¡Ú¥¬¥ë¥¢¥ï¡ÛBUDDiiS¾®Àî»Ëµ¡¢¡È´ñÀ×¤Î30ºÐ¡É¤Ö¤êÈ¯´ø¡¡¥¥å¡¼¥È¤¹¤®¤ë¥Ý¡¼¥¹¤¬Èô¤Ó½Ð¤¹
¡¡¡ÈDIY¡É¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦BUDDiiS¤Î¾®ÀîÊ¸µ¤¬18Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØRakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡ÚÁ´¿È¥«¥Ã¥È¡Û¤µ¤¹¤¬´ñÀ×¤Î30ºÐ¡ª¥¥å¡¼¥È¤Ê¥Ý¡¼¥º¤Î¾®Àî»Ëµ
¡¡¾®Àî¤Ï¡Ö1st SHOW¡×Æâ¡ÖWEGO¡×¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¡£¥Ë¥Ã¥ÈË¹¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ç¡¢¤Ë¤³¤Ë¤³¤È¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤òÊâ¤¤¤¿¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¥È¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢Æ¬¤Ë¼ê¤ò¡È¤³¤Ä¤ó¡É¤ÈÅö¤Æ¤ë»ÅÁð¤ò¸«¤»¡¢²ñ¾ì¤ò¤Û¤Ã¤³¤ê¤È¤·¤¿¶õµ¤¤ËÊñ¤ß¹þ¤ó¤À¾®Àî¡£¡È´ñÀ×¤Î30ºÐ¡É¤é¤·¤¤¥¥å¡¼¥È¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÂ¸Ê¬¤ËÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡ØGirlsAward¡Ù¤Ïº£Ç¯¤Ç15¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢º£²ó¤Ç28²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¡£º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖDress Up My Style -Play the game of You-¡×¡£ÈÄÌîÍ§Èþ¡¢°æ·å¹°·Ã¡¢¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤é¤¬½Ð±é¤·¡¢XG¡¢ÇµÌÚºä46¡¢ME:I¤é¤¬¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¼Â»Ü¡£MC¤Ï»³Î¤Î¼ÂÀ¡ÊÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡Ë¡¢¿¹¹áÀ¡¤¬Ì³¤á¤ë¡£
