Îø°¦´¶¾ð¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡È·ëº§¡É¤·¤Æ¤¤¤¤¡© º§³è¥³¥ó¥µ¥ë¤Î¡ÖºÇ½ª²óÅú¡×¤ËÂçÇ¼ÆÀ¡£35ºÐ²á¤®¤¿¤é³Ð¸ç¤·¤¿¤¤¤³¤È
¡¡¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç3000¿Í°Ê¾å¤ÎÃË½÷¤ÎÁêÃÌ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¿¡¢Îø°¦¡¦º§³è¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤ÎµÆÇµ¤Ç¤¹¡£È±¤â¥Ü¥µ¥Ü¥µ¤Ç²½¾Ñ¤â¤·¤Ê¤¤¡È´°Á´¤Ê¤ëÈó¥â¥Æ¡É¤«¤éÃ¦½Ð¤·¤¿·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Î¡Ö¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡×¤ò¤´»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Ã¯¤â¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡ÖÎø°¦¤ËÌòÎ©¤Ä¥ê¥¢¥ë¤Ê¾ðÊó¡×¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¡Ö¹¥¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤½÷À¤¿¤Á
¡¡É®¼Ô¤Î¤È¤³¤í¤Ø¤´ÁêÃÌ¤Ë¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ëÊý¤Î4³äÁ°¸å¤¬¡¢Îø°¦·Ð¸³¤Î¤Ê¤¤Êý¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿Êý¤«¤é¤è¤¯Ê¹¤¯¤Î¤¬¡È¡Ö¹¥¤¡×¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦Çº¤ß¤Ç¤¹¡£
¡¡²áµî¤ËÈà»á¤¬¤¤¤¿¤È¤¤¤¦Êý¤ÎÃæ¤Ë¤â¡¢¡ÖÁê¼ê¤«¤é¹ðÇò¤µ¤ì¤Æ¡¢ÆÃ¤Ë¹¥¤¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤ÉÈà»á¤¬Íß¤·¤«¤Ã¤¿¤«¤é¸òºÝ¤·¤¿¡£¹¥¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Êý¤Ï¤¤¤Þ¤¹¡£³Ø¹»¤ä¿¦¾ì¡¢Í§¿Í¤Î¾Ò²ð¤È¤¤¤Ã¤¿Æü¾ï¤ÎÃæ¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¶¦ÄÌ¤ÎÃÎ¤ê¹ç¤¤¤â¤¤¤ÆÁêÃÌ¤â¤·¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£²¿ÅÙ¤«´é¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢Áê¼ê¤Î¿ÍÊÁ¤â¤ª¤ª¤è¤½ÇÄ°®¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ç¤¹¤¬º§³è¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿Áê¼ê¤Î¾ì¹ç¤ÏÅöÁ³¡¢¶¦ÄÌ¤ÎÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤´ÁêÃÌ¤ËÍè¤¿·ÃÍý¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦33ºÐ¡¿ÃÄÂÎ¿¦°÷¡Ë¤Ï¡¢º£¤Þ¤Ç¸òºÝ·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¿È¶á¤Ê¿Í¤¬·ëº§¤·¤Æ¤¤¤¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤ÎÀ¸³è¤Ç¤Ï½Ð²ñ¤¤¤â´üÂÔ¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¡¢1Ç¯Á°¤Ë·ëº§ÁêÃÌ½ê¤ËÅÐÏ¿¤·¤Æº§³è¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡Ã¯¤È²ñ¤Ã¤Æ¤â¥Ô¥ó¤È¤³¤Ê¤¯¤Æ¾ÃÌ×¤¹¤ë
¡¡ÅÐÏ¿¤·¤Æ¤ß¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÃËÀ¤Ï¤ß¤Ê¥¹¡¼¥Ä¤òÃå¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤É¤Î¿Í¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£·ÃÍý¤µ¤ó¤Ë¤ÏÆÃ¤Ë¼ñÌ£¤â¤Ê¤¯¡¢ÍýÁÛ¤Î·ëº§Áü¤â¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¼«Ê¬¤«¤é¤Ï¿½¤·¹þ¤ß¡Ê²ñ¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦°Õ»×É½¼¨¡Ë¤ò¤»¤º¡¢¿½¤·¹þ¤Þ¤ì¤¿Ãæ¤Ç²¿¿Í¤«¤ÎÃËÀ¤òÁª¤ó¤Ç²ñ¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÌÜ¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤ÃËÀ¤ä¡¢½¤¤¤¬¤¤Ä¤«¤Ã¤¿ÃËÀ¡¢Ç¯¾å¤Î40ÂåÃËÀ¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¯¥»¤Î¤Ê¤¤ÃËÀ¤¿¤Á¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·ë¶É¡¢²ñ¤Ã¤ÆÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤ª¸«¹ç¤¤¤Ï°ìÅÙ¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¡£1²ó²ñ¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¤¡¢2²ó3²ó¤È²ñ¤Ã¤¿ÃËÀ¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢µ÷Î¥¤¬½Ì¤Þ¤ë¤È´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¢¡33ºÐ¤Ê¤Î¤Ë40Âå¤Ë¸«¤¨¤ë¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Î°ÕÌ£¤Ç¤ÎÇ¯ÎðÉÔ¾Ü
¡¡·ÃÍý¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤òÅÉ¤Ã¤ÆÈýÌÓ¤ÏÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¸«¤¿ÌÜ¤¬¤¢¤«È´¤±¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£33ºÐ¤Ê¤Î¤Ë40Âå¤Ë¤â¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Î°ÕÌ£¤Ç¤ÎÇ¯ÎðÉÔ¾Ü¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡·ëº§ÁêÃÌ½ê¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢Çò¤¤Ä¹Âµ¥Ö¥é¥¦¥¹¤òÃå¤Æ¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÉþÁõ¤â¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤Î¥¢¥é¥µ¡¼½÷À¤¿¤Á¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤ÈÏ·¤±¤Æ¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Íè¤¿¿½¤·¹þ¤ß¤ÎÃæ¤Ë35ºÐ°Ê²¼¤ÎÃËÀ¤Ï¤ª¤é¤º¡¢ºÇ¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ï40Âå¤Ç¤·¤¿¡£Æ±Ç¯Âå¤«¤é¿½¤·¹þ¤ß¤¬Íè¤Ê¤¤·ÃÍý¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¢¥é¥µ¡¼½÷À¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤ê¿Íµ¤¤¬¹â¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¡¡Ö¿Íµ¤²¼ÁØ¡×¤ÎÃËÀ¤Ë¤·¤«²ñ¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤
¡¡·ëº§ÁêÃÌ½ê¤Ç·ëº§¤Ç¤¤ëÁê¼ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¿Íµ¤¥ì¥Ù¥ë¤¬¼«Ê¬¤ÈÆ±¤¸¤°¤é¤¤¤ÎÁê¼ê¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ÃË½÷¤È¤â¼«Ê¬¤è¤ê¿Íµ¤¤¬¹â¤¤¿Í¤Ë¿½¤·¹þ¤ß¤ò¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£·ÃÍý¤µ¤ó¤Ï33ºÐ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÇ¯Îð¤ò¡Ö¼ã¤¯¤Æ¤¤¤¤¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤ë40ÂåÃËÀ¤«¤é¤ß¤ì¤Ð¡Ö¤¢¤ê¡×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢·ÃÍý¤µ¤ó¤Ë¿½¤·¹þ¤ß¤·¤Æ¤¤¤ëÃËÀ¤Ï³§¡¢º§³è»Ô¾ì¤Ç¿Íµ¤¤¬¹â¤¯¤Ï¤Ê¤¤ÃËÀ¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¡£º£¤Þ¤Ç²ñ¤Ã¤Æ¤¤¿ÃËÀ¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢·ÃÍý¤µ¤ó¤Î´¶¾ð¤ÎÌäÂê¤Ç¹¥¤¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤ÃËÀ¤Ë¤·¤«²ñ¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢¿Íµ¤¤¬¹â¤¤¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¿ÍÊÁ¤¬¤¤¤¤¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ÃËÀ¤Ï¡ÖÇØ¤¬Äã¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ç¿Íµ¤¤¬Äã¤¯¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£·è¤·¤Æ¡Ö¿Íµ¤¤¬¤Ê¤¤ÃËÀ¡×¡á¡Ö¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤ÃËÀ¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡º§³è¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò»È¤¦¤Ê¤é¡¢¼«Ê¬¤Î¿Íµ¤¥ì¥Ù¥ë¤ò¾å¤²¤ëÅØÎÏ¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¡¢¤Þ¤È¤â¤Ê¿Í¤Ë²ñ¤¦¤Î¤¬±¿Ç¤¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¡¿Íµ¤¤ò¾å¤²¤ë¤¿¤á¡¢¼Ì¿¿¤ò»£¤êÄ¾¤·¥á¥¤¥¯¤ò½¬¤¦
¢¡¡Ö¹¥¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤½÷À¤¿¤Á
¡¡É®¼Ô¤Î¤È¤³¤í¤Ø¤´ÁêÃÌ¤Ë¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ëÊý¤Î4³äÁ°¸å¤¬¡¢Îø°¦·Ð¸³¤Î¤Ê¤¤Êý¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿Êý¤«¤é¤è¤¯Ê¹¤¯¤Î¤¬¡È¡Ö¹¥¤¡×¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦Çº¤ß¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ç¤¹¤¬º§³è¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿Áê¼ê¤Î¾ì¹ç¤ÏÅöÁ³¡¢¶¦ÄÌ¤ÎÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤´ÁêÃÌ¤ËÍè¤¿·ÃÍý¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦33ºÐ¡¿ÃÄÂÎ¿¦°÷¡Ë¤Ï¡¢º£¤Þ¤Ç¸òºÝ·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¿È¶á¤Ê¿Í¤¬·ëº§¤·¤Æ¤¤¤¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤ÎÀ¸³è¤Ç¤Ï½Ð²ñ¤¤¤â´üÂÔ¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¡¢1Ç¯Á°¤Ë·ëº§ÁêÃÌ½ê¤ËÅÐÏ¿¤·¤Æº§³è¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡Ã¯¤È²ñ¤Ã¤Æ¤â¥Ô¥ó¤È¤³¤Ê¤¯¤Æ¾ÃÌ×¤¹¤ë
¡¡ÅÐÏ¿¤·¤Æ¤ß¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÃËÀ¤Ï¤ß¤Ê¥¹¡¼¥Ä¤òÃå¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤É¤Î¿Í¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£·ÃÍý¤µ¤ó¤Ë¤ÏÆÃ¤Ë¼ñÌ£¤â¤Ê¤¯¡¢ÍýÁÛ¤Î·ëº§Áü¤â¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¼«Ê¬¤«¤é¤Ï¿½¤·¹þ¤ß¡Ê²ñ¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦°Õ»×É½¼¨¡Ë¤ò¤»¤º¡¢¿½¤·¹þ¤Þ¤ì¤¿Ãæ¤Ç²¿¿Í¤«¤ÎÃËÀ¤òÁª¤ó¤Ç²ñ¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÌÜ¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤ÃËÀ¤ä¡¢½¤¤¤¬¤¤Ä¤«¤Ã¤¿ÃËÀ¡¢Ç¯¾å¤Î40ÂåÃËÀ¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¯¥»¤Î¤Ê¤¤ÃËÀ¤¿¤Á¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·ë¶É¡¢²ñ¤Ã¤ÆÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤ª¸«¹ç¤¤¤Ï°ìÅÙ¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¡£1²ó²ñ¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¤¡¢2²ó3²ó¤È²ñ¤Ã¤¿ÃËÀ¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢µ÷Î¥¤¬½Ì¤Þ¤ë¤È´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¢¡33ºÐ¤Ê¤Î¤Ë40Âå¤Ë¸«¤¨¤ë¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Î°ÕÌ£¤Ç¤ÎÇ¯ÎðÉÔ¾Ü
¡¡·ÃÍý¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤òÅÉ¤Ã¤ÆÈýÌÓ¤ÏÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¸«¤¿ÌÜ¤¬¤¢¤«È´¤±¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£33ºÐ¤Ê¤Î¤Ë40Âå¤Ë¤â¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Î°ÕÌ£¤Ç¤ÎÇ¯ÎðÉÔ¾Ü¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡·ëº§ÁêÃÌ½ê¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢Çò¤¤Ä¹Âµ¥Ö¥é¥¦¥¹¤òÃå¤Æ¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÉþÁõ¤â¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤Î¥¢¥é¥µ¡¼½÷À¤¿¤Á¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤ÈÏ·¤±¤Æ¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Íè¤¿¿½¤·¹þ¤ß¤ÎÃæ¤Ë35ºÐ°Ê²¼¤ÎÃËÀ¤Ï¤ª¤é¤º¡¢ºÇ¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ï40Âå¤Ç¤·¤¿¡£Æ±Ç¯Âå¤«¤é¿½¤·¹þ¤ß¤¬Íè¤Ê¤¤·ÃÍý¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¢¥é¥µ¡¼½÷À¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤ê¿Íµ¤¤¬¹â¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¡¡Ö¿Íµ¤²¼ÁØ¡×¤ÎÃËÀ¤Ë¤·¤«²ñ¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤
¡¡·ëº§ÁêÃÌ½ê¤Ç·ëº§¤Ç¤¤ëÁê¼ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¿Íµ¤¥ì¥Ù¥ë¤¬¼«Ê¬¤ÈÆ±¤¸¤°¤é¤¤¤ÎÁê¼ê¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ÃË½÷¤È¤â¼«Ê¬¤è¤ê¿Íµ¤¤¬¹â¤¤¿Í¤Ë¿½¤·¹þ¤ß¤ò¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£·ÃÍý¤µ¤ó¤Ï33ºÐ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÇ¯Îð¤ò¡Ö¼ã¤¯¤Æ¤¤¤¤¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤ë40ÂåÃËÀ¤«¤é¤ß¤ì¤Ð¡Ö¤¢¤ê¡×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢·ÃÍý¤µ¤ó¤Ë¿½¤·¹þ¤ß¤·¤Æ¤¤¤ëÃËÀ¤Ï³§¡¢º§³è»Ô¾ì¤Ç¿Íµ¤¤¬¹â¤¯¤Ï¤Ê¤¤ÃËÀ¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¡£º£¤Þ¤Ç²ñ¤Ã¤Æ¤¤¿ÃËÀ¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢·ÃÍý¤µ¤ó¤Î´¶¾ð¤ÎÌäÂê¤Ç¹¥¤¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤ÃËÀ¤Ë¤·¤«²ñ¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢¿Íµ¤¤¬¹â¤¤¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¿ÍÊÁ¤¬¤¤¤¤¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ÃËÀ¤Ï¡ÖÇØ¤¬Äã¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ç¿Íµ¤¤¬Äã¤¯¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£·è¤·¤Æ¡Ö¿Íµ¤¤¬¤Ê¤¤ÃËÀ¡×¡á¡Ö¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤ÃËÀ¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡º§³è¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò»È¤¦¤Ê¤é¡¢¼«Ê¬¤Î¿Íµ¤¥ì¥Ù¥ë¤ò¾å¤²¤ëÅØÎÏ¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¡¢¤Þ¤È¤â¤Ê¿Í¤Ë²ñ¤¦¤Î¤¬±¿Ç¤¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¡¿Íµ¤¤ò¾å¤²¤ë¤¿¤á¡¢¼Ì¿¿¤ò»£¤êÄ¾¤·¥á¥¤¥¯¤ò½¬¤¦