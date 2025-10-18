GÂçºå¡¡5Ç¯¤Ö¤ê5ÅÀº¹Éé¤±¤Ç¸ø¼°ÀïÌµÇÔ¡Ö8¡×¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¡Ä¥µ¥ÝÂç¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°
¡¡¡þÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°Âè34Àá¡¡GÂçºå¡¡0¡½5¡¡Çð¡Ê2025Ç¯10·î18Æü¡¡¥Ñ¥Ê¥¹¥¿¡Ë
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÎÉ¤¤Î®¤ì¤ò¼«¤é¼êÊü¤·¤¿¡£GÂçºå¤ÏÇð¤Ë¥Û¡¼¥à¤Ç5¼ºÅÀ»´ÇÔ¡£¸ø¼°Àï9»î¹ç¤Ö¤ê¤Î¹õÀ±¤òµÊ¤·¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÂç¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤¬¶Á¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¤³¤³¤«¤é¤Ï¿§¡¹¤Ê¤³¤È¤ò´Þ¤á¤Æ¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬³Ý¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£»î¹ç¤Î¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤â¤µ¤é¤ËÁý¤·¤Æ¤¯¤ë¡£Î®¤ì¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤Ï»×¤¦¡×¡£¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥Ý¥ä¥È¥¹´ÆÆÄ¤ÏÍ¥¾¡Áè¤¤¤ò¤¹¤ëÇð·âÇË¤Ë¼«¿®¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡È¥ß¥é¡¼¥²¡¼¥à¡É¤Ç¥Ý¥¼¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¾¡¤ëÇð¤ËÂÐ¹³¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤«¡¢¼¯ÅçÀï¡Ê4Æü¡Ë¤ËÂ³¤¤¤ÆºÎÍÑ¤·¤¿3¥Ð¥Ã¥¯¥·¥¹¥Æ¥à¤¬Êø²õ¡£¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Î¼éÈ÷ÌÖ¤òÉß¤¤¤Æ¤â¼«¿Ø¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¶¯ÅÙ¤¬Äã¤¯¡¢Ã¥¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥ë¤âÁ´ÂÎ¤ÎÆ°¤½Ð¤·¤¬¾¯¤Ê¤¯Á°Êý¤ØÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Á°È¾20Ê¬¤Þ¤Ç¤Ë3¼ºÅÀ¡£¹¥¥²¡¼¥à¤ò±é¤¸¤¿¼¯ÅçÀï¤ÎÎÉ¤µ¤â½¸ÃæÎÏ¤âÈ¯´ø¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Í£°ì¤Î¸«¤»¾ì¤ÏÅÓÃæ½Ð¾ì¤ÎFW¥¤¥Ã¥µ¥à¡¦¥¸¥§¥Ð¥ê¤ÎFK¤¬¥Ð¡¼¤ËÄ¾·â¤·¤¿¥·¡¼¥ó¡£5ÅÀº¹Éé¤±¤Ï20Ç¯11·î¤ÎÀîºêFÀï°ÊÍè¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¥·¥ç¥Ã¥¥ó¥°¤ÊÇÔÀï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¼¡Àï¤ÏÃæ3Æü¤Ç¥Û¡¼¥àACL2¥Ê¥à¥Ç¥£¥óÀï¡Ê¥Ù¥È¥Ê¥à¡Ë¡£²¿¤È¤«Î©¤ÆÄ¾¤¹¤·¤«¤Ê¤¤¡£