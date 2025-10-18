¥¦¥¨¥ë¥·¥¢¤Ç¡Ö¼Â¼Á142¥Ý¥¤¥ó¥È¹õ»ú¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦Î¢µ»¤â¡ªÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤À¤±ÆÀ¤ò¤¹¤ë¡È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó³Ý¤±¹ç¤ï¤»½Ñ¡É
¡¡¥Ý¥¤³è·Ý¿Í¤Î°æ¾å¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¼ñÌ£¤Ï¥Ý¥¤³è¡¢ÆÃµ»¤Ï¸úÎ¨¤è¤¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃù¤á¤ë¤³¤È¡£¤¢¤é¤æ¤ë¥Ý¥¤³è¤ò¶î»È¤·¤Æ¡¢ËèÇ¯50Ëü±ßÊ¬¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃù¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2023Ç¯¡Á2024Ç¯¤Ë¤Ï110Ëü±ßÊ¬¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Ãù¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¤ä¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤º¡¢¥²¡¼¥à´¶³Ð¤ÇÀáÌó¤È¥Ý¥¤³è¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¤ªÆÀ¤¹¤®¤ë¡Ö¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó³Ý¤±¹ç¤ï¤»½Ñ¡×
¡¡º£Ç¯¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ª¥¦¥¨¥ë¥·¥¢¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡£Ê£¿ô¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤«¤Ê¤ê¤ªÆÀ¤ËÇã¤¤Êª¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤ººÇ½é¤Ë¡¢¥¦¥¨¥ë¥·¥¢¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£¤³¤Á¤é¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤ÈºÇÂç20¡ó´Ô¸µ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡1²ó¤Î¤ª²ñ·×¤ÇÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ò3ÅÀ°Ê¾å¡¢¤«¤Ä2,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë°Ê¾å¤Î»ÙÊ§¤¤¤Ç250¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢5,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë°Ê¾å¤Î»ÙÊ§¤¤¤Ç1000¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬´Ô¸µ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤ª²ñ·×¤¬¤Á¤ç¤¦¤É5,000±ß¤Ë¤Ê¤ì¤Ð20¡ó´Ô¸µ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ü´Ö¤Ï11·î30Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¡£¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤Ï12·î1Æü¡Ê·î¡Ë23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤·Ëº¤ì¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¤âº£¤¹¤°¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤Ï¥¦¥¨¥ë¥·¥¢¥¢¥×¥ê¤«¤é´ÊÃ±¤ËºÑ¤Þ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢´Ô¸µ¤µ¤ì¤ë¤Î¤ÏWAON POINT¤Ç¡¢¾å¸Â¤Ï1²ó¤Ç1,000¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢´ü´ÖÃæ5,000¥Ý¥¤¥ó¥È¤Þ¤Ç¿ÊÄè¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤Ï²Ö²¦¤äLION¡¢¥¨¥¹¥Æ¡¼¤Ê¤É¤ÎÂÐ¾Ý¥á¡¼¥«¡¼¥í¥´¤¬¤Ä¤¤¤¿¾¦ÉÊ¤äÀÖ¤¤¤¤Ä¤Í¤äÎÐ¤Î¤¿¤Ì¤¡¢¥¬¡¼¥Ê¤Ê¤É¤ÎÂÐ¾Ý¥Ö¥é¥ó¥É¥í¥´¤¬¤Ä¤¤¤¿¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤Î¾¦ÉÊ¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¼«Í³¤Ç3ÅÀ°Ê¾å¹ØÆþ¤È¶â³Û¤òËþ¤¿¤»¤Ð¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±¤¸¾¦ÉÊ3ÅÀ¹ØÆþ¤Ç¤â2,500±ß°Ê¾å¤ÎÇã¤¤Êª¤Ç¤¢¤ì¤ÐÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢¡¥Ý¥¤¥ó¥È»ÙÊ§¤¤¤Ç¤â¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÂÐ¾Ý¤Ë
¡¡ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤«¤É¤¦¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤ÆÉÔ°Â¤ÊÊý¤Ï¡¢¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥Ú¡¼¥¸¤Ë¡ÖÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤«Ä´¤Ù¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ð¥Ê¡¼¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤Æ¾¦ÉÊ¤Î¥Ð¡¼¥³¡¼¥ÉÈÖ¹æ¤òÆþÎÏ¤¹¤ë¤È´ÊÃ±¤ËÄ´¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢·èºÑ¼êÃÊ¤ËÀ©¸Â¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç»ÙÊ§¤¤¤ò¤·¤Æ¤â¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢³ä°ú¥¯¡¼¥Ý¥ó¤äÃÍ°ú¤¥¯¡¼¥Ý¥ó¤òÍøÍÑ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ÍøÍÑ¸å¤Î¹ØÆþ¶â³Û¤ÇÈ½Äê¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢2,500±ß¤Þ¤¿¤Ï5,000±ß¤ò²¼²ó¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÍøÍÑ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¥Ý¥¤¥ó¥ÈÍøÍÑÁ°¤Î¹ØÆþ¶â³Û¤ÇÈ½Äê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¡¡Ö¤ªµÒÍÍ´¶¼Õ¥Ç¡¼¡×¤È¤Î³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤Ç¤µ¤é¤Ë¤ªÆÀ
¡¡¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ´¶¼Õ¥Ç¡¼¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢¤è¤ê¤ªÆÀ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥¦¥¨¥ë¥·¥¢¤Î¤ªµÒÍÍ´¶¼Õ¥Ç¡¼¤È¤Ï¡¢Ëè·î20Æü¤ËWAON POINT¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤È1.5ÇÜÊ¬¤ÎÇã¤¤Êª¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ç¡¼¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð2,000¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò»È¤¦¤È3,000±ßÊ¬¤ÎÇã¤¤Êª¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤ÏËè·î¤³¤ÎÆü¤ËÆüÍÑÉÊ¤ä¿©ÎÁÉÊ¤ò¤Þ¤È¤áÇã¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¤ªµÒÍÍ´¶¼Õ¥Ç¡¼¤È¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢¤É¤ì¤À¤±¤ªÆÀ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«·×»»¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡10·î20Æü¡Ê·î¡Ë¤Þ¤¿¤Ï11·î20Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ò5,000±ß¹ØÆþ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¤³¤ì¤òWAON POINT¤Ç»ÙÊ§¤¦¤È3,334¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÇºÑ¤ß¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç1,000¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¼Â¼Á2,334¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÇÇã¤¤Êª¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤êÌó53¡ó¤â¤ªÆÀ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡¼Â¼Á¡Ö142¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¹õ»ú¡×¤Ë¤Ê¤ëÊýË¡
¡¡¤µ¤é¤Ë¥¥å¥¥å¥Ã¥È¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤È¤è¤ê¤ªÆÀ¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ï¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤·¤Æ¥¥å¥¥å¥Ã¥È¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¥¹¥¿¥ó¥×¤¬Ãù¤Þ¤ê¡¢10¸Ä¤Ç800¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬´Ô¸µ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¥å¥¥å¥Ã¥È¥Ý¥ó¥×¡¢¥¥å¥¥å¥Ã¥ÈË¢¥¹¥×¥ì¡¼¡¢¥¥å¥¥å¥Ã¥ÈË¢¥Ñ¥Ã¥¯¡¢¿©Àöµ¡ÍÑ¥¥å¥¥å¥Ã¥È¤Ï1¸Ä¹ØÆþ¤Ç2¥¹¥¿¥ó¥×¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Ï1¸Ä¹ØÆþ¤´¤È¤Ë1¥¹¥¿¥ó¥×¤¬Ãù¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¥¥å¥¥å¥Ã¥È¤Î¤ß¤Ç5,000±ß¤âÇã¤¦¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢Â¾¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÆÇã¤¦¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
