¡ÚÆÈ¼«¡ÛÌ±»öIT¡¢ÊÛ¸î»Î¤ÎÅÐÏ¿¤Þ¤À6³ä¡¡¥·¥¹¥Æ¥àµÁÌ³²½¤Þ¤ÇÈ¾Ç¯
¡¡ÍèÇ¯5·î¤Þ¤Ç¤Ë»Ï¤Þ¤ëÌ±»öºÛÈ½¤ÎÁ´ÌÌIT²½¤Ç¡¢ÊÛ¸î»Î¤ËµÁÌ³ÉÕ¤±¤é¤ì¤ë½ñÎà¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥óÄó½Ð¤Î¤¿¤áÉ¬Í×¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à¤Ø¤ÎÅÐÏ¿¤¬¡¢ÊÛ¸î»ÎÁ´ÂÎ¤Î6³ä¶¯¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬18Æü¡¢ÆüÊÛÏ¢´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï´û¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂåÍý¿Í¤È¤Ê¤ëÊÛ¸î»Î¤¬½¬½Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤ÐÅö»ö¼Ô¤ÎÉÔÍø±×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¡£ÆüÊÛÏ¢¤Ï¡¢»Ü¹Ô¤Þ¤ÇÌóÈ¾Ç¯¤ËÇ÷¤ë11·î¤«¤é¸¦½¤¤ò¼Â»Ü¤·¡¢»öÁ°¤ËÍý²ò¤ò¿¼¤á¤¿¤¤¹Í¤¨¤À¡£
¡¡¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡ÖÌ±»öºÛÈ½½ñÎàÅÅ»ÒÄó½Ð¥·¥¹¥Æ¥à¡Êmints¡¢¥ß¥ó¥Ä¡Ë¡×¡£2022Ç¯À®Î©¤Î²þÀµÌ±»öÁÊ¾ÙË¡¤Ç¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¿½¤·Î©¤Æ¤äÁÊ¾ÙµÏ¿¤ÎÅÅ»Ò²½¤¬µ¬Äê¤µ¤ì¡¢ÊÛ¸î»Î¤Ï¸¶Â§¤È¤·¤Æ¿½¤·Î©¤Æ¤ä½ñÌÌÄó½Ð¤ò¥ß¥ó¥Ä¤Ç¹Ô¤¦¤³¤È¤¬µÁÌ³²½¤µ¤ì¤¿¡£ËÜ¿ÍÁÊ¾Ù¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÆ±ÍÍ¡¢½ñÌÌ¤Ç¤ÎÄó½Ð¤â¤Ç¤¤ë¡£
¡¡ÆüÊÛÏ¢¤Ïº£Ç¯7·î¡¢¥·¥¹¥Æ¥àÅÐÏ¿¤ËÉ¬Í×¤ÊËÜ¿Í³ÎÇ§¤Ê¤É¤Î¼êÂ³¤¤ò°ì³ç¤ÇºÑ¤Þ¤»¤é¤ì¤ë°ÆÆâ¤òÁ´ÊÛ¸î»Î¤ËÁ÷¤ê¡¢9·îËö¤Þ¤Ç¤ËÌó2Ëü¿Í¤¬ÅÐÏ¿¤òµá¤á¤¿¡£¤½¤ì°ÊÁ°¤ÏºÇ¹âºÛ¤«¤é¤Î¾ðÊóÄó¶¡¤Ë´ð¤Å¤1Ëü¿ÍÄøÅÙ¤È¿ä·×¤µ¤ì¡¢¹ç·×¤¹¤ë¤È¡¢Á´ÊÛ¸î»ÎÌó4Ëü7Àé¿Í¤Î¤¦¤ÁÌó64¡ó¤ËÅö¤¿¤ë¡£