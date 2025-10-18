Æ£ËÜÈþµ®¡¢¥â¡¼Ì¼»þÂå¡Ö¥×¥ì¥¼¥ó¥È¸ò´¹²ñ¡×¤ä¤Ã¤¿¤È¹ðÇò¤âÉ×¤«¤éÌÔ¥Ä¥Ã¥³¥ß¡Ö¤¦¤½¤Ä¤±¡×
¥¿¥ì¥ó¥ÈÆ£ËÜÈþµ®¡Ê40¡Ë¤¬18Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥ß¥¥Æ¥£¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡×¡ÊÅÚÍË¸áÁ°10»þ25Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£»þÂå¤Ë¡È¥×¥ì¥¼¥ó¥È¸ò´¹²ñ¡É¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢É×¤Î¾±»ÊÃÒ½Õ¡Ê49¡Ë¤«¤é¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¤¿¡£
¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿WEST¡¥¤Î¶Í»³¾È»Ë¤Ï¥Þ¥¤ÊñÃú¤ò»ý»²¤·¡¢¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¿À»³¡ÊÃÒÍÎ¡Ë¤«¤é¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤Æ¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¡£¸ò´¹²ñ¡©¡×¤È¥á¥ó¥Ð¡¼´Ö¤Î¸ò´¹²ñ¤Ç¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
Æ£ËÜ¤Ï¡Ö»ä¤â¡Ê¸ò´¹²ñ¡Ë¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¢¤ë¤è¡£¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Ç¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢¾±»Ê¤Ï¡Ö¤¦¤½¤Ä¤±¡ª¡×¤È¤Ä¤Ã¤³¤ó¤À¡£Æ£ËÜ¤Ï¡Ö»ä¤À¤Ã¤Æ¤¢¤ó¤Þ¤ê¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡×¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤¿¡£
¶Í»³¤Ï¡Ö¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤é¤Ê¤¤Êª¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡©¡×¤È¼ÁÌä¤·¤¿¡£
Æ£ËÜ¤Ï¡Ö¾®¤µ¤¤»Ò¤â¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ó¤Ñ¤ó3000±ßÊ¬¤ß¤¿¤¤¤Ê¿Í¤â¤¤¤¿¤·¡¢¤¢¤ó¤Ñ¤ó3000±ßÊ¬¤Ã¤Æ¤½¤³¤½¤³¤ÎÎÌ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¾ÞÌ£´ü¸ÂÌÀÆü¤Þ¤Ç¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤ò¤¤¤Ã¤Ú¤ó¤Ë¤â¤é¤Ã¤Æº¤¤Ã¤Æ¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤«¤Ê¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£