Ý¯ºä46Æ£µÈ²ÆÎë¡¢¥é¥Ù¥ó¥À¡¼¥¢¥Ã¥·¥å¥Ø¥¢»Ñ¤Ç¥ª¡¼¥é¤¿¤Ã¤×¤ê¡Ú¥¬¥ë¥¢¥ï2025AW¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/18¡ÛÝ¯ºä46¤ÎÆ£µÈ²ÆÎë¤¬18Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡õ²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÝ¯ºä46Æ£µÈ²ÆÎë¡¢¥é¥Ù¥ó¥À¡¼¥¢¥Ã¥·¥å¥Ø¥¢¤Ç¥é¥ó¥¦¥§¥¤
Æ£µÈ¤Ï¡¢Æ©¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÊü¤Ä¥é¥Ù¥ó¥À¡¼¥¢¥Ã¥·¥å¥Ø¥¢¤ò¥«¡¼¥ë¤µ¤»¤¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ÇÅÐ¾ì¡£¥°¥ì¡¼¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥×¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤ò¥¯¡¼¥ë¤ËÃå¤³¤Ê¤·¡¢¥ª¡¼¥é¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤òÊâ¤¤¤¿¡£
º£²ó¤Î¡ÖGirlsAward¡×¤Ï¡ÈÃå¤»ÂØ¤¨¥²¡¼¥à¡É¤Î¤è¤¦¤Ë¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤òÁª¤Ó¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î¡ÖDress Up My Style ¡ÝPlay the Game of You¡Ý¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡£Ìó300¿Í¤Î¥â¥Ç¥ë¤äÇÐÍ¥¡¦½÷Í¥¤¬ºÇ¿·¤Î½©Åß¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¤·¡¢ÇµÌÚºä46¡¢XG¡¢ME:I¡¢CUTIE STREET¤é¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤âÂ·¤¦¡£MC¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤ÏÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤Î»³Î¤Î¼ÂÀ¤È¿¹¹áÀ¡¡£¥É¥é¥Þ¡Ö·¯¤¬¥È¥¯¥Ù¥Ä¡×¡¢±Ç²è¡ÖÎø¤Ë»ê¤ëÉÂ¡×¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÝ¯ºä46Æ£µÈ²ÆÎë¡¢¥é¥Ù¥ó¥À¡¼¥¢¥Ã¥·¥å¥Ø¥¢¤Ç¥é¥ó¥¦¥§¥¤
¢¡Æ£µÈ²ÆÎë¡¢Æ©ÌÀ´¶°î¤ì¤ë¥¢¥Ã¥·¥å¥Ø¥¢¤ÇÅÐ¾ì
¢¡¡Ö¥¬¥ë¥¢¥ï2025 A/W¡×¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖDress Up My Style -Play the game of You-¡×
