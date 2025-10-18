¡ÚµþÅÔ£±£±£Ò¡¦¥È¥ë¥Þ¥ê¥ó£Ó¡Û¥ì¥¤¥Ê¥Ç¥¢¥ë¥·¡¼¥é¤¬£³Ï¢¾¡¤Ç¥ª¡¼¥×¥óÆþ¤ê¡¡ÅÄ¸ý´ÓÂÀµ³¼ê¡Ö¼«Ê¬¤Î¶¥ÇÏ¤¬¤Ç¤¤Æ¶¯¤¤ÆâÍÆ¡×
¡¡£±£°·î£±£¸Æü¤ÎµþÅÔ¥á¥¤¥ó¡¦¥È¥ë¥Þ¥ê¥ó£Ó¡Ê£³ºÐ¾å£³¾¡¥¯¥é¥¹¡¢¥À¡¼¥È£±£¸£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡á£±£¶Æ¬Î©¤Æ¡Ë¤Ï¡¢¥ì¥¤¥Ê¥Ç¥¢¥ë¥·¡¼¥é¡ÊÌÆ£³ºÐ¡¢·ªÅì¡¦À¾±àÀµÅÔ±¹¼Ë¡¢Éã¥Ê¥À¥ë¡Ë¤¬£±ÈÖ¿Íµ¤¤Ë±þ¤¨¡¢£³Ï¢¾¡¤Ç¥ª¡¼¥×¥óÆþ¤ê¤ò·è¤á¤¿¡£¾¡¤Á»þ·×¤Ï£±Ê¬£µ£±ÉÃ£±¡ÊãÄ½Å¡Ë¡£
¡¡¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤éÆó¤ÎµÓ¤ò¤Ä¤±¤Æ³Ú¡¹¤È¥Ï¥Ê¤òÃ¥¤¤¡¢¼çÆ³¸¢¤ò°®¤Ã¤¿¡££±£°£°£°¥á¡¼¥È¥ëÄÌ²á¤¬£±Ê¬£²ÉÃ£±¤Î¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤ò¹ï¤ß¡¢½½Ê¬¤Ê¼ê±þ¤¨¤ò»Ä¤·¤ÆÄ¾Àþ¤Ø¡£ºÇ¸å¤Þ¤ÇµÓ¤¤¤í¤ÏÆß¤é¤º¡¢¾å¤¬¤êºÇÂ®¥¿¥¤¤Çº¹¤·¹þ¤ó¤Ç¤¤¿£²Ãå¤Î¥Ñ¥ë¥¯¥ê¥Á¥å¡¼¥É¡Ê»Åç¹î½Ùµ³¼ê¡Ë¤Ë£³¡¿£´ÇÏ¿Èº¹¤ò¤Ä¤±¤Æ²¡¤·ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÄ¸ý´ÓÂÀµ³¼ê¤Ï¡ÖµÙ¤ßÌÀ¤±¤Ç¾¯¤·¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¹â¤¤¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥²¡¼¥È¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¶¥ÇÏ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸þ¤³¤¦ÀµÌÌ¤Ï¤¤¤¤¥Ú¡¼¥¹¡£²¼¤ê¤«¤é¥Ú¡¼¥¹¤ò¾å¤²¤Æ¼«Ê¬¤Î¥ê¥º¥à¤Ç¶¥ÇÏ¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¶¯¤¤ÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡À¾±àÀµÄ´¶µ»Õ¤Ï¡Ö¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤¹¤ó¤Ê¤ê¤È¥Ï¥Ê¤Ë¹Ô¤±¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¹Ô¤±¤¿¤Î¤Ç°Â¿´¤·¤Æ¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¡¢Æâ¤«¤éÍè¤é¤ì¤Æ¥Ò¥ä¤Ã¤È¤·¤¿¤±¤É¡¢»þ·×¤âÂ®¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡×¤ÈÉ¾²Á¡£º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥ª¡¼¥Ê¡¼¤ÈÁêÃÌ¤·¤Æ¡¢ÇÏ¤Î¾õÂÖ¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÂç¤¤¤¤È¤³¤í¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¡×¤È¸«¿ø¤¨¤¿¡£