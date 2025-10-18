¡Ú¥¬¥ë¥¢¥ï¡ÛÆ£¿¹¿µ¸ã¡¢¡Ö¥Á¥ã¥éÃË¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¥ÉÇÉ¼ê¥Ô¥ó¥¯°áÁõ¤Ç¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¡¡ºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿´ÑµÒ¤òÎ©¤Á¾å¤¬¤é¤»¤ë
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥é¥¸¥ª¤ÎÆ£¿¹¿µ¸ã¡Ê42¡Ë¤¬¤¬18Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØRakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER¡Ù¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥º½Ð±é¤·¤¿¡£
¡ÚÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡Û°ÂÄê¤Î¥Á¥ã¥é¤µ⋯¡ª¥ÉÇÉ¼ê¥Ô¥ó¥¯°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿Æ£¿¹¿µ¸ã
¡¡Æ£¿¹¤Ï¡Ö³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¡×¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¡£Á´¿È¥Ô¥ó¥¯¤Î¥ÉÇÉ¼ê°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢¥Á¥ã¥éÃË´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë´ÑµÒ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¡¢ºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿´ÑµÒ¤¿¤Á¤òÎ©¤Á¾å¤¬¤é¤»¤ë¡£MC¤Î¿¹¹áÀ¡¤È¤Î¥È¡¼¥¯¤Ç¤Ï¡¢Æ£¿¹¤¬¡Ö¡Ê´ÑµÒ¤¿¤Á¤ò¡Ë¶¯°ú¤ËÎ©¤¿¤»¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£¡É¤ªÇã¤¤Êª¥Ñ¥ó¥À¡É¤Ë¥¥¹¤·¤ÆµÒÀÊ¤ËÅê¤²¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤ë¤È¡ÖÁ°²ó½Ð±é¤·¤¿»þ¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÃ¯¤â¼è¤é¤º¤ËÅ¾¤¬¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£²ó¤Ï¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤Î¤Ç¤¦¤ì¤·¤¤¡ª¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥ÉÇÉ¼ê²á¤®¤ë°áÁõ¤Ë¤Ï¡¢¸«¤¿¤È¤¤Ë¡Ö¥Á¥ã¥éÃË¤·¤«¤Ç¤¤ë¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò°ú¤¼õ¤±¤¿¤È¾Ð´é¤ÇÌÀ¤«¤¹¡£ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡Ö²¶¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¤Þ¤µ¤«¤Î¡É¥È¥¥¡¼¥¹¡É¤Çµî¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ØGirlsAward¡Ù¤Ïº£Ç¯¤Ç15¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢º£²ó¤Ç28²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¡£º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖDress Up My Style -Play the game of You-¡×¡£ÈÄÌîÍ§Èþ¡¢°æ·å¹°·Ã¡¢¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤é¤¬½Ð±é¤·¡¢XG¡¢ÇµÌÚºä46¡¢ME:I¤é¤¬¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¼Â»Ü¤·¡¢MC¤Ï»³Î¤Î¼ÂÀ¡ÊÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡Ë¡¢¿¹¹áÀ¡¤¬Ì³¤á¤ë¡£
