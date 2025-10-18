ÌÀÆü19ÆüÌë¤«¤é´¨µ¤¡¡ËÌ³¤Æ»¤ÎÊ¿ÃÏ¤ÇÀÑÀã¡¡¥·¡¼¥º¥óºÇ½é¤ÎÀã¤ËÃí°Õ¡¡ËÜ½£¤âµ¤²¹Äã²¼
º£Æü18Æü¤ÏÄãµ¤°µ¤äÁ°Àþ¤¬ÆüËÜÎóÅç¤òÄÌ²á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌÀÆü19Æü¤Ë¤ÏÄãµ¤°µ¤äÁ°Àþ¤ÏÆüËÜ¤ÎÅì¤Ø¿Ê¤ß¡¢¼¡Âè¤ËÀ¾¹âÅìÄã¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤Ë¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£ÌÀÆü19ÆüÌë¤«¤éËÌ³¤Æ»¤Î¾å¶õ1500¥á¡¼¥È¥ëÉÕ¶á¤Ë¤ÏÊ¿ÃÏ¤Ç¤âÀã¤ò¹ß¤é¤»¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹6¡î°Ê²¼¤Î´¨µ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤à¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ËÌ³¤Æ»¤Ç¤ÏÌÀÆü19ÆüÌë¤«¤é20Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÉ¸¹â¤Î¹â¤¤Æ½¤ä»³´ÖÉô¤òÃæ¿´¤ËÀã¤¬¹ß¤ê¡¢ÆüËÜ³¤Â¦ËÌÉô¤ä¥ª¥Û¡¼¥Ä¥¯³¤Â¦¤Ç¤Ï¡¢Ê¿ÃÏ¤Ç¤âÀÑÀã¤È¤Ê¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¼Ö¤ÏÅß¤ÎÁõÈ÷¤Ç¡¢ÀÑÀã¤äÏ©ÌÌÅà·ë¤Ë¤è¤ë¸òÄÌ¾ã³²¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
½é´§Àã¤ä½éÀã¤ÎÊØ¤ê¤âÂ³¡¹¤ÈÆÏ¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥·¡¼¥º¥óºÇ½é¤ÎÀã¡¡´·¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤âÃí°Õ
Åß¤Î»þ´ü¤ËÀã¤ÎÂ¿¤¤½ê¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ëÊý¤Ç¤â¡¢¤Ò¤È²Æ¤ò²á¤®¤ë¤È¡¢ÀãÆ»¤Ç¤Î¼Ö¤Î±¿Å¾´¶³Ð¤òËº¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¥·¡¼¥º¥óºÇ½é¤ÎÀã¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨Àã¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ç¤â¡¢°Ê²¼¤Î2¤Ä¤Î¤³¤È¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
(1)É¬¤º¡¢¥¹¥¿¥Ã¥É¥ì¥¹¥¿¥¤¥ä¤Ë¸ò´¹¤¹¤ë¤«¡¢¥¿¥¤¥ä¥Á¥§¡¼¥ó¤òÁõÃå¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥¹¥¿¥Ã¥É¥ì¥¹¥¿¥¤¥ä¤Ï¡¢¹Â¤¬½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò¡¢»öÁ°¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¢¤Þ¤ê»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥¹¥¿¥Ã¥É¥ì¥¹¥¿¥¤¥ä¤Ç¤â¡¢»þ´Ö¤¬·Ð¤Æ¤Ð¡¢Îô²½¤¬¿Ê¤ß¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥·¡¼¥º¥óÁ°¤ËÅÀ¸¡¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
(2)¤¿¤È¤¨µÞ¤¤¤Ç¤¤¤Æ¤â¡¢µÞ¥Ö¥ì¡¼¥¡¢µÞ¤Ê¥Ï¥ó¥É¥ëÁàºî¡¢µÞÈ¯¿Ê¡¢µÞ¤Ê¼ÖÀþÊÑ¹¹¤Ê¤É¡ÖµÞ¡×¤Î¤Ä¤¯±¿Å¾¤Ï¤ä¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡ÖµÞ¡×¤Î¤Ä¤¯±¿Å¾¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¼Ö¤¬¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¼Ö¤òÈ¯¿Ê¤¹¤ë»þ¤ä¾å¤êºä¤Ç¤Ï¡¢¥¿¥¤¥ä¤¬¶õÅ¾¤·¤Æ¤·¤Þ¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¥¢¥¯¥»¥ë¤ò¤¸¤ï¤ê¤ÈÆ§¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£²¼¤êºä¤Ç¤Ï¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¥Ö¥ì¡¼¥¤ò´ðËÜ¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥¯¥»¥ë¤È¥Ö¥ì¡¼¥¤âÅ¬ÅÙ¤ËÄ´À°¤·¤Æ¡¢Â®ÅÙ¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÌÀÆü19Æü¤Ïµ¤²¹ÂçÉý¥À¥¦¥ó
ÌÀÆü19Æü¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¡¢º£Æü18Æü¤è¤êÄã¤¯¤Ê¤ë½ê¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÆÃ¤ËÆüËÜ³¤Â¦¤ÇÂçÉý¤ËÄã¤¯¤Ê¤ê¡¢¶âÂô»Ô¤Ïº£Æü¤è¤ê10¡î¤âÄã¤¤20¡î¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£»¥ËÚ»Ô¤Ïº£Æü¤è¤ê4¡îÄã¤¤13¡î¤È¡¢ÆüÃæ¤â¸ü¼ê¤Î¾åÃå¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¿·³ã»Ô¤â20¡î¤ËÆÏ¤«¤º¡¢ÇöÃå¤À¤È¥Ò¥ó¥ä¥ê¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÉþÁõÁª¤Ó¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÅìµþÅÔ¿´¤äÂçºå»Ô¤âº£Æü¤è¤ê¤è¤êÄã¤¯¡¢½ë¤µ¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£