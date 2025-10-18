ÂçÃ«æÆÊ¿¡Ö¤Ç¤¤¹¤®¤À¤Ã¤¿¡×10Ã¥»°¿¶¡õ3¥Û¡¼¥Þ¡¼¤Î¡ÈÎò»ËÅª³èÌö¡É¡¡¤½¤ì¤Ç¤â...¡Ö¤¢¤½¤³¤ÏÍÞ¤¨ÀÚ¤ì¤¿¤é´°àú¤À¤Ã¤¿¡×
¡þMLB¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè4Àï ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 5-1 ¥Ö¥ê¥å¥ï¡¼¥º(ÆüËÜ»þ´Ö18Æü¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à)
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤¬¥Ö¥ê¥å¥ï¡¼¥ºÀï¸å¡¢²ñ¸«¤ËÎ×¤ß¼«¿È¤Î³èÌö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡Ö1ÈÖ¡¦Åê¼ê·óDH¡×¤Ç½Ð¾ì¤·¡¢Åê¤²¤Æ¤Ï7²óÅÓÃæÌµ¼ºÅÀ10Ã¥»°¿¶¡¢ÂÇ¤Ã¤Æ¤Ï3ËÜÎÝÂÇ¤Î³èÌö¤ò¤ß¤»¤¿ÂçÃ«Áª¼ê¡£¥Ö¥ê¥å¥ï¡¼¥º¤Ë4Ï¢¾¡¤Ç¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤Î¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò¾þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»î¹çÁ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öº£Æü¤ÏÅÐÈÄ¤ÎÆü¤Ê¤Î¤ÇÀèÈ¯Åê¼ê¤ÎÌò³ä¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤³¤Ê¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÇÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÂÇ¡×¤Ç¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÂÇÎ¨.158¤ÈÄ´»Ò¤¬¾å¤¬¤êÀÚ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï3ËÜÎÝÂÇ¤òµÏ¿¡£¡ÖËÍ¤¬ÂÇ¤Æ¤Ê¤¤¤È¤¤Ë¥à¡¼¥¡¼¡¢¥Æ¥ª¤È±¦ÂÇ¼Ô¤¬¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë»î¹ç¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦Æü¤ÏµÕ¤ËÂÇ¤Æ¤Ê¤¤¿Í¤¬½Ð¤ë¤È¤¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¼«Ê¬¤¬ÂÇ¤Ã¤¿¤ê¡¢ÂÇÀþ¤¬¶ì¤·¤¤¤È¤¤ËÀèÈ¯Åê¼ê¤¬¤·¤Ã¤«¤êÍÞ¤¨¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¥«¥Ð¡¼¤Î¤·¤¢¤¤¤¬Âç»ö¤À¤È»×¤¦¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ»þ´Ö16Æü¤Ë¤Ï²°³°¤Ç¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÂçÃ«Áª¼ê¡£¤½¤Î°Õ¿Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»î¤·¤¿¤¤¤³¤È¤¬²¿¸Ä¤«¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥±¡¼¥¸¤Ç¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤·¡¢¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ÇÂÇ¤Ã¤¿»þ¤Ë¤½¤ì¤¬Àµ¤·¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤«³ÎÇ§¤Îºî¶È¤Ç¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿ÂçÃ«Áª¼ê¡£
¤½¤ÎÎý½¬¤ÎÀ®²Ì¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¡¢ÂÇ·â¤Î´¶³Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öº£Æü¤Ï¸«¤¨Êý¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö¤¤¤¤¤È¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÉ¬¤º¤·¤â¤¤¤¤¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤À¤±¤¬¥Ò¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Êø¤µ¤ì¤¿ÂÇÀÊ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤¤¤¤¤È¤³¤í¤Ë¥é¥¤¥óºÝ¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï¼«Ê¬¤¬¤¤¤¤·Á¤ÇÂÔ¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¤³¤ÎÆü¤Î¼«Ê¬¼«¿È¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤³¤ì¤«¤é¸«ÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¤¤È¤³¤í°¤¤¤È¤³¤í¤òÃµ¤·¤¿¤¤¡£Á´ÂÎÅª¤Ë¤Ï¤Ç¤¤¹¤®¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¤½¤ì¤Ç¤â7²óÅÓÃæ¤Ë¹ßÈÄ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö7²ó¤â¤¤¤Ã¤Æ¡¢2¿Í¥é¥ó¥Ê¡¼¤ò»Ä¤·¤Æ¡¢¥¢¥¦¥È¤ò¼è¤ì¤º¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ÏÃæ·Ñ¤®¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¤·¤Ã¤«¤êÍÞ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢»î¹ç¤Î±¿¤ÓÅª¤Ë¤Ï¤«¤Ê¤êÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤Ïµß¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¢¤½¤³¤ÏÍÞ¤¨ÀÚ¤ì¤¿¤é´°àú¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤Þ¤À¤Þ¤ÀËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£2Ç¯Ï¢Â³¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ø¸þ¤±¤Æ¡¢¡Ö1»î¹ç¤Î½Å¤ß¤¬°ã¤¦¤Î¤Ç¤ß¤ó¤ÊÈèÏ«¤¬¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢1½µ´Ö¸å¤Î»î¹ç¤Ø¸þ¤±¡Ö¥²¡¼¥à¤¬¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¼ÂÀï¤Î¤¤¤«¤Ë´¶³Ð¤òÍÜ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¤Ï²ÝÂê¤À¤È»×¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£