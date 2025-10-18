Ç¾¹¼ºÉ¤ÇÅÝ¤ì¤¿¸µÅ¹¼çŽ¢¤â¤¦°ìÅÙ¥éー¥á¥ó¤òºî¤ê¤¿¤¤Ž£ ¡í¥Ù¥È¥³¥ó¥éー¥á¥ó¡íÁÏ¶È²È¤Î2ÂåÌÜ Æþµï»ÜÀß¤Ç°¦Äï»Ò¤ÈÄ©¤à °¦ÃÎ¡¦°ìµÜ»Ô
°¦ÃÎ¤Î¤´ÅöÃÏ¥éー¥á¥ó¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡Ö¥Ù¥È¥³¥ó¥éー¥á¥ó¡×¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÇ¾¹¼ºÉ¤ÇÅÝ¤ì¤¿¸µÅ¹¼çŽ¢¤â¤¦°ìÅÙ¥éー¥á¥ó¤òºî¤ê¤¿¤¤Ž£ "¥Ù¥È¥³¥ó¥éー¥á¥ó"ÁÏ¶È²È¤Î2ÂåÌÜ Æþµï»ÜÀß¤Ç°¦Äï»Ò¤ÈÄ©¤à °¦ÃÎ¡¦°ìµÜ»Ô
¤½¤ÎÈ¯¾Í¤ÎÅ¹¤ò¼é¤ê¤Ê¤¬¤éÉÂ¤ËÅÝ¤ì¤¿ÃËÀ¤È¡¢Äï»Ò¤È¤Îå«¤òÄÉ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
·Ü¥¬¥é¤ÈÆÚ¹ü¥Ùー¥¹¤Î¤¢¤Ã¤µ¤ê¥¹ー¥×¤Ë¡¢¤É¤Ã¤µ¤ê¤â¤ä¤·¤È¥Ë¥é¡£¤½¤³¤Ø1ÈÖ¤Î¼çÌò¡¢¥´¥í¤Ã¤È´Ý¤´¤ÈÆþ¤ë¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤¬¡¢¥¹¥¿¥ß¥Ê¤ÈÌ£¤Î·è¤á¼ê¤ÎŽ¢¥Ù¥È¥³¥ó¥éー¥á¥óŽ£¡£
¿©¤Ù¤ËÍè¤¿µÒ¤â¡¢È¤¤¬¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¡×
¡Ö²¿²ó¤â¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ëÌ£¡£¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë¡×
¡ÖÅÔÆâ¤Ë¤ÏÌµ¤¤¤ó¤Ç¡£¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤â¤¦°ì²óÍè¤¿¡×
¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¿©¤Ù¤ËÍè¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Ì¿¤¢¤ë¸Â¤ê¡×
º¬¶¯¤¤¥Õ¥¡¥ó¤ÎÂ¿¤¤¡¢¥Ù¥È¥³¥ó¥éー¥á¥ó¡£ÂåÉ½Åª¤ÊÅ¹¤¬¡¢Ì¾¸Å²°»ÔÃæÀî¶è¤Î¡Ö¿·µþ ÃæÀîÅ¹¡×¤Ç¤¹¡£
¡Ê¿·µþËÜÅ¹ ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¦ÆâÅÄ½ß°ì¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ø¤´¤Á¤½¤¦¤µ¤ó¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¡×
°ìµÜ»Ô¤Ç¥Ù¥È¥³¥ó ¡ÈÇ¾¹¼ºÉ¡É¤ÇÅÝ¤ì¤¿2ÂåÌÜÅ¹¼ç
¿·µþ¤Ï1969Ç¯¡¢°ìµÜ»Ô¤Ç°ì¹æÅ¹¤¬¥ªー¥×¥ó¡£¤½¤³¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¥Ù¥È¥³¥ó¥éー¥á¥ó¤Ç¤·¤¿¡£
Å¹¤ÈÌ£¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤À¤Î¤¬¡¢2ÂåÌÜ¤Î°ð³À²ìÉ§¤µ¤ó¡Ê¸½ºß63ºÐ¡Ë¡£
¤·¤«¤·3Ç¯Á°¡¢°ð³À¤µ¤ó¤Ï61ºÐ¤Î»þ¤ËÇ¾¹¼ºÉ¤ÇÅÝ¤ì¡¢ÂÎ¤Ë¤Þ¤Ò¤¬»Ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß¤Ï¡¢»ÜÀß¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¿·µþ2ÂåÌÜŽ¥°ð³À²ìÉ§¤µ¤ó¡Ë
Q. ÂÎÄ´¤É¤¦¡©
¡Ö¤¤¤¤¡£¤¹¤³¤Ö¤ë¸µµ¤¡×
ÏÃ¤¹¤³¤È¤â¡¢¼ê¤òÆ°¤«¤¹¤³¤È¤âÆñ¤·¤¯¡¢Éã¤«¤é¼õ¤±·Ñ¤¤¤ÀÅ¹¤â¤ä¤à¤Ê¤¯ÊÄÅ¹¤Ë¡£À¸¤¤¬¤¤¤Ç¤¢¤ê¸Ø¤ê¤À¤Ã¤¿¡¢¥Ù¥È¥³¥ó¥éー¥á¥ó¤òºî¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë½é¤á¤ÏÀäË¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¥Êー¥·¥ó¥°¥Ûー¥à¼÷¡¹ ºç¸¶À»»Ò»ÜÀßÄ¹¡Ë
¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤¤Ä¤¤¸ÀÍÕ¤ò¸À¤Ã¤¿¤ê¡¢¼ê¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢´Ä¶¤òÍý²ò¤¹¤ë¤Î¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¡×
°¦Äï»Ò¤ËÁ÷¤Ã¤¿20ÄÌ°Ê¾å¤Î¼ê»æ
¤³¤Î°ð³À¤µ¤ó¤Î¸µ¤Ç½¤¹Ô¤·¡¢ÃÈÎüÊ¬¤±¤ÇÌ¾¸Å²°¤ÎÃæÀîÅ¹¤ò³«¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¸½ºß ¿·µþËÜÅ¹¤ÇÂåÉ½¼èÄùÌò¤òÌ³¤á¤ëÆâÅÄ½ß°ì¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÊÆâÅÄ¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¤Þ¤µ¤«¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤Þ¤Ò¤¬»Ä¤Ã¤¿ÂÎ¤ò¸«¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£»Å»ö¤ò¤¹¤ë»Ñ¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¹¤ë»Ñ¤Î¥¤¥áー¥¸¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×
°ð³À¤µ¤ó¤ÏÅÝ¤ì¤¿¤¢¤È¡¢ÆâÅÄ¤µ¤ó¤ËÂ¿¤¯¤Î¼ê»æ¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼ê»æ¤Ë¤Ï²¿ÅÙ¤â¡ÖÃæÀî¤µ¤ó¡×¤È¤¤¤¦Ê¸»ú¤¬¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ÃæÀîÅ¹¤ò±Ä¤àÆâÅÄ¤µ¤ó¤Î¤³¤È¡£
Æ°¤«¤·¤Å¤é¤¤¼ê¤Ç¡¢·üÌ¿¤ËÉÁ¤¤¤¿Ê¸»ú¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥éー¥á¥ó¤Î³¨¤â¡£
¡ÊÆâÅÄ¤µ¤ó¡Ë
¡ÖÉÔ¼«Í³¤Ê¤¬¤é¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¡ØÃæÀî¤µ¤ó¤ª¸«Éñ¤¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£①¸¬µõ¤ÊÅØÎÏ ②Âç¤¤ÊÌÜÉ¸¤ò»ý¤Ä ③±³¤Î¤Ê¤¤À¿¼Â¤µ ¤³¤Î3¤Ä¤¬¿·µþÈË±É¤ÎË¡Â§¤Ç¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡Ù¤È½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡Ö¥Ð¥ê¥Ð¥ê»Å»ö¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤ó¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯ÅÁ¤ï¤ë¡£¤À¤±¤É¤³¤¦¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤òËº¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×
¡Ö¿©¤Ù¤¿¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢ºî¤ê¤¿¤¤¡×
°ð³À¤µ¤ó¤¬Êë¤é¤¹»ÜÀß¤Ç¤Ï¡¢Æþµï¼Ô¤Ë¿©¤Ù¤¿¤¤¤â¤Î¤òÊ¹¤¯¤È¤¤¤¦¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ð³À¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä
¡Ê°ð³À¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¿©¤Ù¤¿¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢ºî¤ê¤¿¤¤¡×
´ê¤¤¤Ï¡¢Å¹¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡ÖÆé¤ò¤Õ¤ë¤Ã¤Æ¿Í¤ò´î¤Ð¤»¤ë¤³¤È¡×¡£
»ÜÀßÂ¦¤â¡¢¤½¤ÎÁÛ¤¤¤ò³ð¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¡Ä
¤³¤ÎÆü¡¢ÆâÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÅ¹¤Ç¡ÈÂ¿¤á¡É¤Ë»Å¹þ¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°ð³À¤µ¤ó¤Î»ÜÀß¤Ø»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
°ð³À¤µ¤ó¤Î¤â¤¦°ì¤Ä¤Î´õË¾¤Ï¡¢ÀÎ¤Î¤è¤¦¤Ë¡ÖÆâÅÄ¤µ¤ó¤È2¿Í¤Ç¿ßË¼¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¡×¡£¤½¤ÎÁÛ¤¤¤Ë±þ¤¨¤Þ¤¹¡£
ºàÎÁ¤ò¼Ö¤ËµÍ¤á¹þ¤ß¡¢°ð³À¤µ¤ó¤¬ÂÔ¤Ä»ÜÀß¤Ø¡£
¡È°¦Äï»Ò¡É¤Èºî¤ë¥Ù¥È¥³¥ó¥éー¥á¥ó
¡ÊÆâÅÄ¤µ¤ó¡Ë
¡Ö·»µ®¤É¤¦¤â¡ª¤ª¸µµ¤¤Ç¤¹¤«¡ª¡×
°ð³À¤µ¤ó¤â°¦Äï»Ò¤Ë²ñ¤¤¡¢¾Ð¤ß¤¬¤³¤Ü¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤¤¤è¤¤¤è¡ÄÆâÅÄ¤µ¤ó¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¡¢Æé¤Ë¸þ¤«¤¦°ð³À¤µ¤ó¡£
¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¤â¤ä¤·¤òÅê¤²¹þ¤à¤È¡¢ÀÎ¤ÎÍÍ¤ËÆé¤ò¤Õ¤ë¤¤¤Þ¤¹¡£Ä´Ì£ÎÁ¤ÎÊ¬ÎÌ¤â¡¢ÂÎ¤¬³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ÀÍÕ¤Ï¸ò¤ï¤µ¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¡È°¦Äï»Ò¡É¤È¤ÎÂ©¤Ï¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£
¿ÍÀ¸¤½¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡Ö¥Ù¥È¥³¥ó¥éー¥á¥ó¡×¤Î½ÐÍè¾å¤¬¤ê¤Ç¤¹¡£
¡Ö£±¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¥Ù¥È¥³¥ó¤ò¡×
ºî¤Ã¤¿¥Ù¥È¥³¥ó¥éー¥á¥ó¤Ï¡¢Æþµï¼Ô¤ä»ÜÀß¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¿¶¤ëÉñ¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÆþµï¼Ô¡Ë
¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¤è¡×
¤³¤ÎÆü¡¢¿ßË¼¤Ç¤º¤Ã¤È°ð³À¤µ¤ó¤ÎÂÎ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿²ð¸î»Î¤ÎÀõ°æ¤µ¤ó¤â¡Ä
¡Ê¥Êー¥·¥ó¥°¥Ûー¥à¼÷¡¹ ²ð¸î»Î Àõ°æÎ¶¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¡£¿É¤¤¤Î¤¬¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¡×
¿©¤Ù¤¿¿Í¤¬¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢´î¤Ó¤¬¹þ¤ß¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡ÊÆâÅÄ¤µ¤ó¡Ë¡Öµ×¡¹¤Ë¤ª»Å»ö¤·¤¿¤Í¡£¤ª»Å»ö³Ú¤·¤¤¤Í¡×
¡Ê°ð³À¤µ¤ó¡Ë¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×
¡Ö1¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¥Ù¥È¥³¥ó¥éー¥á¥ó¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È¡¢º£¤Ç¤â»ÜÀß¤Î¿Í¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë°ð³À¤µ¤ó¡£ÉÂ¤òµ¡¤ËÊÄÅ¹¤·¤¿¡¢°ìµÜÅ¹¤ò¤â¤¦°ìÅÙÉü³è¤µ¤»¤¿¤¤¤È¡¢º£¤â½µ2²ó¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
