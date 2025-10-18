ÌÀÂç¤¬È¢º¬±ØÅÁËÜÀïÆ¨¤¹¡¢ºå¿À£Í£Ö£ÐÃË¤ÈÆ±À«Æ±Ì¾¤Î¿¹²¼æÆÂÀ¡ÖËÍ¤â´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¸ÞÎØ¤Ø¤ÎÌ´¸ì¤ë
¡¡¡ÖÈ¢º¬±ØÅÁ¡¦Í½Áª²ñ¡×¡Ê£±£¸Æü¡¢Î¦¾å¼«±ÒÂâÎ©ÀîÃóÆÖÃÏ¡Á¹ñ±Ä¾¼ÏÂµÇ°¸ø±à¡Ë
¡¡Âè£±£°£²²óÈ¢º¬±ØÅÁ¡Ê£²£¶Ç¯£±·î£²¡¢£³Æü¡Ë¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò¤«¤±¤¿¥ì¡¼¥¹¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢£´£²¹»¤¬£±£°Ëç¤ÎËÜÀïÀÚÉä¤ò¤«¤±¤¿Àï¤¤¤ËÄ©¤ó¤À¡£²áµîÍ¥¾¡£·ÅÙ¤ò¸Ø¤ëÌÀÂç¤Ï£±£²°Ì¤Ç¡¢ºòÇ¯¤ËÂ³¤£²Ç¯Ï¢Â³¤ÇÂçÉñÂæ¿Ê½Ð¤òÆ¨¤·¤¿¡£
¡¡£±£°°Ì¤ÎÎ©Âç¤È¤Ï£±Ê¬£µ£¸ÉÃº¹¡£Âç»ÖÅÄ½¨¼¡´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤Ã¤«¤ê¸«¤Æ¤¢¤²¤ì¤Ð¡Ä¡£Áª¼ê¤Ï´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¸Î¾ã¼Ô¤¬Áê¼¡¤°Ãæ¡¢¸Î¾ãÌÀ¤±¤Î¿¹²¼æÆÂÀ¡Ê£´Ç¯¡Ë¤Ï¸Ä¿Í£µ£´°Ì¤Ê¤¬¤é¥Á¡¼¥à£²°Ì¤Î¥¿¥¤¥à¤ò·×Â¬¡£¡Öº£¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥±¥¬¤«¤é£¸³ä¤Û¤ÉÎÏ¤¬Ìá¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î£¸³ä¤Ï½Ð¤»¤Þ¤·¤¿¡£³§¤¬¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ä²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÌµÇ°¤µ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡²¬»³½Ð¿È¡£¹Åç¡¦À¤Íå¹â¤«¤éÆþ³Ø¤·¡¢£±Ëü¥á¡¼¥È¥ë£²£¸Ê¬£³£·ÉÃ£±£¸¤Î»ñ³ÊµÏ¿¤Î»ý¤Á¼ç¡£ÌÀÂçÂ´¶È¸å¤Ï¼Â¶ÈÃÄ¤Ç¶¥µ»¤òÂ³¤±¤ë¡£¡ÖºÇ½é¤Ï¥È¥é¥Ã¥¯¡¢¤½¤·¤Æ¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç¡£¸ÞÎØ¤Ç¥á¥À¥ë¤ò¼è¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÌ´¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥×¥íÌîµå¡¦ºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Î¿¹²¼æÆÂÀ³°Ìî¼ê¤ÈÆ±À«Æ±Ì¾¡£ºå¿À¡¦¿¹²¼¤Ï£Ä£å£Î£Á¤È¤Î£Ã£Ó¥»¡¦¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë£Ó¤Ç¤Ï£Í£Ö£Ð¤ò³ÍÆÀ¡££±£¶Æü¤ÎÂè£²Àï¤Ç¤Ï±äÄ¹½½²ó¤Ë¥µ¥è¥Ê¥é£²¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡ÌÀÂç¡¦¿¹²¼¤Ï¡¢ºå¿À¡¦¿¹²¼¤Î³èÌö¤Ë¡Ö¥³¡¼¥Á¤«¤é¡Ø¤ªÁ°¤â´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¤Ê¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ËÍ¤â´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤òÀÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£