢Transfermarkt¤Ë¤è¤ë»Ô¾ì²ÁÃÍ¤¬À¤³¦ºÇ¹â³Û¤È¤Ê¤ë2²¯¥æ¡¼¥í¡ÊÌó347.8²¯±ß¡Ë¤ò¸Ø¤ë¡£
º£¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤Ï¤«¤Ä¤Æ¥ê¥ª¥Í¥ë¡¦¥á¥Ã¥·¤¬ÇØÉé¤Ã¤¿ÅÁÅý¤ÎÇØÈÖ¹æ10¤òÂ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡ØMundo Deportivo¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¥ä¥Þ¥ë¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¥µ¥¤¥ó¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥Ð¥ë¥µ¤ÎÎý½¬¾ì¤Ê¤É¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î¼Ì¿¿»£±Æ¤Ë¤Ï±þ¤¸¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥µ¥¤¥ó¤Ï¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¡£
¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤Î¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥°¥Ã¥º¤òÈÎÇä¤¹¤ë´ë¶È¤«¤é·ÀÌó¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿¤¿¤á¤À¤È¤«¡£
¥ä¥Þ¥ëÂ¦¤Ï¤½¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢ËÜ¿Í¤Ï¹¹ðÃ´Åö¼Ô¤«¤é¥µ¥¤¥ó¤ò¤ä¤á¤ë¤è¤¦¤ËÄÌÃ£¤µ¤ì¤¿¤½¤¦¡£
¥¯¥é¥Ö´Ø·¸¼Ô¤â¸ò¾ÄÃæ¤ÈÇ§¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢Î®ÄÌ¤¹¤ë¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Û¤É¥µ¥¤¥ó¤Î²ÁÃÍ¤Ï¹â¤Þ¤ë¤¿¤á¡¢¥ä¥Þ¥ë¤Ë¤Ï¤³¤ì°Ê¾å¥µ¥¤¥ó¤ò¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë»Ø¼¨¤µ¤ì¤¿¡£
·ÀÌó¤Ï¤Þ¤ÀÄù·ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢ÁÐÊý¤È¤âÄù·ë¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ä¥Þ¥ë¤Î¥µ¥¤¥ó¤Ïµ®½Å¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤À¡£
¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤Î¥µ¥¤¥ó¤ò»È¤Ã¤¿¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«»Ô¾ì¡¢ÆÃ¤ËNBA¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤Ç¤Ï¤´¤¯°ìÈÌÅª¡£
¡ÖÀ¤³¦¤ÇºÇ¤â¹â³Û¤ÊµëÍ¿¤ò¼õ¤±¼è¤ë10Âå¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¡×¥È¥Ã¥×5
¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ï¥ì¥Ö¥í¥ó¡¦¥¸¥§¡¼¥à¥º¤òÎã¤Ëµó¤²¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¥¯¥é¥Ö¤È¤·¤Æ¥ä¥Þ¥ë¤Î·ÀÌó¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ëÊý¿Ë¤À¤½¤¦¡£