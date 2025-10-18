¡ÖÃ¯¤â¤³¤ó¤Ê¤â¤Î¤ò¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î³èÌö¤Ë»Ø´ø´±¤â¶Ã¤»ß¤Þ¤é¤º¡ÖÃÏµå¾å¤ÇºÇ¹â¤ÎÁª¼ê¡×
¡þMLB¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè4Àï ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 5-1 ¥Ö¥ê¥å¥ï¡¼¥º(ÆüËÜ»þ´Ö18Æü¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à)
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¥Ö¥ê¥å¥ï¡¼¥º¤Ë4Ï¢¾¡¤Ç2Ç¯Ï¢Â³¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤ò·èÄê¡£ÉÔ¿¶¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤ÎÌöÆ°¤Ë¡¢¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤â¶Ã¤¤ÎÀ¼¤ò¤¯¤êÊÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï9Àï8¾¡¤È¡¢½çÄ´¤Ë¾¡Íø¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡£¤·¤«¤·ÂçÃ«Áª¼ê¤Ï»î¹çÁ°»þÅÀ¤ÇÂÇÎ¨.158¤È¾õÂÖ¤ò¤¢¤²¤é¤ì¤ºÉÔ¿¶¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤³¤ÎÆü¤ÏÆóÅáÎ®¤Ç½Ð¾ì¤¹¤ë¤È¡¢Åê¤²¤Æ¤Ï¡¢7²óÅÓÃæ¤ÇÈï°ÂÂÇ2¤ÈÌµ¼ºÅÀ¡£ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¤â¡¢¾ì³°¥Û¡¼¥à¥é¥ó´Þ¤à3ÂÇ¿ô3°ÂÂÇ(3ËÜÎÝÂÇ)3ÂÇÅÀ¤È¶Ã¤¤ÎÌöÆ°¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
»î¹ç¸å¡¢¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤ª¤½¤é¤¯»Ë¾åºÇ¹â¤Î¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥óÅêµå¤À¤Ã¤¿¡£Èà¤¬ÃÏµå¾å¤ÇºÇ¹â¤ÎÁª¼ê¤Ç¤¢¤ëÍýÍ³¤¬¤³¤³¤Ë¤¢¤ë¡£¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç¤Î³èÌö¡¢ÂÇÀÊ¤Ç¤Î³èÌö¡¢Èà¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Ë¿ô¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î»×¤¤½Ð¤ò¹ï¤ó¤À¡£¤½¤·¤Æ²æ¡¹¤¬ËÜµòÃÏ¤Ç¥·¥ê¡¼¥º·èÄêÀï¤òÀ©¤·¡¢Èà¤¬NLCS MVP¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËÆÃÊÌ¤Ê½Ö´Ö¤À¡£¤³¤ÎÎò»ËÅª½Ö´Ö¤ËÎ©¤Á²ñ¤¨¤¿¤³¤È¤ò¤¿¤À¤¿¤À´ò¤·¤¯»×¤¦¡×¤È¡¢¤½¤ÎÌöÆ°¤òÀä»¿¤·¤Þ¤¹¡£
´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÃæ¤Ç¥¹¥é¥ó¥×¤Ë´Ù¤ê¡¢¤½¤ì¤òÂÇ³«¤·¤¿»Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡ÖÀµÄ¾¤½¤ÎÊýË¡¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤À¤Ã¤Æ¡¢Èà¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤ë´üÂÔ¤Ï±ý¡¹¤Ë¤·¤ÆÃ£À®ÉÔ²ÄÇ½¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢·ë¶É¤Ï³ð¤ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¤«¤é¤À¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖÂÇ·â¤Ç¶ìÀï¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤«¡¢Åêµå»þ¤Ï¥Ð¥Ã¥È¤¬¤¦¤Þ¤¯¿¶¤ì¤Ê¤¤¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦±½¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿¤³¤È¤¬Èà¤ÎÆ®»Ö¤Ë²Ð¤ò¤Ä¤±¤¿¤ó¤À¤È»×¤¦¡£º£Æü¡¢Èà¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ã¤¿»þ¤Ë¤½¤Î½¸ÃæÎÏ¤È·è°Õ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤¢¤Î´°àú¤Ê½é²ó¤òÍÞ¤¨¤¿Ä¾¸å¤ÎÂÇÀÊ¤Ç¡¢º£Ìë¤ÏËÜÅö¤Ë¤¤¤¤Ìë¤Ë¤Ê¤ëÍ½´¶¤¬Èà¤«¤é´¶¤¸¤é¤ì¤¿¤ó¤À¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤É¤ó¤Ê¤ËÉÔ¿¶¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤â¡¢ÂçÃ«Áª¼ê¤Ø¤Î¿®Íê¤È´üÂÔ¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤¯¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÈà¤ÏºÍÇ½¤¬¤¢¤ê¤¹¤®¤ë¤·¡¢¤É¤ó¤ÊÂçÉñÂæ¤Ç¤âÆ°¤¸¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¡£¤½¤¦¤¤¤¦»ñ¼Á¤òÈ÷¤¨¤¿Áª¼ê¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤«É¬¤º·ë²Ì¤¬½Ð¤ë»þ¤¬Íè¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£µ¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¡È¶Ã¤¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¼ÁÌä¤¬¡£¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¤³¤³¤Ç¾ì³°HR¤È¤Ê¤Ã¤¿Âè3ÂÇÀÊ¤Ç¤ÎHR¤Ë¸ÀµÚ¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¤¢¤ÎÂÇµå¤ÎÈôµ÷Î¥¤ÈµåÂ®¤Ï°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ïº£¤Þ¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£Ã¯¤â¤³¤ó¤Ê¤â¤Î¤ò¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£º£¤Ç¤â¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤Ë¤Ï¤¿¤À¤¿¤À¶ÃÃ²¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡ÖÍ½ÁÛ³°¤Î¤³¤È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¡¢Á´¤ÆÍ½ÁÛÄÌ¤ê¤Ê¤ó¤À¡£¹¬¤¤¤Ë¤â¡¢»ä¤Ï¤½¤¦¤·¤¿½Ö´Ö¤ò´Ö¶á¤Ç¸«¤Æ¤¤¿¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£