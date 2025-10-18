¸¶°ø¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡£ÌÝÂåÏÂ¿Í¡¢¥ê¥à¥ì¥¹¤Ç¿§µ¤Êü½Ð ¥á¥¬¥Í¥¯¥¤¥Ã¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¡×¡Ö¥á¥í¤¤¡×¥Õ¥¡¥óÌåÀä¡Ú¥¬¥ë¥¢¥ï2025AW¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/18¡Û¸¶°ø¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡£¤ÎÌÝÂåÏÂ¿Í¤¬18Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡õ²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛEBiDAN¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¿§µ¤°î¤ì¤ë¥ê¥à¥ì¥¹¥á¥¬¥Í»Ñ
¥·¥Ã¥¯¤Ê¥·¥ã¥Ä»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿ÌÝÂå¡£¥È¥Ã¥×¤Ç¥ê¥à¥ì¥¹¥á¥¬¥Í¤ò¥¯¥¤¥Ã¤È»ý¤Á¾å¤²¤ë»ÅÁð¤Ë²ñ¾ì¤«¤é¤Ï´¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¡×¡Ö¥á¥í¤¤¡×¡Ö¥ê¥à¥ì¥¹»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤Î¡ÖGirlsAward¡×¤Ï¡ÈÃå¤»ÂØ¤¨¥²¡¼¥à¡É¤Î¤è¤¦¤Ë¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤òÁª¤Ó¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î¡ÖDress Up My Style ¡ÝPlay the Game of You¡Ý¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡£Ìó300¿Í¤Î¥â¥Ç¥ë¤äÇÐÍ¥¡¦½÷Í¥¤¬ºÇ¿·¤Î½©Åß¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¤·¡¢ÇµÌÚºä46¡¢XG¡¢ME:I¡¢CUTIE STREET¤é¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤âÂ·¤¦¡£MC¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤ÏÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤Î»³Î¤Î¼ÂÀ¤È¿¹¹áÀ¡¡£¥É¥é¥Þ¡Ö·¯¤¬¥È¥¯¥Ù¥Ä¡×¡¢±Ç²è¡ÖÎø¤Ë»ê¤ëÉÂ¡×¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡ÌÝÂåÏÂ¿Í¡¢¥ê¥à¥ì¥¹¥á¥¬¥Í¤¬¤ª»÷¹ç¤¤
¢¡¡Ö¥¬¥ë¥¢¥ï2025 A/W¡×¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖDress Up My Style -Play the game of You-¡×
