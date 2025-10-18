¥×¥é¥¤¥à1¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¥×¥é¥â¥Ç¥ë¿·ºî¤Ï¡Ö¥¿ー¥ß¥Íー¥¿ー¡×¡ª¡Ú#Á´ÆüËÜÌÏ·¿¥Û¥Óー¥·¥çー¡Û¡Ö¥¬¥Ã¥Ä¡×¡¢¡Ö¥¨¥ô¥¡½é¹æµ¡¡×¤Ê¤ÉÂç·¿¥¹¥¿¥Á¥åー¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÆ³Æþ¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÅ¸¼¨
¡¡¥×¥é¥¤¥à1¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï³«ºÅÃæ¤Î¡ÖÁ´ÆüËÜÌÏ·¿¥Û¥Óー¥·¥çー2025¡×¤Ë¥Öー¥¹¤ò½ÐÅ¸¡£Æ±¼Ò¤¬¿·¤¿¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡ÖBUILD ART MASTERLINE¡×¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÖDYNAMIC ARTS¡×¥·¥êー¥º¤ò½ÐÅ¸¤·¤¿¡£
Á´ÆüËÜÌÏ·¿¥Û¥Óー¥·¥çー¤Î¥×¥é¥¤¥à1¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¥Öー¥¹
¡¡1mÁ°¸å¤ÎµðÂç¤Ê¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¥¹¥¿¥Á¥åー¤òÂ¿¿ôÈ¯Çä¤·¤Æ¤¤¤ë¥×¥é¥¤¥à1¥¹¥¿¥¸¥ª¤À¤¬¡¢¥æー¥¶ー¤«¤é¤Î¥À¥¦¥ó¥µ¥¤¥º¾¦ÉÊ¤ÎÍ×Ë¾¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤Ë±þ¤¨¤ë·Á¤Çº£²ó¤Î2¤Ä¤Î¥·¥êー¥º¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡¡¡ÖBUILD ART MASTERLINE¡×¤Ï¥¤¥ó¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¥â¥Ç¥ë¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¥·¥êー¥º¤Ç¡¢¤½¤ÎÂè1ÃÆ¤È¤·¤Æ¡Ö¥Ù¥ë¥»¥ë¥¯¡×¤Î¡Ö¥¬¥Ã¥Ä ¶¸Àï»Î¤Î¹ÃÑÉ¡ÈÅÜ¤ê¡É¡×¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£¡ÖMUSEUM MASTERLINE¡×¤Ç¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿Á´¹âÌó1.2m¡¢1/3¥¹¥±ー¥ë¤ÎÆ±Ì¾¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÌó29.5cm¤Ë½Ì¾®¤·¤Æ¥×¥é¥â¥Ç¥ë²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖBUILD ART MASTERLINE ¥¬¥Ã¥Ä ¶¸Àï»Î¤Î¹ÃÑÉ¡ÈÅÜ¤ê¡É¡×¡£12·îÈ¯ÇäÍ½Äê¡£²Á³Ê¤Ï10,780±ß
¤³¤ì¤ÏÁÇÁÈ¤ß¤Î¾õÂÖ¡£³õ¤ÎÌÜ¤ÏÅÉÁõºÑ¤ß¤Ç¡¢È¯¸÷É½¸½¤ËÀ¸¤«¤»¤ë¥¯¥ê¥¢¥Ñー¥Ä¤âÉÕÂ°¡£´é¤äÂæºÂ¤Ê¤É¤ÏÀ®·Á¿§¤ÇºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Þ¥ó¥È¤ÏÉÛÀ½¤À
±¦ÏÓ¤Ïº¹¤·ÂØ¤¨¼°¤Ç¡¢¥É¥é¥´¥ó¤³¤í¤·¤ò²¼¤í¤·¤¿¾õÂÖ¤Î¥Ýー¥º¤â²ÄÇ½
¡¡Æ±¼Ò¤ÎÂæºÂ¤ò´Þ¤à¥¹¥¿¥Á¥åー¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¶Å½Ì¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÜÂÎ¤Î¥Ñー¥Ä¤Ï117¸Ä¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¹¥¿¥Á¥åー¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤âÂ½¿§¤Î¤Ê¤¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ÇÂ¤·Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ñー¥Ä¤Î°ìÉô¤ÏÅÉÁõºÑ¤ß¤Ç¡¢ÁÇÁÈ¤ß¤Ç¤â¤½¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òÂ»¤Ê¤¦¤³¤È¤Ê¤¯ÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤é¤ì¤ë¤¬¡¢ÅÉÁõ¤ò¤¹¤ì¤Ð¤µ¤é¤ËÌ¥ÎÏ¤¬¾å¤¬¤ë¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥×¥í¥â¥Ç¥éー¤Ë¤è¤ëÁÈ¤ßÎ©¤Æ¸«ËÜ¤òÅ¸¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿¥¹¥¿¥Á¥åーÈÇ¤Ë¤Ï¤Ê¤¤»ÅÍÍ¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥É¥é¥´¥ó¤³¤í¤·¡×¤ò»ý¤ÄÏÓ¤Ï¥Ñー¥Ä¤Îº¹¤·ÂØ¤¨¤Ë¤è¤Ã¤Æ3¼ï¤Î¥Ýー¥º¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãæ±û¤Ë¤¢¤ë¤Î¤¬¡ÖMUSEUM MASTERLINE¡×ÈÇ¤Ç¼êÁ°¤Î2ÂÎ¤¬¡ÖBUILD ART MASTERLINE¡×¤Î¥µ¥ó¥×¥ë¤À
¥×¥í¥â¥Ç¥éー¤Ë¤è¤ëÀ©ºî¸«ËÜ¡£ÂæºÂ¤Ë¤¢¤ë»ÈÅÌ¤Î³¼¤Î¼Á´¶¤äÊÖ¤ê·ì¤Ê¤É¡¢À½ÉÊ¤ÇºÆ¸½¤µ¤ì¤Ê¤¤É½¸½¤ò»Ü¤¹¤È¤«¤Ê¤ê°õ¾Ý¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡£ÏÓ¤Î¥Ýー¥º¤Î°ã¤¤¤âÊ¬¤«¤ë
¤³¤Á¤é¤Ï¥Ñー¥Ä¤Î¸«ËÜ¡£¤³¤ì¤Ï¤Þ¤À³«È¯Ãæ¤Î¤â¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È
¡¡Æ±¤¸¥·¥êー¥º¤È¤·¤Æ´ë²èÃæ¤Ê¤Î¤¬¡Ö¥¿ー¥ß¥Íー¥¿ー2¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡ÖT-800 ¥¨¥ó¥É¥¹¥±¥ë¥È¥ó¡×¤À¡£¤³¤Á¤é¤â¤ä¤Ï¤ê1/3¥¹¥±ー¥ë¤Î¡ÖMUSEUM MASTERLINE¡×¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤ò¥×¥é¥â¥Ç¥ë²½¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÜÂÎ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÂæºÂ¤â¥á¥Ã¥¤È¤Ê¤ëÌÏÍÍ¡£Å¸¼¨¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÂè1»îºî¥â¥Ç¥ë¤Ç¡¢¤³¤³¤«¤é¤µ¤é¤Ë¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ï¤º¤À¡£
¡ÖBUILD ART MASTERLINE T-800 ¥¨¥ó¥É¥¹¥±¥ë¥È¥ó¡×¡£È¯ÇäÆü¡¢²Á³Ê¤ÏÌ¤Äê
¥Ñー¥Ä¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Ë¥·¥ë¥Ðー¤Î¥á¥Ã¥¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ï¤³¤ì¤ÇÌ£¤ï¤¤¤¬¤¢¤ë¡£
ËÜÂÎ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÌÜ¤ä¸ý¤Ê¤É¤ËÅÉÁõ¤ò»Ü¤¹¤È¸«¤¿ÌÜ¤Î½ÅÎÌ´¶¤¬¤«¤Ê¤êÁý¤¹
¡¡¡ÖDYNAMIC ARTS¡×¤ÏÆ±ÍÍ¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò»ý¤Ä¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Ç¡¢¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¥¹¥¿¥Á¥åー¤ÇÇÝ¤Ã¤¿Â¤·Á¤äÅÉÁõ¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Ø¤È¾º²Ú¡£³«È¯Ãæ¤Î¡ÖÈÆÍÑ¥Ò¥È·¿·èÀïÊ¼´ï ¿ÍÂ¤¿Í´Ö ¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó ½é¹æµ¡(Concept By ¥¸¥ç¥·¥å¡¦¥Ë¥¸ー)¡×¤Ï¡¢Æ±Ì¾¤Î¥¹¥¿¥Á¥åー¤ò¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Õ¥£¥®¥å¥¢²½¤·¤¿¤â¤Î¡£¥À¥¤¥¥ã¥¹¥È¡¢ABS¡¢PVC¤ò»È¤Ã¤¿½é¹æµ¡ËÜÂÎ¤Ï¿¨¤Ã¤¿¤ê¡¢Æ°¤«¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤ÇËþÂ´¶¤òÆÀ¤é¤ì¤ë»ÅÍÍ¤Ç¡¢Æ°¤«¤·¤ÆÍ·¤Ö¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÀìÍÑ¤ÎÂæºÂ¤ËÀßÃÖ¤¹¤ì¤Ð¡ÖMUSEUM MASTERLINE¡×¤ÈÆ±Åù¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ò¸Ø¤ë½Ì¾®¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¾þ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÖDYNAMIC ARTS ÈÆÍÑ¥Ò¥È·¿·èÀïÊ¼´ï ¿ÍÂ¤¿Í´Ö ¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó ½é¹æµ¡(Concept By ¥¸¥ç¥·¥å¡¦¥Ë¥¸ー)¡×¡£È¯ÇäÆü¡¢²Á³Ê¤ÏÌ¤Äê
½é¹æµ¡¤¬·àÃæ¤Ç¸«¤»¤¿¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥Ýー¥¸¥ó¥°¤â²ÄÇ½
ÉÕÂ°¤ÎÂæºÂ¤ËÀßÃÖ¤¹¤ë¤È¡¢»ÈÅÌ¤òÅÝ¤·¤¿¸å¤Î¥¨¥ô¥¡¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥¹¥¿¥Á¥åー¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¤Ê¤ë
ÉðÁõ¤âËÉÙ¤ËÉÕÂ°¡£¤³¤ì¤é¤ò»È¤Ã¤¿¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î³Ú¤·¤ß¤â¤¢¤ë¤Ï¤º
¡¡¥×¥é¥¤¥à1¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÎÂ¸ºß¤¬¤è¤ê¶á¤¯¤Ê¤ë2¤Ä¤Î¿·¥·¥êー¥º¡£ºîÉÊ¤ä¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÈ¯Çä¤ò³Ú¤·¤ß¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
