J1¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Ï4¥«·î¤Ö¤êÏ¢¾¡¤Ê¤é¤º¡¢Å¨ÃÏ¤ÇÄ®ÅÄ¤È¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¥É¥í¡¼¡¡FW±°°æÀ»À¸¤é¤¬2¥«·î¤Ö¤êÉüµ¢
¡¡¢¡ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°Âè34Àá¡¡Ä®ÅÄ0¡½0Ê¡²¬¡Ê18Æü¡¢Åìµþ¡¦Ä®ÅÄGION¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤¬Å¨ÃÏ¤ÇÄ®ÅÄ¤ÈÂÐÀï¤·¤Æ°ú¤Ê¬¤±¤¿¡£
¡¡Á°Àá4Æü¤Î²£ÉÍFCÀï¡Ê¥Ù¥¹¥ÈÅÅ´ï¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¤Ç¤Ïº£µ¨ºÇÄ¹¤À¤Ã¤¿Ï¢ÇÔ¤¬¡Ö5¡×¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¡£Éé½ý¤ÇÀïÎó¤òÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¿FW±°°æÀ»À¸¤é¤¬Éüµ¢¤·¤ÆºÆ¤ÓÀïÎÏ¤¬À°¤¤¤Ä¤Ä¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢Ìó4¥«·î¤Ö¤ê¤Î¥ê¡¼¥°ÀïÏ¢¾¡¤³¤½¤Ê¤é¤º¤â¡¢¥¢¥¦¥§¡¼¤Çµ®½Å¤Ê¾¡¤ÁÅÀ1¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤¿¡£
¡¡Á°È¾¤ÏµÜºê»º¶È·Ð±ÄÂç¤«¤é¤ÎÆÃÊÌ»ØÄêÁª¼ê¤Ç¡¢2»î¹çÏ¢Â³¤Ç¤Î¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿º´Æ£ñ¥Ç·²ð¤¬ÀÑ¶ËÅª¤Ë¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ã¤¿¡£Á°Àþ¤«¤é¤Î¥×¥ì¥¹¤è¤ê¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ç¹¥µ¡¤ò¤Ä¤¯¤ë¾ìÌÌ¤â¡£ÀË¤·¤¯¤âµÚ¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢º¸¥¯¥í¥¹¤Ë¥¦¥§¥ê¥ó¥È¥ó¤¬Èô¤Ó¹þ¤à¥Á¥ã¥ó¥¹¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¼éÈ÷¿Ø¤âÇ´¤ê¶¯¤¯¼é¤ê·èÄêµ¡¤Ï¤Ä¤¯¤é¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾¤â¸ß¤¤¤Ë¥´¡¼¥ë¤ò³ä¤ì¤Ê¤¤Ãæ¡¢¶âÌÀµ±´ÆÆÄ¤Ï¸åÈ¾10Ê¬¤Ë¥¦¥§¥ê¥ó¥È¥ó¤ËÂå¤¨¤Æ±°°æ¡¢¶¶ËÜÍª¤ËÂå¤¨Á°ÅèÍÎÂÀ¤òÅêÆþ¡£¤È¤â¤Ë8·î16Æü¤Î¼¯ÅçÀï¡Ê¥á¥ë¥«¥ê¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë°ÊÍè¤ÎÉüµ¢¤ÇÂÇ³«¤ò¿Þ¤ë¤¬¡¢·ø¤¤Áê¼ê¤Î¼é¤ê¤òÊø¤»¤Ê¤¤¡£¤³¤Ü¤ìµå¤ò½¦¤ï¤ì¤Æ¥Ô¥ó¥Á¤ò·Þ¤¨¤¿¥·¡¼¥ó¤Ç¤ÏGK¾®ÈªÍµÇÏ¤Î¹¥¥»¡¼¥Ö¤Ç»ö¤Ê¤¤òÆÀ¤¿¡£Æ±22Ê¬¤Ë¤Ïº´Æ£¤ÈÆ£ËÜ°ìµ±¡¢Ì¾¸Å¿·ÂÀÏº¤Èº°ÌîÏÂÌé¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤¿¤¬¥´¡¼¥ë¤Ï±ó¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¼¡Àï¤Ï26Æü¤Ë¾ÅÆî¤ò¥Ù¥¹¥ÈÅÅ´ï¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç·Þ¤¨·â¤Ä¡£