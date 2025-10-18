KUROMI¡¢1st EP¥ê¥êー¥¹ÅöÆü¤Ë¥Õ¥êー¥é¥¤¥Ö³«ºÅ¡¡3D¥ë¥Ã¥¯¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ½é¥é¥¤¥Ö
¡¡KUROMI¤¬¡¢¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー¤òµÇ°¤·¤¿¡ØKUROMI 1st EP¡ÖKUROMI IN MY HEAD¡×¥ê¥êー¥¹µÇ°¥Õ¥êー¥é¥¤¥Ö¡Ù¤ò10·î22Æü¤Ë¿·½É KABUKICHO TOWER STAGE¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡¡ËÜ¸ø±é¤Ï1st EP¤Î¥ê¥êー¥¹ÅöÆü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢3D¥ë¥Ã¥¯¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È KUROMI¤¬¥¹¥Æー¥¸¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡È¥¯¥í¥ß¡É¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¡¢¿·¤¿¤ÊÂ¸ºß´¶¤ò²»³Ú¥·ー¥ó¤ÎÃæ¤Ç¼¨¤¹¤Ù¤¯³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÈKUROMI¡É¤È¤·¤Æ¤Î½é¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Ê¤ªÆ±EP¤Ë¤Ï¡¢KUROMI¤ÎÅù¿ÈÂç¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿Á´5¶Ê¤ò¼ýÏ¿¡£²»³ÚÀ©ºî¿Ø¤Ë¤Ï¡¢¿¿Éôæû°ì¡¢Daoko¡¢¥±¥ó¥â¥Á¥Ò¥Ç¥Õ¥ß¡¢¤«¤¤¤ê¤¥Ù¥¢¡¢½ÅÀ¹¤µ¤ÈÈþ¡¢lilbesh ramko¤È¤¤¤Ã¤¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë