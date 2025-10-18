¡Ö¥ª¥ª¥¿¥ËÈ¾Ã¼¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¡ª¡×ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢¾×·â¤Î3ËÜÎÝÂÇ¡õ10Ã¥»°¿¶¤Ë´Ú¹ñ»æ¤âÃ¦Ë¹¡Ö°Û¼¡¸µ¤òÄ¶¤¨¤¿³èÌö¡×
¤â¤Ï¤ä°Û¼¡¸µ¤ò¤âÄ¶¤¨¤¿³èÌö¤À¡£°µ´¬¤Î¡ÈÆóÅáÎ®¡É¤Ç¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ò2Ç¯Ï¢Â³¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤ËÆ³¤¤¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ë¡¢´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤â¶Ã¤¤ò±£¤»¤º¤Ë¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂçÃ«æÆÊ¿¡¢´Ú¹ñ¿ÍÆ±Î½¤È¡È¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¤Þ¤ß¤ì¡É
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï10·î18Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¥É¥¸¥ã¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ß¥ë¥¦¥©¡¼¥¡¼¡¦¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤È¤Î¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè4Àï¤Ç5-1¤È²÷¾¡¡£¥·¥ê¡¼¥ºÌµÇÔ¤Î4Ï¢¾¡¤ò¼ý¤á¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤Î¼çÌò¤ÏÃ¯¤¬²¿¤È¸À¤ª¤¦¤ÈÂçÃ«¤À¤Ã¤¿¡£¡Ø¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥½¥¦¥ë¡Ù¤Ï¡Ö¥ª¥ª¥¿¥ËÈ¾Ã¼¤Ê¤¤¡ªÀèÈ¯Åê¼ê¤Ç¡È6²ó10Ã¥»°¿¶¡É¡¢ÂÇ¼Ô¤Ç¡È3ËÜÎÝÂÇ¡É¡Ä¥É¥¸¥ã¡¼¥¹4Ï¢¾¡¤Ç¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¡×¤ÈÂê¤·¡¢¤½¤Î³èÌö¤òÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤º¡¢ÂçÃ«¤ÏÀèÈ¯Åê¼ê¤È¤·¤Æ6²ó¤òÅê¤²¡¢¤ï¤º¤«2Èï°ÂÂÇ¡¢10Ã¥»°¿¶¤ÎÌµ¼ºÅÀ¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÅÐÈÄ»î¹ç2ÀïÏ¢Â³¤Ç¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¥¹¥¿¡¼¥È¤òÃ£À®¤·¡¢¤ä¤Ï¤ê2ÀïÏ¢Â³¤Î¾¡ÍøÅê¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¤âÀ¨¤Þ¤¸¤¤Â¸ºß´¶¤À¤Ã¤¿¡£½é²ó¤ËÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢¥Ö¥ë¥ï¡¼¥ºÀèÈ¯¥Û¥»¡¦¥¥ó¥¿¥Ê¤Î¥¹¥é¡¼¥Ö¤ò´°àú¤ËÂª¤¨¡¢¥é¥¤¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤ØÀèÀ©¤È¤Ê¤ëÀèÆ¬ÂÇ¼ÔËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢4²ó¤Ë¤Ï4ÅÀº¹¤Ë¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤ë¥½¥íÃÆ¡¢¤½¤·¤Æ7²ó¤Ë¥À¥á²¡¤·¤Î°ìÈ¯¤òÊü¤Á¡¢1»î¹ç¤Ç¶Ã°Û¤Î3ËÜÎÝÂÇ3ÂÇÅÀ¡£²Ã¤¨¤Æ»Íµå¤â1¤ÄÁª¤Ö´°àú¤ÊÂÇ·âÆâÍÆ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡ÈÆóÅáÎ®¡É¤È¤·¤ÆÂç¼ÖÎØ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤¿ÂçÃ«¤Î³èÌö¤â¤¢¤ê¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤â¾¡Íø¤ò¼ê·«¤ê´ó¤»¤¿¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï6ÀïÁ´ÇÔ¤È°ìÅÙ¤â¾¡¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿Å·Å¨¥Ö¥ë¥ï¡¼¥ºÁê¼ê¤Ë¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç4Ï¢¾¡¤ò¼ý¤á¤¿¡£ÂçÃ«¤ÏÍ¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¤ÎMVP¤Ë¤âµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£