¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦»³ËÜÍ³¿¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿10Ã¥»°¿¶¡õ£³È¯¤Ë¡ÖÇ¾¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¡×
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤¬¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤È¤Î¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¡Ê£Î£Ì£Ã£Ó¡Ë¤Ë£´Ï¢¾¡¤·¤Æ£²Ç¯Ï¢Â³¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¡Ê£×£Ó¡Ë¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿´¿´î¤Î¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥Õ¥¡¥¤¥ÈÃæ¤Ë´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Âè£´Àï¤ËÀèÈ¯¤·¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤¬£·²óÅÓÃæ£²°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡¢£±£°»°¿¶¤È¹¥Åê¡¢ÂÇ¼Ô¤Ç¤ÏÀèÆ¬ÂÇ¼ÔËÜÎÝÂÇ¤ò´Þ¤à£³È¯¤ÈÎò»ËÅª¤Ê³èÌö¤Ç¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¤Î£Í£Ö£Ð¤Ëµ±¤¤¤¿¡£º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¡Ê£²£³¡Ë¤Ï£¹²ó¤Ë£µÈÖ¼ê¤ÇÅÐÈÄ¤·¡¢£±²ó£±°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤ÇÄù¤á¤¿¡£¼«¿È¤ÏÅ¨ÃÏ¤Ç¤ÎÂè£²Àï¤ËÀèÈ¯¤·¡¢£¹²ó¤ò£³°ÂÂÇ£±¼ºÅÀ¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼½é´°Åê¤Ç¾¡ÍøÅê¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£»³ËÜ¤Î°ìÌä°ìÅú¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¡¡½¡½£²Ç¯Ï¢Â³£×£Ó¿Ê½Ð¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿
¡Ö¤³¤Î¤Í¡¢ºÇ¹â¤Î¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤È¡¢¤³¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤¹¤´¤¤¹¬¤»¤À¤Ê¤È¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ´¶¤¸¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡¡½¡½´°Åê¤·¤Æ£Í£Ö£Ð¸õÊä¤À¤Ã¤¿
¡Ö¡ÊÂçÃ«¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ª¼ê¾å¤²¤Ç¤¹¡¢¤È¸À¤Ã¤¿É½¾ð¤Ç¡Ë¤¤¤ä¡¢¤â¤¦ËÜÅö¤Ë²ù¤¤¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤µ¤ó¤Î¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤ë¤È¤³¸«¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤·¤Æ¤ë»þ¤Ï¤³¤Î¿Í¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤À¤è¤Ê¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤·¤Æ¤ë»þ¤Ï¤³¤Î¿Í¤µ¤Ã¤Åê¤²¤Æ¤¿¤Î¤Ë¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£ËÍ¤ÎÇ¾¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡£ËÜÅö¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦¡¢¤â¤¦¤Þ¤µ¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡×
¡¡¡½¡½¤ª¤¤¤·¤¤¤È¤³»ý¤Ã¤Æ¤¤¤«¤ì¤¿
¡ÖËÜÅö¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤«¤ì¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¡£¤¢¤ì¤Ç¤â¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤â¤¦ËÜÅö¤Ë¤µ¤¹¤¬¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¤«¤Ã¤³¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¡¡½¡½£×£Ó¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß
¡Ö¤â¤¦¤ä¤Ã¤ÑÁê¼ê¤â¤Í¡¢°ìÈÖ¶¯¤¤¥Á¡¼¥à¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤É¤Ã¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°ì¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Á´°÷¤Ç¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤é¤·¤¯¡¢Á´°÷¤Ç¾¡¤Á¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½¡½µîÇ¯¤â¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤¬º£Ç¯¤Ï
¡Ö¤É¤Ã¤Á¤â¡£¤É¤Ã¤Á¤â¤¦¤ì¤·¤¤¡×
¡¡¡½¡½º£Ç¯¤Ï¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ¹×¸¥¤·¤¿
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤ß¤ó¤Ê¤Ç¾¡Íø¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Í¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤ß¤ó¤Ê¤ÇÀ®¤·¿ë¤²¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤³¤¦¤¤¤¦ÃÄÂÎ¶¥µ»¤ÎÂé¸ïÌ£¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢¤½¤³¤¬¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢»î¹ç¤¬¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤Ç´î¤Ó¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤Í¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°ìÈÖ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤È¤³¤í¤Ê¤Î¤Ç¡×
¡¡¡½¡½ºòÇ¯¤ÈÊ·°Ïµ¤¤Ï°ã¤¦¤«
¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤â°ã¤¦¤È¤³¤¢¤ë¤ó¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¼´¤ÎÉôÊ¬¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼Åª¤Ê¡¢¤½¤ó¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êº£Ç¯¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¤Í¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤Ë¤È»×¤Ã¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡£°ì¿Í°ì¿Í¤ò¸«¤¿»þ¡¢¤¹¤´¤¤Áª¼ê¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ß¤ó¤Ê¥Á¡¼¥à¥×¥ì¡¼¤È¤¤¤¦¤«¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¹¤´¤¯¡×
¡¡¡½¡½µÙ¤ßÃæ¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È
¡Ö¤¢¤È£±½µ´ÖÈ¾¤È¤«¡¢¤½¤Î¤°¤é¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¡¢¤â¤¦¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ÏÁ´¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¤âÆ±¤¸Êý¸þ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤Í¡¢¤ä¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ°úÂà¤¹¤ë¤·¡£³§¤¬Âº·É¤·¤Æ¤ëÁª¼ê¤Ê¤ó¤Ç¡¢ºÇ¸å¥ï¡¼¥ë¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ÇÁ÷¤ê½Ð¤¹¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤Î¤Í¡¢°úÂà¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×