É×¤ÎÉâµ¤¡¢¥â¥é¥Ï¥é¡¢¥ï¥ó¥ª¥Ú¡Ä¸½ºßµÞÁý¤¹¤ëÎ¥º§ÍýÍ³¤Ï¡© £´ÅÙ¤ÎÎ¥º§¤ò·Ð¸³¤·¤¿¡È±ßËþÎ¥º§¡ÉÊÛ¸î»Î¤ËÊ¹¤¯Å¥¾Â¤È±ßËþ¤ÎÊ¬¤«¤ìÌÜ

¡È±ßËþÎ¥º§¡ÉÊÛ¸î»Î¤È¤·¤Æ¡¢15Ç¯´Ö¤Ç1000·ï°Ê¾å¤ÎÎ¥º§·à¤ËÎ©¤Á²ñ¤Ã¤Æ¤¤¿¸¶¸ýÌ¤½ï¤µ¤ó(50)¡£É×¤ÎÉâµ¤¤ä¥â¥é¥Ï¥é¡¢²ÁÃÍ´Ñ¤ÎÉÔ°ìÃ×――Î¥º§¤ÎÍýÍ³¤Ï»þÂå¤È¤È¤â¤Ë»Ñ¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¿¡£º£²ó¤Ï¸½Âå¤ËÂ¿¤¤Î¥º§»ö¾ð¤È¡¢·ÝÇ½¿ÍÉ×ÉØ¤Î¼ÂÎã¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢Å¥¾Â²½¤òÈò¤±¡¢Á°¸þ¤¤Ê¿ÍÀ¸¤òÁª¤Ö¤¿¤á¤ÎÈëºö¤òÊ¹¤¤¤¿¡£(Á´£´²ó¤Î£´²óÌÜ)
¡Ú²èÁü¡Û¡È±ßËþÎ¥º§¡ÉÊÛ¸î»Î¤È¤·¤Æ1000·ï°Ê¾å¤ÎÎ¥º§ÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¿¸¶¸ý¤µ¤ó
Î¥º§ÍýÍ³¤ÏÉ×¤ÎÉâµ¤¢ª¥â¥é¥Ï¥é¢ª¤½¤·¤Æ¸½Âå¤Ï¡Ä¡©
Î¥º§¥È¥é¥Ö¥ëÀìÌç¤ÎÊÛ¸î»Î¤È¤·¤Æ¡¢2010Ç¯¤ËÆÈÎ©¤·¤Æ¤«¤é15Ç¯´Ö¤Ç1000·ï°Ê¾å¤ÎÎ¥º§·à¤ò¸«ÆÏ¤±¤Æ¤¤¿¸¶¸ý¤µ¤ó¡£Î¥º§ÍýÍ³¤Ï»þÂå¤È¤È¤â¤Ë¤É¤¦ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¡Ö»ä¤¬ÊÛ¸î»Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿2000Ç¯Âå¤Ï¡¢¡ØÉ×¤ÎÉâµ¤¡Ù¤¬°µÅÝÅª¤ËÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÀÎ¤Î¤ªÉã¤µ¤ó¤Ã¤Æº£¤è¤ê¤â¤Ã¤È¥®¥é¥®¥é¤·¤Æ¤¿¡£¤Ç¤â2015Ç¯°Ê¹ß¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¡ØÉ×¤Î¥â¥é¥Ï¥é¡Ù¤¬µÞÁý¤·¤Þ¤·¤¿¡×(¸¶¸ý¤µ¤ó¡¢°Ê²¼Æ±)
¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢¤ª¤·¤É¤êÉ×ÉØ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¹â¶¶¥¸¥çー¥¸¤È»°Á¥Èþ²ÂÉ×ºÊ¤ÎÎ¥º§·à¤À¡£°ìÉôÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»°Á¥¤µ¤ó¤¬¹â¶¶¤µ¤óÂ¦¤«¤é¡Ö¤ªÁ°¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢²¶¤Î¤ª¤«¤²¡×¤Ê¤É¿Í³ÊÈÝÄê¤Î¸ÀÍÕ¤òÍá¤Ó¤»¤é¤ì¤¿¤È¼çÄ¥¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¡È¥â¥é¥Ï¥éÎ¥º§¡É¤ÈÏ¢Æü¥ï¥¤¥É¥·¥çー¤òÆø¤ï¤»¤¿¡£
¡Ö¡Ø¥â¥é¥Ï¥é¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬À¤¤ÎÃæ¤Ë¹¤¯Ç§ÃÎ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢°ìµ¤¤ËÁêÃÌ·ï¿ô¤¬Áý¤¨¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¥â¥é¥Ï¥éÁêÃÌ¤Ï¥³¥í¥Ê²ÒÄ¾Á°¤Ë¤Ï²¼²Ð¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼¡¤Ë¥³¥í¥Ê²Ò¤ÇµÞÁý¤·¤¿¤Î¤¬¡ØºÊ¤Î¥ï¥ó¥ª¥Ú°é»ù¡Ù¡£¤½¤·¤Æ¥³¥í¥Ê²Ò¸å¤Î¸½ºß¡¢ÆÃ¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡ØºÊ¤ÎÉÔÎÑ¡Ù¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥»¥Ã¥¯¥¹¥ì¥¹¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢ºÊÂ¦¤ÎÉÔÎÑ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£ºÊÂ¦ÉÔÎÑ¤Î¾ì¹ç¡¢¡ØÉ×¤Ë¥Ð¥ì¤¿¡Ù¤ÈÁêÃÌ¤ËÍè¤ëÊý¤¬Â¿¤¯¡¢ÂçÈ¾¤¬¡ØÎ¥º§¤Ç¹½¤ï¤Ê¤¤¡Ù¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤áÆâÍÆ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢°Ö¼ÕÎÁÀÁµá¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤ÎÂÐ±þ¤ä¿Æ¸¢¤Î¼è¤ê¹ç¤¤¤Ê¤É¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¤·¤«¤·¡¢ºÊÂ¦ÉÔÎÑ¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿Æ¸¢Áè¤¤¤ò½ä¤Ã¤Æ»öÂÖ¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¡£
¡Ö¿Æ¸¢¤Ï¡¢»Ò¤É¤âÌÜÀþ¤Ç¤É¤Á¤é¤Ë°ú¤¼è¤é¤ì¤ë¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢ÉÔÎÑ¤Ï¿Æ¸¢¤Ë¤Ï±Æ¶Á¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤¿¤È¤¨¡¢ÉÔÎÑ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¤âÊì¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤ò½½Ê¬Ã´¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç¡¢É×¤È¤·¤Æ¤Ï¡ØºÊ¤â¿²¼è¤é¤ì¡¢Î¥º§¤·¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤âÃ¥¤ï¤ì¤ë¡Ù¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¸«±Û¤·¤Æ¡¢¡ØÉ×¤¬»Ò¤É¤â¤òÏ¢¤ìµî¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦ÁêÃÌ¤âÂ¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¡ÖÂ®¤ä¤«¤Ë·Ù»¡¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó³Ý¤±¤ë¸¶¸ý¤µ¤ó¡£¤Ç¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¼¤³¤ì¤Û¤É¡ØºÊ¤ÎÉÔÎÑ¡Ù¤¬Áý¤¨¤¿¤Î¤«¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢
¡Ö¡ØÃËÀ¤ÎÁð¿©²½¡Ù¤ò¶«¤ÖÀ¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔÎÑ¤¬Áý¤¨¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ã±½ã¤Ë¸«¤Ä¤±¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤À¤±¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤È¡¢¸¶¸ý¤µ¤ó¤ÏÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ºÊÂ¦¤ÎÉÔÎÑ¤¬°ì»þ¡¢µÞÁý¤·¤¿¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢Ä¾¶á¤Ç¤ÏÉ×Â¦¤ÎÉÔÎÑ¤âÄÉ½¾¤·¡¢º£¤ÏÈ¾¡¹¤°¤é¤¤¤ÎÁêÃÌ·ï¿ô¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖºÇ¶á¤Ï°ÌÃÖ¾ðÊó¥¢¥×¥ê¤ò¶î»È¤·¤¿¤ê¡¢ÃµÄå¤À¤Ã¤Æµ¤·Ú¤Ë¸Û¤¨¤ë¡£SNS¤Î¡È¥µ¥ìºÊ¡É¡È¥µ¥ìÉ×¡É³¦·¨¤Ç¡Ø¤³¤¦¤¤¤¦¾ì¹ç¡¢¤³¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¡Ù¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¶¦Í¤â¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¤É¤Á¤é¤âÌÛ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤É÷Ä¬¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
Å¥¾ÂÎ¥º§¤ÎÄêµÁ¤È¡¢±ßËþÎ¥º§¤Î¥³¥Ä
¿ô¡¹¤Î°¦ÁþÍð¤ì¤ëÎ¥º§·à¤ò¡È±ßËþÎ¥º§¡É¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤Æ¤¤¿¸¶¸ý¤µ¤ó¡£¤½¤â¤½¤âÎ¥º§¤Î¡ÈÅ¥¾Â²½¡É¤È¤Ï¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¾õ¶·¤Ê¤Î¤«¡£
°ì¤ÄÌÜ¤Ï¡¢¡Ö¿´¤ÎÀ°Íý¤¬¤Ç¤¤º¡¢¤º¤Ã¤È²ù¤¤¤¬»Ä¤ë¤³¤È¡×¡£
¸¶¸ý¤µ¤ó¤ÎÊì¤â23Ç¯Á°¡¢ºÛÈ½¤ÎËö¤ËÎ¥º§¤òÀ®Î©¤µ¤»¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¡ÖÊì¤ÏºÇ¸å¡¢·»¤ËÂ¥¤µ¤ì¤ÆÉã¤ÈÏÂ²ò¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡ØËÜÅö¤ÏºÇ¸å¤Þ¤ÇÁè¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡Ù¤Èº£¤Ç¤â²ù¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âç»ö¤Ê·èÃÇ¤òÂ¾¿Í¤Ë°Ñ¤Í¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ç¤¹¡×
Æó¤ÄÌÜ¤Ï¡¢¡ÖÎ¥º§¤Ë¹Ô¤Ãå¤¯¤Þ¤Ç¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¡¢Î¥º§ºÛÈ½¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë¥±ー¥¹¡×¤À¡£
¡ÖÎ¥º§¤Î¤¿¤á¤ËºÛÈ½¤òµ¯¤³¤¹É×ÉØ¤Ã¤ÆÁ´ÂÎ¤Î£±¡ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë·ÝÇ½¿Í¤Ã¤Æ¥¤¥áー¥¸¤ò²¼¤²¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Èæ³ÓÅª¤µ¤Ã¤µ¤ÈÎ¥º§¤¹¤ëÊý¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Àî粼ËãÀ¤¤È¥«¥¤¥äÉ×ÉØ¤Ï¹µÁÊ¿³¤Þ¤ÇÁè¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¡¢ËãÀ¤¤µ¤ó¤¬Æ¨¤²ÀÚ¤ë·Á¤Ç·èÃå¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤ì¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡ÈÅ¥¾ÂÎ¥º§·à¡É¤ÎÂåÉ½¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤Ç¤ÏÎ¥º§¤ò¤³¤¸¤é¤»¤ë¿Í¤È¡¢´õË¾¾ò·ï¤ÇÎ¥º§¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤±¤ë¿Í¤Îº¹¤Ï¤Ê¤ó¤Ê¤Î¤«¡£¸¶¸ý¤µ¤ó¤¤¤ï¤¯¡¢ºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡Ö¿´¤ÎÀ°Íý¡×¤À¤ÈÀâ¤¯¡£
¡ÖÁêÃÌ¼Ô¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¥Ñー¥È¥Êー¤Ø¤Îº¨¤ßÀá¤ò±ä¡¹¤ÈÅÇ¤½Ð¤¹Êý¤âÂ¿¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦Êý¤Ë¤Ï£±ºý¤Î¥Îー¥È¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¤½¤³¤Ëº¨¤ß¿É¤ß¤ò»×¤¦Â¸Ê¬½ñ¤½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ò½ª¤¨¡¢¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¡¢¤Ê¤¼Î¥º§¤·¤¿¤¤¤Î¤«¡¢Î¥º§¸å¤Î¿ÍÀ¸¤ò¤É¤¦Êâ¤ß¤¿¤¤¤Î¤«¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Ë°Õ¼±¤ò¸þ¤±¤Æ¤â¤é¤¤¤Ä¤Ä¡¢°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯¼êË¡¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø¤¢¤¤¤Ä¤¬°¤¤¡Ù¤À¤±¤À¤È°äº¨¤ò»Ä¤·¤ä¤¹¤¤¡£¤¿¤È¤¨¡¢¤½¤ì¤¬¥Ñー¥È¥Êー¤ÎÉâµ¤¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤Ê¤¼Éâµ¤¤¬·ù¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤òÃµ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç½¤Éü¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¿Í¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢Î¥º§¤ËÂÉ¤òÀÚ¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¡£¹Ô¤¤¿¤¤Êý¸þ¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ÇÅú¤¨¤Ï¤ª¤Î¤º¤È¤Ç¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×
¡ÖÎ¥º§¤ÏÄÌ²áÅÀ¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¡×
¡ÖÆÃ¤Ë½÷À¤Ï¡¢Î¥º§¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¡£¤½¤Î¤³¤È¤Ç¡Øµß¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ù¤È¹¬¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤ò¸«¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
¡È±ßËþÎ¥º§¡ÉÊÛ¸î»Î¤È¤·¤ÆÁö¤ê¤À¤·¤Æ15Ç¯¡£¤ä¤ê¤¬¤¤¤È½¼¼Â´¶¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤éº£¤Î»Å»ö¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ºÇ¸å¤Ë¡¢¤½¤ó¤Ê¸¶¸ý¤µ¤ó¤ËÎ¥º§¤ËÇº¤à¿Í¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò»Ç¤Ã¤¿¡£
¡ÖÎ¥º§¤Ã¤ÆÄÌ²áÅÀ¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¡£¤Ê¤¼Î¥º§¤·¤¿¤¤¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤Ï¡Øº£¤Ï¤Ê¤¤¡¢ÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¹¬¤»¤¬¤¢¤ë¡Ù¤«¤é¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤òËº¤ì¤Æ¡¢¥Ñー¥È¥Êー¤ò¤É¤¦ÄË¤á¤Ä¤±¤ë¤«¡¢Î¥º§¤¬ÌÜÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤¬Â¿¤¤¡£ËÜÅö¤ËÂç»ö¤Ê¤Î¤Ï¼«Ê¬¼«¿È¤¬²¿¤òË¾¤ß¡¢ËÜÅö¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤¤¤«¡£¤½¤ì¤ò¤¤¤Ä¤âËº¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
Î¥º§¤Ï½ª¤ï¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿·¤·¤¤¿ÍÀ¸¤Î»Ï¤Þ¤ê¡£¿´¤òÀ°¤¨¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¤°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤³¤½¤¬¡¢ËÜÅö¤Î¡È±ßËþ¡É¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
