¡¡ÂçºåÉÜ¼é¸ý»Ô¤Î¸ø¶¦¹©»ö¤ò½ä¤ê¡¢¶È¼Ô¤ËÊØµ¹¤ò¿Þ¤ë¸«ÊÖ¤ê¤ËÅÅÆ°¼«Å¾¼Ö¤Ê¤É¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿µ¿¤¤¤Ç¡¢Æ±»Ô´´Éô°ÂÅÄÂçÊåÍÆµ¿¼Ô¡Ê47¡Ë¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿Â£¼ýÏÅ»ö·ï¤Ç¡¢ÉÜ·Ù¤Ï18Æü¡¢»ÔÌò½ê¤Ê¤É´Ø·¸Àè¤ò²ÈÂðÁÜº÷¤·¤¿¡£²¡¼ýÉÊ¤òÀººº¤·¤Æ¡¢¾Ü¤·¤¤»ö¾ð¤òÄ´¤Ù¤ë¡£
¡¡Æ±Æü¸á¸å2»þ¤´¤í¡¢¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤ÎÁÜºº°÷¿ô¿Í¤¬»ÔÌò½ê¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡¡°ÂÅÄÍÆµ¿¼Ô¤Ïº£Ç¯9·î¤Þ¤Ç¤ÎÌó2Ç¯´Ö¡¢¼é¸ý»Ô·ò¹¯¿ä¿Ê²Ý¤Î²ÝÄ¹¤Ç¡¢¶È¼Ô¤òÁªÄê¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î¸¢¸Â¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¸½ºß¤ÏÆ±²Ý»²»ö¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÉÜ·Ù¤Ï17Æü¡¢»ÔÌ±ÊÝ·ò¥»¥ó¥¿¡¼½¤Á¶¹©»ö¤ÇÆÃÄê¤ÎÅÚÌÚ·úÃÛ¶È¼Ô¤òÍ¥ÀèÅª¤Ë¼õÃí¤µ¤»¡¢ÅÅÆ°¼«Å¾¼Ö¤Ê¤É¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¼ýÏÅÍÆµ¿¤Ç°ÂÅÄÍÆµ¿¼Ô¤òÂáÊá¤·¤¿¡£