¡¡¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¡¦²¬Â¼Î´»Ë¡Ê55¡Ë¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë18ÆüÊüÁ÷¤Î¥«¥ó¥Æ¥ì¡Ö¤ª¤«¤Ù¤í¡×¤Ç¡¢»Ò°é¤Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤È¤·¤Æ6¡¢4¡¢3ºÐ¤Î»Ò3¿Í¤ò°é¤Æ¤ëµÆÀîÎç¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë»Ò¤É¤â¤Î¸À¤¤¤Ê¤ê¤Ë¤Ê¤ê¥Ê¥á¤é¤ì¤¬¤Á¤À¤ÈÇº¤ß¤ò¹ðÇò¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢²¬Â¼¤â¡ÖËÍ¤Ï¤â¤¦ÅÜ¤êÊý¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡¢Á´ÉôºÊ¤ËÇ¤¤»¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢ÅÜ¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤¢¤«¤ó¤è¡¢¤°¤é¤¤¤Ï¸À¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡×¤ÈÅÇÏª¤·¤¿¡£
¡¡NON STYLE¡¦ÀÐÅÄÌÀ¤Ë¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Ê¥á¤é¤ì¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¥Ê¥á¤é¤ì¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡Ä¤È¤Ë¤«¤¯¤â¤¦Ç¯¼è¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î»Ò¤Ê¤ó¤Ç¡¢¥Ð¥ó¥Ð¥óÇã¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¹ðÇò¡£¡Ö¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤ä¤ó¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¬¥Á¥ã¥¬¥Á¥ã¤Ê¤ó¤«¤â¤¦¡¢½Ð¤ÆÍß¤·¤¤¤ä¤Ä½Ð¤ë¤Þ¤Ç¤ä¤ë¡£¹¥¤«¤ì¤¿¤¤¤Ã¤Æ»×¤¤¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¤¨¡£¤¨¤¨¤è¤¦¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤â¤¦¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÀµÄ¾¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£