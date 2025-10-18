µþÅÔ¤ÎÂç³ØÀ¸¥³¥ó¥Ó¡Ö¤½¤í¤Ð¤óºÇ¹â°Ì¡×½½ÃÊ¹ç³Ê¡¡¥¹¥¿¥¤¥ë¿¿µÕ¤Î2¿Í¤¬ÀÚâøÂöËá¡¢°ÛÎã¤ÎÆ±»þËþÅÀ
¡¡¤½¤í¤Ð¤ó¤ÎºÇ¹â°Ì¤Î½½ÃÊ¤Ë¡¢µþÅÔÉÜÆâ¤ÎÂç³ØÀ¸2¿Í¤¬ËþÅÀ¤Ç¹ç³Ê¤·¤¿¡£ÉÜÆâºß½»¼Ô¤Ç¤Ï15Ç¯¤Ö¤ê¡£¼î»»¤Ø¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤Ï°Û¤Ê¤ë2¿Í¤À¤¬¡¢ÃÊ°Ì»î¸³¤Ç¤Ï»É·ã¤·¹ç¤Ã¤Æ¸«»ö¡¢Æ±»þ¤Ë°Î¶È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¡¡µþÅÔÂç3Ç¯¤Î°ë³Í¦À¿¤µ¤ó¡Ê21¡Ë¡á¸þÆü»Ô¡á¤È¡¢Æ±»Ö¼ÒÂç1Ç¯¤Î»°¸¶ÃÒµ±¤µ¤ó¡Ê19¡Ë¡áµþÅÔ»ÔÃæµþ¶è¡£°ë³¤µ¤ó¤Ï4ºÐ¡¢»°¸¶¤µ¤ó¤Ï5ºÐ¤«¤é¤½¤í¤Ð¤ó¤ò»Ï¤á¤¿¡£
¡¡¤Û¤ÜËèÆü¤½¤í¤Ð¤ó½Î¤ËÄÌ¤¤¡¢°ë³¤µ¤ó¤Ï¾®³Ø4Ç¯¤Ç¼î»»¡¢°Å»»¤È¤â½½ÃÊ¤Ë¹ç³Ê¡£»°¸¶¤µ¤ó¤ÏÆ±4Ç¯¤Ç°Å»»¡¢Æ±6Ç¯¤Ç¼î»»¤Î½½ÃÊ¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿¡£2¿Í¤È¤âÁ´¹ñÂç²ñ¤ÇÂ¿¿ô¤ÎÍ¥¾¡·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡µþÅÔ¼î»»¿¶¶½²ñ¾ïÌ³Íý»ö¤Î»ûÅÄ¹äÂç¡Ê¤¿¤±¤Ò¤í¡Ë¤µ¤ó¡Ê61¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢°ë³¤µ¤ó¤Ï¥¹¥Ô¡¼¥ÉÇÉ¡¢»°¸¶¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¤Ã¤Á¤êÅú¤¨¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¯ÇÉ¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡°ë³¤µ¤ó¤Ï¼«¿È¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢ÀïÎ¬¤òÎ©¤Æ¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¡£¾®³Ø6Ç¯¤«¤é¤Ï¤½¤í¤Ð¤ó¥Î¡¼¥È¤òºî¤ê¡¢Âç²ñ¤ÎÈ¿¾ÊÅÀ¤Ê¤É¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡»°¸¶¤µ¤ó¤Ï¡Ö¿ô»ú¤¬¹¥¤¤ÇÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¡£Ãæ³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¼î»»¤È°Å»»¤ÎÆ±»þËþÅÀ¹ç³Ê¤òÌÜÉ¸¤ËÃÊ°Ì»î¸³¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¿¡£¤¿¤ÀËè²ó¡¢¤¢¤È°ìÊâ¤Î¤È¤³¤í¤ÇÎÞ¤ò¤Î¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê»°¸¶¤µ¤ó¤ÎÍÍ»Ò¤ò»ûÅÄ¤µ¤ó¤«¤éÊ¹¤¤¤¿°ë³¤µ¤ó¤Ï¡¢»°¸¶¤µ¤ó¤¬¹â¹»ºÇ¸å¤È¤Ê¤ëº£Ç¯2·î¤ÎÃÊ°Ì»î¸³¤Ë¡¢11Ç¯¤Ö¤ê¤ËÄ©¤à¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¡£¡Ö°ì½ï¤Ë¼õ¤±¤¿¤é¡¢ÃÒµ±¤¬ËþÅÀ¤ò¼è¤í¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¤À¤Ã¤¿¡£¼õ¤±¤ë¤«¤é¤Ë¤Ï°ìÈ¯¹ç³Ê¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡2·î9Æü¤Î»î¸³ÅöÆü¡¢µþÅÔ·ÐºÑ¥»¥ó¥¿¡¼Æâ¤Î²ñ¾ì¤Ë¡¢Â¾¤Î¼õ¸³À¸¤Ë¸ò¤¸¤Ã¤Æ2¿Í¤â»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡£°ë³¤µ¤ó¤Ï¼ê¤¬¿Ì¤¨¡¢¤¤¤Ä¤â¤ÎÂç²ñ¤È¤Ï°ã¤¦¶ÛÄ¥¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£°ìÊý¤Î»°¸¶¤µ¤ó¤Ï¡ÖËè²ó²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤â¤À¤á¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡×¤È¡¢Ìµ¿´¤ÇÎ×¤ó¤À¡£
¡¡·ë²Ì¡¢2¿Í¤È¤âËþÅÀ¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£½ÐÂê·Á¼°¤¬²þÀµ¤µ¤ì¤¿2003Ç¯°Ê¹ß¡¢ËþÅÀ¹ç³Ê¼Ô¤Ï2¿Í¤ò´Þ¤á¤Æ¤ï¤º¤«6¿Í¡£Æ±¤¸ÃÏ°è¤«¤é¤ÎÊ£¿ô¤ÎËþÅÀ¹ç³Ê¼ÔÇÚ½Ð¤Ï½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡°ë³¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤½¤í¤Ð¤ó¤Îµ»½Ñ¤¬¹â¤Þ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¼«Ê¬¤âÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¿¡£¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÊý¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÊý¡¹¤Î¤¿¤á¤Ë¤â´èÄ¥¤Ã¤ÆÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¶¯¤¤¤Þ¤Ê¤¶¤·¤ÇÏÃ¤¹¡£
¡¡»°¸¶¤µ¤ó¤Ï¡Ö¡Ø¤´¤Ï¤ó¡¢»õËá¤¡¢¤½¤í¤Ð¤ó¡Ù¤È¤¤¤¦¤°¤é¤¤¡¢¤½¤í¤Ð¤ó¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤ÎÂ¸ºß¡£¼«Ê¬¤ÎºÇ¹âÅÀ¤¬¼è¤ì¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¡¢¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ÇÂ³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤½¤í¤Ð¤ó¤ÎÃÊ°ÌÇ§Äê»î¸³¡¡ÆüËÜ¼î»»Ï¢ÌÁ¤Ê¤É¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡£10¡Á1µé¤È½éÃÊ¡Á½½ÃÊ¤¬¤¢¤ë¡£ÃÊ°Ì¤Ï¤«¤±»»¡¢¤ï¤ê»»¡¢¤«¤±°Å»»¤Ê¤É6¼ïÌÜ·×300Âê¤¬½ÐÂê¤µ¤ì¡¢300ÅÀËþÅÀ¡£¤«¤±»»¤Ï11·å¡¢¤«¤±°Å»»¤Ï7·å¤Þ¤Ç¤ò·×»»¤¹¤ë¡£
