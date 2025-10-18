¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÌøÅÄÍª´ô¡È¥×¥Á¾ðÊó¡É¤Ç¥Í¥Ã¥È¤¶¤ï¤¶¤ï¡ª¡¡¥È¥ó¥Ç¥â¿©À¸³è¤È¤Ï¡©¡Ö37ºÐ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¿ÈÂÎ¡×
¡¡¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°CS¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè4Àï¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡½ÆüËÜ¥Ï¥à¡Ê2025Ç¯10·î18Æü¡¡¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤D¡Ë
¡¡Ãæ·Ñ¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÌøÅÄÍª´ô³°Ìî¼ê¡Ê37¡Ë¤Î¡È¥×¥Á¾ðÊó¡É¤Ç¥Í¥Ã¥È¤¬¤¶¤ï¤Ä¤¤¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥àºÇÇ¯Ä¹¤ÎÌøÅÄ¤Ï¡¢º£µ¨¤Ï¥±¥¬¤â¤¢¤ê¡¢2·³À¸³è¤âÄ¹¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Ãæ·Ñ¥ì¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¤È¡ÖÀÖ¿È¤ÎÆù¤òËè²ó300¥°¥é¥à¿©¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£»éËÃÊ¬¤Î¾¯¤Ê¤¤¿©»ö¤ÇÂÀ¤é¤Ê¤¤ÂÎ¤Å¤¯¤ê¤¬ÌÜÅª¤Î¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤³¤Î¾ðÊó¤Ë¥Í¥Ã¥È¤Ï¡Ö37ºÐ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¿ÈÂÎ¤Î¥ï¥±¤À¤Ê¡×¡Ö3Ç¯´ÖËèÆüÀÖ¿È¥¹¥Æ¡¼¥¿©¤Ù¤Æ¤ë¥®¡¼¥¿¹¥¤³¡×¡Ö¤Ê¤ó¤«¤â¤¦Á´Éô¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤ï¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£