ÂæÏÑÈÇ¡Ö²Ö¤è¤êÃË»Ò¡×¥Ò¥í¥¤¥ó½÷Í¥¤ÎµÞÀÂ¸å¡¡Ëå¤¬¸½ÃÏ¼ø¾Þ¼°¤Ë½ÐÀÊ¡¡£¸¥«·î¤Ö¤ê¤Ë¸ø¤Î¾ì¤ËÅÐ¾ì¡¡ÎÞ¤Ç»Ð¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
¡¡ÂæÏÑÈÇ¡Ö²Ö¤è¤êÃË»Ò¡ÊÎ®À±²Ö±à¡Ë¡×¤Ç¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¥µ¥ó¥Ä¥¡¥¤¡ÊËÒÌî¤Ä¤¯¤·¡Ë¤ò±é¤¸¡¢°ìÌöÍÌ¾½÷Í¥¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ð¡¼¥Ó¥£¡¼¡¦¥¹¡¼¡Ê½ùßæÉ²¡Ë¤µ¤ó¤¬º£Ç¯£²·î¤Ë£´£¸ºÐ¤È¤¤¤¦¼ã¤µ¤Ç»àË´¸å¡¢¥Þ¥ë¥Á¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëËå¤Î¥Ç¥£¡¼¡¦¥¹¡¼¡Ê½ùô¦ô¦¡á£´£·¡Ë¤¬¡¢£¸¥«·î¤Ö¤ê¤Ë¸ø¤Î¾ì¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»ÎÞ¤òÎ®¤·¤¿¤È£±£¸Æü¡¢´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÆü´©¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ê¤É¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡¡µ»ö¤Ë¤è¤ë¤ÈÂæÏÑ¸½ÃÏ»þ´Ö¤Î£±£·Æü¡¢¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Îº×Åµ¡Ö¶â¾â¾Þ¡Ê¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥Ù¥ë¡¦¥¢¥ï¡¼¥É¡Ë¡×¤Î¼ø¾Þ¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Ç¥£¡¼¡¦¥¹¡¼¤Ï¼õ¾Þ¼Ô¤È¤·¤ÆÅÐÃÅ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡Ö»Ð¤µ¤ó¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¤¢¤Î»þ¡¢»Ð¤µ¤ó¤¬Îå¤Þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢ºÆ¤Ó»Ê²ñ¼Ô¤È¤·¤ÆÌá¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ö¤À¤±¤É¤´¤á¤ó¤Í¡¢¤³¤Î¾Þ¤Ï»Ð¤µ¤ó¤ËÊû¤²¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Êì¤µ¤ó¤ËÊû¤²¤ë¤Í¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤È¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖÊì¤¬¡¢¡Ê¥Ð¡¼¥Ó¥£¡¼¡¦¥¹¡¼¤µ¤ó¤Î»à¸å¡Ë¶»¤Ë¤Ý¤Ã¤«¤êÂç¤¤Ê·ê¤¬³«¤¤¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£Æü»ä¤¬¾Þ¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤Î·ê¤¬¾¯¤·¤ÏËä¤Þ¤ë¤È»×¤¦¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¡Ö¤³¤Î¾Þ¤ò»Ð¤µ¤ó¤Î°ä±Æ¤Î²£¤ËÃÖ¤±¤Ð¡¢Êì¤Î·ê¤¬¤¹¤°¤ËËä¤Þ¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë¸ì¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥Ç¥£¡¼¡¦¥¹¡¼¤Ï¹ßÃÅ¸å¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Çµ¼ÔÃÄ¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¤È¤·¡¢ÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤Ï¡Ö»Ð¤Î°ìÉô¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿¤â¤Î¡×¤È¸ÀµÚ¤·¡¢¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¾Þ¶â¤ÏÁ´³Û´óÉÕ¤·¡¢¼Ò²ñ¹×¸¥¤¹¤ë¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¸Î¿Í¤ÎÉ×¤Ç´Ú¹ñ²Î¼ê¤Î¥¯¡¦¥¸¥å¥ó¥è¥×¡Ê£µ£¶¡Ë¤Î¶á¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖµÁ·»¤ÏËèÆü¡¢»Ð¤ÎÌ²¤ë¶âÕï»³¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¿©»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÖËèÆü»Ð¤Î¾ÓÁü²è¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢²È¤ÎÃæ¤Ï»Ð¤Î³¨¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤À¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¤È¤·¤¿¡£
¡¡¥Ð¡¼¥Ó¥£¡¼¡¦¥¹¡¼¤µ¤ó¤Ïº£Ç¯£²·î½é½Ü¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ê¤¬¤éÆüËÜ¤Ø²ÈÂ²Î¹¹Ô¤Ë½Ð¤«¤±¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤ÈÇÙ±ê¤òÊ»È¯¤·¡¢»àË´¤·¤¿¡£