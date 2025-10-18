¡Ú¹â¹»Ìîµå¡¦½©µ¨´ØÅìÂç²ñ¡Û²£ÉÍ¤¬¹âºê¾¦ÂçÉÕ¤Ë¾¡Íø¡¢Àî¾å¤¬¥µ¥è¥Ê¥éÃÆ¡¡ÁªÈ´·ü¤±ÀìÂç¾¾¸Í¤È½à¡¹·è¾¡¤Ø
¡¡¹â¹»Ìîµå¤ÎÂè£·£¸²ó½©µ¨´ØÅìÂç²ñÂè£±Æü¤Ï£±£¸Æü¡¢»³Íü¸©¤Î»³Æü£Ù£Â£Óµå¾ì¤Ê¤É¤Ç£±²óÀï£³»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¿ÀÆàÀî£±°Ì¤Î²£ÉÍ¤Ï¹âºê¾¦ÂçÉÕ¡Ê·²ÇÏ£²°Ì¡Ë¤Ë£µ¡Ý£´¤Ç¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¤·¤¿¡£
¡¡²£ÉÍ¤ÏÆó²ó¡¢ÀéÅçÂçÍã¡Ê£²Ç¯¡Ë¤Î¥½¥íËÜÎÝÂÇ¤ÇÀèÀ©¡£Ä¾¸åÆ±ÅÀ¤È¤µ¤ì¡¢¸Þ²ó¤ËÀî¾å·Å¡Ê£±Ç¯¡Ë¤Î¥½¥íËÜÎÝÂÇ¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤ÏÅÀ¤Î¼è¤ê¹ç¤¤¤È¤Ê¤ê¡¢£´¡Ý£´¤Î¶å²ó¡¢Àî¾å¤Î£²ËÜÌÜ¤È¤Ê¤ë¥µ¥è¥Ê¥éÃÆ¤Ç»î¹ç¤ò·è¤á¤¿¡£ ¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¡¢±ºÏÂ³Ø±¡¡Êºë¶Ì£²°Ì¡Ë¤ÈÀìÂç¾¾¸Í¡ÊÀéÍÕ£±°Ì¡Ë¤¬¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡£±£¹Æü¤ÏÆ±µå¾ì¤Ê¤É¤Ç£±²óÀï£´»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¿ÀÆàÀî£²°Ì¤ÎË¡À¯Æó¤¬²ÖºéÆÁ±É¡Êºë¶Ì£±°Ì¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£²£ÉÍ¤Ï£²£°Æü¡¢ÀìÂç¾¾¸Í¤È¤Î½à¡¹·è¾¡¤ËÎ×¤à¡£